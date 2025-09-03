المعرض سينعقد تحت شعار "مستقبل السفر في 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي

فعاليات جديدة ومهمة في الدورة القادمة تشمل معرض تقنيات السفر، ومنطقة الرفاهية المميزة، ومنطقة مجتمع فعاليات الأعمال العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسلط معرض سوق السفر العربي 2026 الذي سينعقد تحت شعار "مستقبل السفر في 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، الضوء على أهم التوجهات التي ستشكل ملامح مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي، ودور الابتكار التقنيات المستقبلية في تطوير تجربة المسافرين بكافة مراحلها.

وسيشهد قطاع السفر والسياحة واحدة من أكبر التحولات التاريخية في السنوات القادمة، وتشير بيانات "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أن قطاع السفر والسياحة سيشهد 30 مليار زيارة سياحية، وسيساهم بمبلغ 16 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2034. وفي الوقت نفسه، ستسهم التحولات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية الغامرة والتقنيات المتقدمة في الطيران والتنقل الذكي بإعادة تشكيل كيفية وأسباب سفر الناس.

وسيقدم معرض سوق السفر العربي، الحدث الدولي الرائد في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط والذي سينعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، منصة حيوية لمجتمع السفر العالمي لاستكشاف فرص جديدة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.

وبهذا السياق قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "ستكون السنوات العشر القادمة وما بعدها حاسمة لقطاع السفر والسياحة، ونحن نشهد العديد من العوامل المؤثرة مثل تغير المناخ والتطورات الرقمية وتوقعات المستهلكين المتغيرة ما يسهم بوجود تحديات متنوعة وفرص واعدة في آن واحد. وسيوفر معرض سوق السفر العربي 2026 منصة مهمة لتسليط الضوء على استعداد هذا القطاع العالمي للمستقبل، والفرص المتاحة لتعزيز حصة الشرق الأوسط في هذا السوق عبر توظيف الابتكار في تحسين تجربة السفر والكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة".

ووفقاً لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2025، من المتوقع أن تتجاوز قيمة الإنفاق على السفر في الشرق الأوسط 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويشهد الطلب على فعاليات الأعمال (MICE) والتجارب الفاخرة والرحلات التحويلية ارتفاعاً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة، مما يجعل الشرق الأوسط مركزاً حيوياً لمستقبل السياحة العالمية.

ولتسليط الضوء على هذا النمو، سيضم معرض سوق السفر العربي 2026 العديد من المعارض المتخصصة والمناطق المصممة لتعزيز التفاعل بين القطاعات الرئيسية التي تُسهم في مستقبل السفر.

حيث سيُعقد معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي (ATM Travel Tech) لأول مرة كمعرض متكامل في موقع واحد متصل مباشرةً بمعرض سوق السفر العربي خلال نفس التاريخ، ما يعكس التقارب المتسارع بين التكنولوجيا والسياحة. وسيُسلط هذا المعرض الضوء على أبرز الابتكارات الحديثة في قطاع السفر، مثل تخطيط الرحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتجارب الغامرة، والمدفوعات الذكية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني.

وستُشكل منطقة التكنولوجيا والابتكار بمساحة 850 متراً مربعاً جوهر معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي، وستستضيف أحدث ابتكارات الروبوتات والواقع المعزز والواقع الافتراضي، ومستقبل المدفوعات، وحلول التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى منطقة "مسرح المستقبل" التي تتسع لـ 250 مقعداً وتستضيف نخبة خبراء المستقبل ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا من حول العالم.

ويعود معرض (IBTM@ATM) مجدداً في دورة العام 2026 بعد نجاح نسخته الأولى العام الماضي، ليربط مجتمع فعاليات الأعمال (MICE) في المنطقة والعالم، حيث يجمع منظمي المؤتمرات والمعارض الاجتماعات والفعاليات الكبرى والمشترين من الشركات مع أبرز الوجهات السياحية وموردي فعاليات الأعمال.

كما ستوفر منطقة الرفاهية المميزة (ATM Ultra Luxury Lounge) مساحة حصرية للأفراد ذوي الثروات الكبيرة للتواصل مع العلامات التجارية الفاخرة عالمية المستوى في مجالات الضيافة والطيران الخاص واليخوت وتجارب السفر المصممة خصيصاً.

وأضافت دانييل كورتيس بالقول: "أصبحت الفعاليات والمعارض المتخصصة ضمن معرض سوق السفر العربي منصات حيوية في إبراز أهم التحولات والتوجهات العالمية في قطاع السفر والسياحة العالمية. وسنواصل تسليط الضوء على أبرز مجالات وفرص الابتكارات والاستثمارات والقطاعات الواعدة بما يتيح للمشاركين فرصاً أكبر للتواصل وتكوين شراكات هادفة والمساهمة في رسم مستقبل القطاع حتى عام 2040".

الجدير بالذكر أن معرض سوق السفر العربي استقطب أكثر من خبير ومتخصص من 166 دولة في نسخة العام 2025، وسيواصل تعزيز دوره كمحفز للتعاون العالمي ومنصة لإطلاق الأفكار والتقنيات التي تُحدث تحولاً في قطاع السفر بمشاركة قادة قطاع السفر والسياحة وصناع السياسات والمبتكرين لعرض أحدث الحلول الرائدة وتبادل الرؤى التي من شأنها دفع مسيرة السياحة العالمية نحو الابتكار والاستدامة والنمو الهادف.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

-انتهى-

#بياناتشركات