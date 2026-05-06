عقدت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤخراً اللقاء الثاني لعام 2026 مع موظفيها في مقر البورصة، برئاسة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود بورصة البحرين المستمرة لتعزيز قنوات التواصل الداخلي وضمان مواءمة الأولويات الاستراتيجية مع أهداف البورصة. واستنادًا إلى الخطة الاستراتيجية 2026-2028 التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الأول، ركّزت الجلسة على استعراض أبرز المستجدات ومراحل الإنجاز إلى جانب ما تم تحقيقه من تقدم، والمبادرات المستقبلية المزمع إطلاقها على مستوى المؤسسة.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "إن التواصل المستمر والفعّال مع فرق العمل يُعد ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ومن خلال ترسيخ قنوات اتصال مفتوحة وتعزيز التوافق المؤسسي، نعمل على تمكين فرقنا من الإسهام بفاعلية في تطوير السوق، وتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا، ودعم النمو المستدام وطويل الأمد لأسواق رأس المال في مملكة البحرين."

أضاف الشيخ خليفة: "كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة الفرق على التزامهم وتفانيهم خلال الفترة الماضية، وحرصهم على ضمان استمرارية الأعمال رغم التحديات والظروف السابقة، وندعو الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، في ظل رؤية وقيادة حكومتنا الرشيدة."

كما قدّمت الإدارة عرضاً بأبرز التطورات حول التنفيذ الاستراتيجي، والأولويات التشغيلية، وآليات تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات، وذلك بهدف دعم تطوير السوق، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز ثقة الجهات ذات العلاقة. وسلّط اللقاء الضوء كذلك على الجهود المتواصلة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير منظومة سوق رأس المال في مملكة البحرين، من خلال تنويع المنتجات والخدمات، وتحديث البنية التحتية للسوق، وتعزيز توافق الأطر التنظيمية، والارتقاء بجاهزية التحول الرقمي، إلى جانب التركيز على تنمية كفاءات الموظفين وتعزيز المرونة التنظيمية بما يدعم الاستدامة والنمو على المدى الطويل.

وفي إطار التحديثات التشغيلية، استعرض فريق شركة البحرين للمقاصة وفريق الإدراج والإفصاح أبرز الملاحظات والنتائج المستخلصة من موسم الجمعيات العمومية السنوية الأخير، حيث تم تسليط الضوء على أهم المؤشرات التي أسهمت في تعزيز شفافية السوق، وتنظيم تفاعل المساهمين، وضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح. كما أكدت المناقشات على أهمية تعزيز التنسيق بين الفرق خلال فترات التقارير بما يسهم في دعم الشركات المدرجة وتعزيز نزاهة السوق.

وحضر اللقاء ممثلون من بورصة البحرين ومن شركة البحرين للمقاصة، حيث تضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية وجلسة للأسئلة والأجوبة، بما أسهم في تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والبنّاء بين الإدارة العليا والموظفين. ويعكس هذا التفاعل التزام بورصة البحرين المستمر بقيم الشفافية والشمولية، وترسيخ ثقافة التعاون المؤسسي التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التميز في الأداء المؤسسي. ومن خلال مبادرات مثل اللقاءات التي تعقد بشكل دوري، تواصل بورصة البحرين تركيزها على إشراك الموظفين، ومزاءمة الجهود المؤسسية، ودفع التنفيذ الفعّال لاستراتيجيتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام للقطاع المالي في مملكة البحرين.

