باريس، نجح الجناح الوطني لدولة الإمارات في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية لقادة صناعة الدفاع والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم في اليوم الرابع من معرض "يوروساتوري 2026" الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويستعد لليوم الختامي غداً (الجمعة)، حيث استقطب على مدار الأسبوع زيارات لوفود رفيعة المستوى تؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق في المشهد الدفاعي العالمي.

وتأتي مشاركة الجناح بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، حيث أصبح الجناح الوطني لدولة الإمارات على مدار أيام المعرض منصة وطنية موحدة لاستعراض القدرات الدفاعية الإماراتية، جامعاً تحت سقف واحد أبرز الجهات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الدفاع للتواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة الدفاعية العالمية.

وشهد اليوم الرابع من المعرض استقبال وفود من القوات المسلحة من مختلف الدول، مع تواصل الزخم الذي حققه الجناح منذ انطلاق الحدث. وعلى مدار اليوم، عُقد 77 اجتماعاً بين الجهات الدفاعية الوطنية الإماراتية ومنظمي المعارض الدفاعية الدولية.

علاوة على ذلك، عقد المسؤولين عن تنظيم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2027" ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس 2027"، 68 اجتماعاً مع زوار وعارضين أبدوا اهتماماً بالمشاركة في النسخة المقبلة من الحدثين. كما استضاف معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 12 اجتماعاً، فيما عقد المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار" 18 اجتماعاً.

كما استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات 2,040 زائراً خلال اليوم الرابع من المعرض، من بينهم كبار المسؤولين العسكريين والرؤساء التنفيذيون لشركات عالمية ووفود دولية، ما يعكس جودة وتنافسية قطاع الدفاع الإماراتي ومكانته المتقدمة على الساحة العالمية.

ويعكس الاهتمام المتزايد من الوفود رفيعة المستوى طوال أيام المعرض للاطلاع على الابتكارات الدفاعية الإماراتية، الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات ونهجها القائم على التعاون الدولي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتطوير المشترك للقدرات، وتعزيز الجاهزية الدفاعية المتبادلة.

ومع اقتراب إسدال الستار على فعاليات يوروساتوري في 19 يونيو 2026، تواصل الجهات الوطنية الإماراتية المشاركة، بما في ذلك مجموعة "إيدج" وشركة "ريسورس للصناعات" وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، الاستفادة من الفرص المتبقية لتعزيز النقاشات التي انطلقت خلال الأيام الماضية وتحويلها إلى شراكات ومشاريع تعاون ملموسة.

ويرحب الجناح الوطني لدولة الإمارات بزوار المعرض في المنصتين الداخليتين G415 وH415 في القاعة 5A، إضافة إلى المنصة الخارجية EXTPE6A بالجناح A190 في مركز معارض فيلبنت شمال باريس، فرنسا.

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