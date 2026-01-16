احتفت الجوائز، التي تُقام في دورتها الثانية عشرة، بالتميز في فئات أفضل مشروع، وأفضل منتج، وأفضل شريك.

تزامن حفل توزيع جوائز لايت ميدل إيست مع اليوم الختامي لمعرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: احتفى حفل جوائز "لايت ميدل إيست" لعام 2026، الذي أقيم الأسبوع الماضي في فندق كونراد دبي، بالإنجازات المتميزة في تصميم الإضاءة وتقنياتها وابتكاراتها، جامعاً رواد القطاع من مختلف أنحاء العالم، حيث تزامن الحفل مع اليوم الأخير من فعاليات معرض "لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست"، المعرض التجاري الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الإضاءة وتقنيات البناء.

في دورته الثانية عشرة، يُكرّم برنامج الجوائز الذي يُعدّ الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعه في المنطقة، الأفراد والمنتجات والمشاريع والشركات المتميزة التي ترسي معايير جديدة للتميز في قطاع الإضاءة.

وقد تم اختيار الفائزين بجوائز لايت ميدل إيست 2026 بعد تقييم دقيق من قبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بقيادة مارتن لوبتون وشارون ستامرز، المؤسسين المشاركين لشركة لايت كوليكتيف المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "تُكرّم جوائز لايت الشرق الأوسط مشاريع الإضاءة المتميزة والمنتجات والشركاء الصناعيين الذين أظهروا تميزًا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. من المطاعم والفنادق إلى المعالم الثقافية والمواقع التراثية، يُبرز الفائزون بجوائز هذا العام عمق المواهب في هذا القطاع، والدور الحيوي الذي لا تزال الإضاءة تلعبه في تشكيل بيئات مبنية عالية الجودة ومستدامة ومصممة بشكل جيد".

تضمنت جوائز لايت الشرق الأوسط 2026 ثلاث فئات رئيسية، شملت أفضل مشروع في العام، وأفضل منتج في العام، وأفضل شريك في العام.

وقد كرّمت جائزة أفضل مشروع في العام -الشرق الأوسط أفضل مشاريع الإضاءة في المنطقة، والتي تم اختيارها من بين 17 مشروعًا مرشحًا. وشملت المشاريع الفائزة مزيجًا متنوعًا من المطاعم والفنادق ودور العبادة والمواقع التراثية، ومنها مطعما "تيت آ تيت" و"رونين" في فندق "فايف لوكس جميرا بيتش ريزيدنس"، وكلاهما من تصميم شركة "سي بي إل دي" للاستشارات في تصميم الإضاءة؛ ومطعم "سوموسان البحرين" من تصميم شركة "إنتو لايتينغ"؛ ومطعم "ريفولفر دبي" من تصميم "ستوديو إن"؛ ومطعم "ميزون ريفكا" ​​من تصميم "لايت آند لايفز".

وكان من بين المشاريع الفائزة أيضًا منتجع "شيبارا" من تصميم "لايت تاتش بي إل دي"، ومطعم "ماما شيلتر دبي" من تصميم "أمايا" لتصميم الإضاءة، بالإضافة إلى موقع الملكة حتشبسوت المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، من تصميم "باربيرو لايت في بي إن بي"، ومعبد "بابس" الهندوسي في أبوظبي من تصميم "ستوديو لومين".

تُكرّم جائزة أفضل مشروع في العام الفئة الدولية والإبداع العالمي المتميز، وقد مُنحت هذا العام لكاتدرائية كولونيا، من تصميم شركة ليشت كونست ليشت.

أما جائزة أفضل مشروع في مجال الإضاءة بالشرق الأوسط، فقد مُنحت للمشروع الذي حاز على أعلى تقييم إجمالي من لجنة التحكيم، لتكون بذلك الجائزة الأرفع والأسمى لعام 2026، حيث كان الفائز هذا العام منتجع ديزرت روك، من تصميم شركة دلتا لايتينج ديزاين.

وفي فئة أفضل منتج، والتي شملت جائزة منتج الإضاءة الزخرفية، وجائزة أفضل منتج الإضاءة الداخلية، وجائزة أفضل منتج الإضاءة الخارجية، وجائزة أفضل حل للإضاءة الذكية، أبهرت الشركات لجنة التحكيم بنهجها الاستشرافي في الأداء والكفاءة والاستدامة والجماليات.

وقد فازت ثريا بلومير كينيتيك من لوموكونسيبت بجائزة أفضل منتج الإضاءة الزخرفية، بينما حصدت أبيرتشر من فلوكسويركس إلومينيشن جائزة أفضل منتج الإضاءة الداخلية، أما جائزة أفضل منتج الإضاءة الخارجية، فكانت من نصيب لومينفاسيد ماكس أوبتيكولور+ من لومينبولس. وفي الوقت نفسه، ذهبت جائزة أفضل حل الإضاءة الذكية للعام إلى آر سي إل من لوميني.

وقد حازت شركة آي غوتسيني على جائزة أفضل شريك في العام، التي تُكرِّم التعاون المتميّز والريادة في القطاع. وفي الختام، بينما مُنحت جائزة النظراء، التي جرى اختيارها عبر تصويت الجمهور إلكترونياً ومباشرةً خلال فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» هذا الأسبوع، إلى فينوس لزيوير دبليو دبليو.

يُعدّ معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» المعرض التجاري الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الإضاءة وتكنولوجيا البناء، وقد أقيم المعرض في الفترة من 12 إلى 14 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرض 600 علامة تجارية من 30 دولة، وشارك فيه أكثر من 140 متحدثاً وخبيراً دولياً عبر قمة المباني الذكية، ومؤتمر "ثينك لايت"، وفعالية "إن سبوت لايت".

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

