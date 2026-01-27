الرياض، المملكة العربية السعودية: تُشارك ديلويت في منتدى مستقبل العقار 2026 بصفتها شريكاً متميّزاً (Premier Partner)، حيث ستقدّم مؤشّرات مهمّة حول التكنولوجيا التي قد تُساعد المستثمرين والحكومات للتكيّف مع التغيّرات الهيكلية التي تشهدها الأسواق في مختلف أنحاء المنطقة.

وخلال المنتدى، تشارك مجموعة من كبار القادة والخبراء المتخصّصين في ديلويت في أكثر من ثماني جلسات حوارية ضمن اختصاصهم وغيرها من اللقاءات المفتوحة، تتناول أبرز التوجّهات على صعيد القطاع العقاري، واستراتيجيات الاستثمار، واعتماد التكنولوجيا، وتطوّر الأُطر التنظيمية. ومن أبرز الجلسات، نذكر:

● "التكيّف مع التغيير: الازدهار في سوق عقاري ديناميكي" بمشاركة أوليفر مورجان، الشريك والقائد لقسم العقارات في ديلويت الشرق الأوسط.

● " مؤشّرات عالمية: توجّهات الأسواق العقارية والشراكات الدولية" بمشاركة إيميليانو روسو، القائد العالمي لقسم العقارات في ديلويت ليغال.

● "مستقبل العقارات المرتبطة بقطاع الضيافة: اتّجاهات وابتكارات" بمشاركة دنيا جولاني، الشريكة في قسم البنية التحتية والعقارات في ديلويت الشرق الأوسط.

● "قانون تملّك غير السعوديين وأثره الاقتصادي محلياً وعالمياً" بمشاركة مايكل فلين، القائد العالمي لقسم البنية التحتية والنقل والحكومات الإقليمية في ديلويت.

● "وجهة الوجهات: بناء مدينة عالمية للطموح والفرص" بمشاركة دوريان ريس، الشريك في قسم البنية التحتية والعقارات في ديلويت الشرق الأوسط.

كما تتخلّل مشاركة ديلويت في المنتدى جناحاً تفاعلياً يستعرض أحدث التقنيّات لإبراز دور التكنولوجيا والمؤشّرات التي تتمحور حول البُعد الإنساني. وتشمل هذه التجارب:

● مبادرة HarmoniCity العالمية: عرض تفاعلي يوضّح كيف تُسهم عناصر البنية التحتية المترابطة في رسم معالم المدن الحديثة.

● Intelligence Vision (iVision): تجربة بصرية قائمة على الذكاء الاصطناعي بتقنية تتبّع حركة الجسم، تُسلّط الضوء على الدور الذي قد تلعبه التقنيات الرقمية في تعزيز الفهم الإنساني في سياقات القطاع العقاري.

● Dana AI: أدوات ذكاء متقدّمة تدعم عملية اتّخاذ قرارات قائمة على البيانات في مجالَي العقارات والتطوير الحضري.

وبهذه المناسبة، صرّح أوليفر مورجان، الشريك والقائد لقسم العقارات في ديلويت الشرق الأوسط، قائلًا: "يشكّل منتدى مستقبل العقار 2026 محطة فارقة في منظومة القطاع عقاري في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجلسات التي نُشارك فيها والعروض التفاعلية التي نقدّمها، نُركّز في ديلويت على تمكين المعنيّين من توظيف التكنولوجيا والبيانات والمؤشّرات التي يطرحها خبراؤنا المتخصّصون بما يُساهم في اتّخاذ قرارات أذكى، وتعزيز النمو القادر على الصمود بوجه التغيّرات والتحديات، ورسم معالم مستقبل عقاري أكثر حيويةً واستقطابًا للمستثمرين".

وتأتي مشاركة ديلويت في هذا المنتدى لتؤكّد التزامها بدعم مسيرة تحوّل القطاع العقاري في المنطقة من خلال قدراتها التي تجمع بين الخبرات العالمية والإلمام بالسوق المحلي.

