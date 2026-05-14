• الجائزة تبرهن على الأداء المتفوق لبنك الكويت الوطني وتميزه عن باقي المنافسين

• «غلوبل فاينانس»: «الوطني» وسّع نطاق خدماته المصرفية عبر حلول ومنتجات رقمية مبتكرة

• بنية «الوطني» التقنية تدعم التوسع وتسريع إطلاق المنتجات الجديدة

• استراتيجية «الوطني» تنسجم مع رؤية الكويت 2035 بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي

في إنجاز جديد يرسّخ ريادته المصرفية ومكانته المرموقة، حصد بنك الكويت الوطني جائزة «أفضل بنك في الكويت لعام 2026» من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، وذلك ضمن تصنيفها السنوي لأفضل البنوك في الشرق الأوسط، والذي يضم نخبة من أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.

ويبرهن هذا الفوز على الأداء المتفوق لبنك الكويت الوطني وتميزه عن باقي المنافسين، من خلال نموذج عمل مرن يقوم على الكفاءة التشغيلية والتطوير المستمر للخدمات، إلى جانب قدرته على تقديم حلول مصرفية متقدمة تواكب احتياجات العملاء وتنسجم مع التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

وتعتمد مجلة «غلوبل فاينانس» في اختيار الفائزين على منهجية تقييم شاملة تستند إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تقيس الأداء المالي ومستويات النمو المستدام، إلى جانب قدرة المؤسسات المصرفية على التكيف مع التحديات الاقتصادية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة في قطاعات الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.

كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار مستوى التحول الرقمي، ومدى الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي (AI)، إضافة إلى التوسع الجغرافي، وجودة الخدمات، ودور البنك في دعم مبادرات الاستدامة والتمويل المسؤول، بما يعكس التزامه بالممارسات المصرفية الحديثة والمتطورة.

ويعكس تتويج «الوطني» بهذه الجائزة من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية نجاح رؤية البنك الاستراتيجية في تحقيق أداء متوازن يجمع بين النمو المالي والابتكار التقني، مع احتفاظه بمستويات عالية من الثقة لدى العملاء والمؤسسات الدولية.

وذكرت «غلوبل فاينانس» أن بنك الكويت الوطني وسّع نطاق خدماته المصرفية، حيث ركز على تحسين تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر الاستثمار في أحدث الحلول التقنية وإطلاق منتجات رقمية مبتكرة، وهو ما يعكس رؤيته للتطور المستمر ومواكبة التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وأضافت المجلة أن «الوطني» حريص على تطوير بنيته التحتية التقنية لتكون أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بما يدعم تحديث أنظمته الأساسية ومنصاته الرقمية، ويسهم في تسريع طرح منتجات جديدة تتكامل مع خدماته الحالية، ما يعزز قدرته على تقديم خدمات استثنائية عبر جميع فروعه الدولية.

وأوضحت المجلة أن عام 2025 شهد إطلاق البنك لحزمة من المبادرات النوعية، من أبرزها تحديثات نظام TCS BaNCS، وخدمات الإيداع الرقمي، إضافة إلى حساب توفير إلكتروني جديد، إلى جانب تعزيز القنوات الرقمية عبر إطلاق أكثر من 100 ميزة جديدة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وقابليتها للتوسع، فضلاً عن تبسيط إجراءات التسجيل الرقمي من خلال اعتماد تقنية التعرف على الوجه للتحقق من الهوية بشكل آلي.

وعلى صعيد الخدمات الموجهة لعملاء التجزئة، يواصل بنك الكويت الوطني تقديم حلول مصرفية متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتغيرة، حيث يوفر تجارب حصرية من خلال شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية، مثل مجموعة «ذا بستر كولكشن» لتجارة التجزئة الفاخرة، وبطاقات ائتمانية مشتركة مع «هارودز»، إلى جانب بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع مجموعة الشايع.

أما بالنسبة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أطلق البنك أول حل تمويلي في الكويت عند نقاط البيع، مصمم خصيصًا لهذه الشريحة، بما يسهم في دعم نمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي.

وتنسجم هذه المبادرات مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، عبر تبني أحدث التقنيات المالية.

ولفتت مجلة «غلوبل فاينانس» إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات التثقيف والشمول المالي، بما ينسجم مع توجّهات بنك الكويت المركزي، إلى جانب إحراز تطور ملموس في مجال التمويل المستدام، مشيرة إلى نمو محفظة الأصول المستدامة لدى البنك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 6.11 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2025، في إطار سعيه لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وتعد مجلة غلوبل فاينانس العالمية، التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 188 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

للمزيد من المعلومات حول الفائزين بجوائز أفضل البنوك في الشرق الأوسط لعام 2026، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://gfmag.com/award/award-winners/worlds-best-banks-2026-middle-east/

