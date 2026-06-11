دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أترمس – ATERMES"، الشركة الفرنسية الرائدة والمتخصصة في مجال حلول المراقبة والأمن المتقدمة، ، اليوم عن مشاركتها البارزة في معرض يوروساتوري 2026 (Eurosatory 2026)، الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026. وفي إطار ترسيخ مكانتها في طليعة قطاع الدفاع والأمن العالمي، تستفيد الشركة من هذه المنصة الدولية المرموقة لاستعراض أحدث حلولها وتقنياتها المتقدمة، التي تجمع بين قدرات الأتمتة عالية السرعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبين دور العنصر البشري في اتخاذ القرار العملياتي، بما يحقق توازناً مثالياً بين الكفاءة التقنية والتحكم البشري، ويواكب المتطلبات المتزايدة للبيئات التشغيلية الحديثة والتحديات الأمنية المتطورة.

وتتمحور مشاركة الشركة حول منظومة متكاملة من الحلول الذاتية متعددة المجالات، المصممة لمواجهة التهديدات غير المتكافئة الناشئة والتصدي لها بكفاءة عالية، وفي مقدمتها الظهور الأول العلني لـ ALTORE.. يُجسّد هذا النظام ثمرة تعاون بين أترمس ونخبة من الشركاء الصناعيين الاستراتيجيين، حيث يمثل نظاماً متكاملاً لمكافحة الطائرات المسيّرة، تم تطويره لمواجهة التنامي المتسارع للتهديدات التي تشكلها الطائرات بدون طيار المعادية. ويقدم النظام منظومة دفاعية متعددة الطبقات تشمل الكشف المبكر، والتعرّف والتصنيف الدقيق، والتتبع المتقدم، وصولاً إلى إجراءات التحييد الفعّالة، ما يتيح للقادة الميدانيين قدرة استجابة سريعة وحاسمة، ويوفر مظلة حماية موثوقة ضد التهديدات الجوية المعقدة والمتطورة في مختلف البيئات التشغيلية.

ويتكامل هذا الإطار الدفاعي الجوي المتقدم مع نظام SURICATE ، الرائد في مجال المراقبة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغ اليوم مرحلة الإنتاج الصناعي الكامل. وبفضل سجل ناجح من عمليات التسليم والنشر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حظي نظام SURICATE باهتمام متزايد من الجهات العسكرية والأمنية على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، تعتزم أترمس تنظيم سلسلة من العروض الميدانية الحية رفيعة المستوى خلال الربع الثالث من عام 2026، سواء لدى العملاء في مواقعهم التشغيلية أو في منشآت الشركة بفرنسا، بهدف استعراض القدرات المتقدمة للنظام في ظروف تشغيلية واقعية. ويستكمل هذا النظام الدفاعي المتكامل حل BARIER، وهو نظام تكتيكي لحماية المحيطات والمناطق الحدودية يعتمد على شبكة من الوحدات الميدانية المترابطة والقابلة للنشر السريع، بما يتيح توفير مراقبة مستمرة وتعزيز الوعي الموقفي على مدار الساعة، حتى في أكثر البيئات التشغيلية تعقيداً وتحدياً.

وفي خطوة استراتيجية تعكس التوسع المتسارع لحضورها الدولي، تعلن أترمس رسمياً إطلاق قسمها المتخصص لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO). ويستند هذا القسم الجديد إلى عقود من الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها الشركة من خلال تعاونها الصناعي والهندسي الوثيق مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع بصفتها شريكاً ومصنّعاً للمعدات الأصلية (OEM). وسيتولى القسم تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الدعم الفني والصيانة وإدارة دورة حياة الأنظمة والمعدات العاملة في الميدان. ومن خلال التركيز على إطالة العمر التشغيلي للأصول، وتقليص فترات التوقف عن الخدمة، وتطبيق منهجيات الصيانة الاستباقية والتنبؤية، تم تصميم هذا القسم لتعزيز الجاهزية العملياتية طويلة الأمد للقوات والجهات المشغلة، وضمان أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية في مختلف بيئات المهام.

كما طورت أترمس نشاطاً راسخاً في مجال التعاون الصناعي، حيث تتولى تصنيع الأنظمة والمكونات الحيوية لصالح كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية بصفتها شريكاً ومصنّعاً للمعدات الأصلية (OEM).ويمثل هذا النشاط الاستراتيجي أحد الركائز الأساسية لنمو الشركة ومصدراً مهماً ومتنامياً لإيراداتها، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها أترمس في مجال التصنيع الدفاعي، وما اكتسبته من سمعة راسخة في جودة الإنتاج وموثوقية الأداء، إلى جانب خبرتها الممتدة في دمج الأنظمة وإدارة سلاسل التوريد الدفاعية المعقدة وفق أعلى المعايير الصناعية والتشغيلية.

ويحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً محورياً في خارطة أترمس التكنولوجية، حيث يشكل المحرك الأساسي لابتكاراتها في مجال الدفاع المعرفي والأنظمة الذكية. وتعتمد جميع حلول الشركة على خوارزميات متقدمة وقدرات تحليلية متطورة لأتمتة عمليات كشف التهديدات ومعالجة البيانات ودمجها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدور الحاسم للعنصر البشري في الإشراف على المهام واتخاذ القرار والتدخل عند الحاجة، بما يضمن أعلى مستويات المرونة والسيطرة العملياتية. وانطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحلول الجاهزة لا تلبّي دائماً متطلبات البيئات العملياتية المعقدة، تتبنى أترمس نهجاً تعاونياً يضع العميل في صميم عملية التطوير، حيث يتم إشراك المستخدمين النهائيين ودمج متطلباتهم التشغيلية الفعلية ضمن مراحل البحث والتطوير، بهدف تصميم حلول وهياكل تقنية مخصصة قادرة على تحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية في الظروف الميدانية الحقيقية. واستناداً إلى إرث صناعي فرنسي عريق وخبرة متراكمة في قطاع الدفاع، تواصل أترمس تسريع وتيرة توسعها الدولي، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتعزيز حضورها في شبه القارة الهندية والأسواق الدفاعية العالمية سريعة النمو، بما يساهم في تزويد الدول الشريكة والحلفاء بأدوات وتقنيات سيادية متقدمة تدعم جاهزيتها الدفاعية وقدراتها الأمنية في مواجهة تحديات المستقبل.

وقال ليونيل توماس، الرئيس التنفيذي لشركة أترمس: "تفقد الابتكارات قيمتها الحقيقية إذا لم تقترن بالتعاون والشراكات الفاعلة. وتمثل مشاركتنا في معرض يوروساتوري 2026 دليلاً واضحاً على التزامنا بتطوير أنظمة دفاعية ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي وقادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والمتسارعة التي تميز المشهد الأمني المعاصر. ومع مواصلة توسيع عملياتنا وحضورنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، يظل تركيزنا منصباً على تمكين شركائنا الدوليين من خلال تزويدهم بقدرات متقدمة للرؤية الميدانية المتكاملة، والدقة التكتيكية العالية، والمرونة التشغيلية المستدامة على المدى الطويل، بما يمكنهم من التعامل بكفاءة مع التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الأمنية العالمية المعقدة والمتغيرة باستمرار."

وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تواصل أترمس التزامها بدعم مسيرة تطوير تقنيات الدفاع العالمية من خلال المساهمة في ابتكار الجيل القادم من حلول المراقبة والحماية والقدرات الدفاعية الشبكية المتكاملة. وتدعو الشركة الجهات المعنية بقطاع الدفاع والأمن، وصنّاع القرار، والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم إلى الاطلاع عن كثب على قدرات أنظمتها المتقدمة من خلال العروض التوضيحية الحية والجلسات التقنية المتخصصة، إضافة إلى لقاء فريق الإدارة العليا في جناح أترمس خلال معرض يوروساتوري 2026 في باريس، لاستكشاف هذه الحلول الجاهزة للمهام التشغيلية والتعرف على إمكاناتها العملية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

كما ترحب أترمس بزوار المعرض في الجناح رقم B31، القاعة 4، طوال فترة انعقاد معرض يوروساتوري 2026.

نبذة عن أترمس

تأسست شركة "أترمس" في عام 1989، وهي شركة فرنسية رائدة ومتخصصة في الحلول المتقدمة عالية التقنية المصممة للبيئات الصعبة. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 30 عاماً، تركز الشركة على برامج البحث والتطوير لتعزيز قدراتها باستمرار عبر أربعة مجالات أساسية: الميكانيكا والإلكترونيات والبصريات والبرمجيات. وتجمع "أترمس" اليوم بين تركيزها المزدوج على الخدمات والمنتجات لتقديم حلول مخصصة للشركاء في قطاع العمليات الدفاعية المليء بالتحديات، وذلك بالاعتماد على أساس قوي مدعوم بخبرات واسعة ومتنوعة. ومع تركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدم الشركة حلولاً متخصصة لحماية الحدود ومراقبة البنية التحتية الحيوية والتطبيقات العسكرية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأمنية للحكومات والمنظمات في جميع أنحاء المنطقة على نحو فعّال.

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محمد الفيل

"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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