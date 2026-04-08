الدوحة، قطر: استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يوم المهارات 2026، أحد أبرز الفعاليات في التقويم الأكاديمي، تأكيدًا على التزامها بالتعلم التجريبي، والابتكار، وحل المشكلات الواقعية، وتعزيز التعلم التعاوني. وقد تمّ تنظيم الفعالية بدعم من شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ش.م.خ.ق، بالإضافة إلى رعاية كلٍّ من شركتي هواوي وسيسكو، وبدعم من عددٍ كبيرٍ من الرعاة.

وبناءً على نجاح النسخ السابقة، جمع يوم المهارات لهذا العام طلبة الجامعة في عرضٍ متميّز للتعليم التطبيقي. وقد تضمّن الحدث مشاركة 1000 طالب وطالبة في 48 مسابقة، صُمّم معظمها على شكل تحديات جماعية، بما يعكس بيئات العمل الواقعية التي تتطلب التعاون والتواصل والعمل المشترك لحل المشكلات.

نُظِّمت المسابقات عبر مختلف وحدات الجامعة، بما في ذلك كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم الصحية، وكلية الأعمال، بالإضافة إلى كلية التعليم العام ووحدة البرنامج التأسيسي.

وقد نُظِّمت المسابقات عبر مختلف كليات ووحدات الجامعة، بما في ذلك الهندسة والتكنولوجيا، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، والأعمال، والتعليم العام، بالإضافة إلى البرنامج التأسيسي. وشارك الطلبة في مجموعة واسعة من التحديات التي شملت مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، والأمن السيبراني والشبكات، وتحليل البيانات والبرمجة، والتصميم الهندسي والأنظمة، والمحاكاة الصحية والسيناريوهات السريرية، إلى جانب دراسات الحالة في الأعمال وريادة الأعمال ومهارات التواصل والتفكير النقدي، واللغة.

وقد أُقيمت هذه المسابقات في مختبرات متقدمة ومرافق تعليمية متخصصة داخل الحرم الجامعي، مما أتاح للطلبة تجارب تطبيقية تحاكي بيئات العمل الفعلية وتربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما تضمّن يوم المهارات أنشطة موازية عززت تجربة التعلم خارج إطار المنافسات، من بينها ورشة عمل متخصصة في الابتكار والاستدامة ركّزت على التفكير المنهجي وحلول الاستدامة، حيث عمل الطلبة على تحليل تحديات واقعية وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات المستقبل.

وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، أهمية هذه الفعالية، قائلاً:

"يعكس يوم المهارات نموذج التعلم التطبيقي الذي نعتمده في الجامعة، حيث يُظهر قدرة طلبتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة عملية من خلال العمل الجماعي لحل التحديات الواقعية. وتُعد هذه التجارب أساسية في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة التقنية والمهارات المهنية اللازمة للنجاح في بيئة عمل عالمية سريعة التطور."

وتعليقاً على الفعالية قال لين شيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قطر:

"تعكس شراكتنا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامًا مشتركًا بإعداد كوادر مؤهلة للمستقبل من خلال تعليم عملي متوافق مع متطلبات السوق. ومن خلال أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، نزوّد الطلبة بشهادات معترف بها عالميًا، وخبرة تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصال، إضافةً إلى فرص مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات. ونثمّن مبادرات مثل يوم المهارات التي تعزز الربط بين التعليم والصناعة، ونؤكد التزامنا بتمكين الجيل القادم من القادة الرقميين في قطر."

وإلى جانب تنمية القدرات الفردية، ركّز يوم المهارات على العمل الجماعي كركيزة أساسية للنجاح، حيث ساهمت المسابقات التعاونية في تطوير مهارات أساسية مثل القيادة، والمرونة، والتواصل الفعّال، وهي مهارات ضرورية في بيئة العمل المعاصرة.

واختُتم الحدث بحفل تكريم للطلبة الفائزين في مختلف المسابقات، حيث تم منحهم الميداليات وشهادات التقدير احتفاءً بتميّزهم وإبداعهم، تأكيدًا على التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وتنمية المهارات.

ومن خلال يوم المهارات 2026، واصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعزيز مكانتها كجامعة تطبيقية رائدة، من خلال تمكين الطلبة بالمهارات والخبرات والكفاءات اللازمة للإسهام بفاعلية في اقتصاد المعرفة في دولة قطر.- انتهى البيان-نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات.

تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.