أعلنت مجموعة سافي للألعاب وروبلوكس، المنصة التفاعلية للألعاب عبر الإنترنت، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الوصول إلى تطوير الألعاب والمساهمة في بناء المواهب الإبداعية في السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من منصة روبلوكس وأدواتها التعليمية لدعم منظومة الألعاب التي تشهد نمواً متسارعاً في المملكة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستدعم سافي روبلوكس في تعزيز حضورها التشغيلي في المنطقة ونقل خبراتها المتخصصة في مجال علاقات المطورين إلى المملكة للعمل مع مطوري الألعاب والاستوديوهات في المملكة، مما سيسهم في تمكين المبدعين المحليين من الوصول المباشر إلى أدوات روبلوكس ومواردها، بما يشمل التدريب المحلي، وبناء المجتمعات، والدعم التقني. كما تسعى الشراكة، من خلال الاستفادة من مركز صُنّاع المحتوى في روبلوكس، إلى دعم المبدعين عبر مواد تعليمية رقمية وأصول إبداعية، وورش عمل متخصصة لصقل المهارات، ومسابقات مخصصة لهم.

وتولي الشراكة بين سافي وروبلوكس أهمية كبيرة للتعليم، حيث تتضمن خططاً للتفاعل مع المبدعين والمدارس وأولياء الأمور، ودعم عدد من مسارات العمل ضمن الشراكة القائمة بين سافي ووزارة التعليم. ويشمل ذلك تقديم روبلوكس دعماً مباشراً للمطورين في المملكة لإنشاء ألعاب مستوحاة من الأفكار الفائزة في مسابقة وطنية واسعة النطاق، شارك فيها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية. وبالتوازي مع ذلك، ستتعاون سافي مع كل من روبلوكس ووزارة التعليم لتيسير التطوير المشترك لمواد تعليمية وتثقيفية على مستوى المملكة، تتناول السلامة على الإنترنت، وأدوات الرقابة الأبوية، والإرشادات المتعلقة باللعب الآمن والمعرفة الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرح براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي قائلاً:"يواصل قطاع الألعاب في السعودية تحقيق نمو متسارع، إلى جانب الاهتمام المتزايد بتطوير الألعاب كمسار مهني وفرصة لريادة الأعمال. ويسعدنا التعاون مع روبلوكس لتشجيع المزيد من الطلاب السعوديين على الاستفادة من أدوات التطوير، بما يسهم في تنمية الإبداع وتزويد المواهب الناشئة بالموارد والدعم اللازمين للنجاح في هذه الصناعة سريعة التطور".

ومن جانبه، علّق ديف بازوكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، على الشراكة قائلاً:"تتمثل رؤيتنا في روبلوكس في إعادة تصور مفهوم التواصل بين الأفراد وتفاعلهم معاً، وتمكين أي شخص وفي أي مكان من أن يصبح مبدعاً عبر تذليل الحواجز التقنية التي لطالما ارتبطت بتطوير الألعاب. ويسهم إعلاننا اليوم مع مجموعة سافي في تحقيق هذه الرؤية للمبدعين في مختلف أنحاء المملكة، ويتماشى مع نمو منظومة المبدعين المحليين في إطار رؤية السعودية 2030. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في فرص تعليمية عالية الجودة للجيل القادم من السعوديين سيسهم في دعم النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المملكة".

وتماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تدعم هذه الشراكة بناء منظومة متكاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال إيجاد فرص لتطوير المواهب في مجال إنشاء الألعاب وتعزيز طموح المملكة لتصبح مركزًا عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية.

نبذة عن مجموعة سافي

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

نبذة عن روبلوكس

تُعدّ روبلوكس منصة تفاعلية للألعاب وصناعة المحتوى، تتيح للناس ملايين الطرق للتواصل والتواجد معاً، حيث تدعو مجتمعها إلى الاستكشاف والابتكار ومشاركة تجارب فريدة لا حصر لها. وتتمثل رؤية روبلوكس في إعادة تصور الكيفية التي يجتمع بها الناس—ضمن عالم يتسم بالأمان، والتحضر، والتفاؤل. ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل روبلوكس على بناء شركة مبتكرة تمتلك، بالتعاون مع مجتمعها، القدرة على تعزيز النسيج الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي للأفراد حول العالم.

