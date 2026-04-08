أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته الرائدة للفن المعاصر معرض «فنّ الحين 2026» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وفي إطار مواصلة استكشاف المتحف للتجارب الإنسانية المشتركة والروابط الثقافية، يتّسع نطاق المشاركة عام 2026 ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس الروابط التاريخية الطويلة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، القائمة على التبادل والتعايش والقيم الإنسانية المشتركة.

وتتولى أمينة المعرض كاميني ساوني، وهي شخصية بارزة في إدارة المتاحف، إعداد التصور الفني لمعرض «فن الحين 2026»، وقد اشتهرت بإسهاماتها المتميّزة في تطوير مؤسسات ثقافيّة يسهل الوصول إليها، ويتمحور تركيزُها حول الجمهور في الهند، ويدعو معرض «فنّ الحين 2026» الفنّانين من دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والمقيمين) ومن الهند (المواطنون) إلى تقديم عروض مشروعات تتمحور حول موضوع «الروافد»، الذي يستكشف كيف يتشكّل العالم المعاصر عبر التفاعل بين التاريخ، والثقافات، والبيئات، وكيف تنشأ حالة التلاقح الثقافي لتُسهم في إنشاء مساحات للتبادل، والتفاعل، والاندماج، والتحوّل.

وفي إطار هذه النسخة من المعرض، سيعمل الفنانون على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة مخصّصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبّة اللوفر أبوظبي الأيقونية بداية من النافورة الدمشقية ومرورًا بممر يؤدي إلى حوض ضحل يحفّز على التأمل، وصولًا إلى العمل الفنّي الجداري العام للفنانة جيني هولزر.

انطلقت النسخة الأولى من معرض "فن الحين" في اللوفر أبوظبي عام 2021، ويدعم المعرض المواهب المحلية والإقليمية، ويسلط الضوء على المشهد الفني والثقافي النابض بالحياة في المنطقة، كما يستمر في توسيع نطاقه عبر مناطق جغرافية مختلفة، وتوفير مساحة للتفاعل بين مختلف الثقافات، وعرض سرديات الإبداع الإنساني التي تتجاوز حدود الثقافات والحضارات الفردية. يرتكز موضوع نسخة هذا العام "الروافد" على هذه الرؤية، إذ ينظر إلى الثقافة على أنها مثل البحر؛ ليست ثابتة أو أحادية، بل متعددة الطبقات ومتطورة باستمرار، ويُعاد تشكيلها عبر الحركة، واللقاء، والعودة. ويتناول موضوع المعرض هذا العام موضوعات الهجرة، والفراق، والحنين، والفقدان، كما يتطرق إلى مفاهيم القبول، والانبعاث، والتجدّد، ويذكرنا بأن تقاطع اللغات، والأطعمة، والموسيقى، والممارسات الاجتماعية المتنوعة يمثّل بعضاً من أهم تجاربنا الثقافية وأكثرها ثراءً.

سيظل باب تقديم عروض المشروعات مفتوحًا حتى 31 مايو 2026، ويمكن للفنانين تقديم عروضهم عبر الموقع الإلكتروني للوفر أبوظبي. وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تقييم العروض واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة تمهيدًا لتكليف الفنانين بتنفيذها وعرضها في معرض "فن الحين" الذي يُفتتح في نوفمبر 2026.

وسيحصل أحد الفنانين المرشحين على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، وتهدف الجائزة إلى دعم الفنانين المعاصرين وإبراز إبداعاتهم بما يتماشى مع رسالة المتحف المتمثلة في تعزيز الروابط بين الثقافات وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية، وسيُعلن عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في ديسمبر 2026.

للمزيد من المعلومات وتقديم عروض المشروعات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمتحف.

نبذة عن اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتَي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لینثر شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي.

يحتفل اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية، ويدعو الجماهير إلى تأمّل جوهر الإنسانية بعيون التاريخ. وهو يركّز، من خلال منهج تنظيم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك من خلال قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة تشكيلة من الأعمال المُعارة من قِبَل شركاء المتحف، 19 مؤسسة ثقافية ومتحفاً عالمياً من فرنسا.

ويُعد اللوفر أبوظبي منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة. كما يُعد المتحف بمثابة منصة ترتبط فيها أواصر المجتمعات ويحظى فيها الجميع بالترفيه عبر معارضه الدولية وبرامجه ومتحفه الخاص بالأطفال.

نبذة عن ريتشارد ميل

منذ انطلاق "ريتشارد ميل" في العام 2001، ارتكز نهج العلامة التجارية في صناعة الساعات على تحرير الساعة من دورها المحدود الذي يجعلها أداة لضبط الوقت، والتوسّع في إمكاناتها المرئية بوضعها هدفًا مباشرًا للتطوير من خلال الفكر الفني والتصميم الإبداعي. وقد غدت تشكيلة ساعات ريتشارد ميل، اليوم بعد 20 عاماً، تتألف من أكثر من ثمانين طرازاً، صُمّمت وأنتجت جميعها بالشغف نفسه ووفق المبادئ الهندسية والجمالية الصارمة التي قادت أول ابتكار لريتشارد ميل.

وتُعدّ ساعات ريتشارد ميل روائع تقنية مصممة خصيصاً لأولئك الذين يتملّكهم التقدير الرفيع والشغف العميق تجاه الساعات السويسرية الفاخرة، التي تُبرز الإمكانيات الكاملة التي ينطوي عليها هيكل الساعة ومنظومة الحركة القابعة في قلبها الذي لا يزيد حجمه عن سنتيمترات مكعّبة قليلة، ولكنه يُشكل حيّزاً يتجلّى فيه الإبداع في صناعة الساعات.

وينعكس استيعاب صناعة الساعات للمساعي الفنية، من جانب آخر، في العلاقات الوثيقة التي تربط العلامة التجارية بالفنون؛ إذ تشمل علاقات الشراكة بين ريتشارد ميل وعالم الفنون والتي تهدف إلى دعم الفن المعاصر والفنانين، رعاية قصر طوكيو في باريس، بينالي الفن المعاصر ديزرت أكس والتعاون مع مصمم الرقصات العالمي الشهير بنجامين ميليبيد والملحن توماس روسل، فضلاً عن الاستحواذ على دار النشر Éditions Cercle d’Art التي أُسّست بدعم من بابلو بيكاسو في خمسينيات القرن الماضي.

