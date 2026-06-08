اجتمع نخبة من قادة قطاعي الأزياء والرفاهية العالميين في ميلانو ضمن قمة الأزياء من منتدى دائرة قادة التجزئة 2026، لمناقشة مستقبل النمو والاستثمار والتنافسية في قطاع يشهد تحولات متسارعة على مستوى الأسواق العالمية. وجمعت القمة رؤساء تنفيذيين ومستثمرين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أبرز التحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للصناعة.

وانعقدت القمة في فندق فورسيزونز ميلانو، حيث تجاوزت النقاشات الظروف السوقية قصيرة الأجل لتتناول القضايا الهيكلية التي تواجه قطاعي الأزياء والرفاهية، بما في ذلك التفكك الجيوسياسي وتغير الطلب الاستهلاكي وانضباط رأس المال والذكاء الاصطناعي ومستقبل تجارة التجزئة متعددة العلامات التجارية وتنامي تأثير الأسواق الجديدة.

وأُقيمت القمة تحت رعاية ألتاغاما وغرفة الأزياء الوطنية الإيطالية، وبدعم من غرفة المشترين إيطاليا، بما يعزز مكانة ميلانو كمركز التقاء عالمي للقطاع، حيث تلتقي النقاشات الاستراتيجية مع القيادة التجارية والتأثير الإبداعي.

وفي مساء 3 يونيو، استضافت ميلانو للمرة الأولى حفل عشاء تكريمات دائرة قادة التجزئة، حيث مُنح أندريه مايدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيلفريدجز، جائزة القيادة في قطاع التجزئة الفاخرة، تقديرًا لمسيرته الممتدة على مدى خمسة عقود في عدد من أبرز مؤسسات التجزئة العالمية، ولدوره في تطوير رؤية أكثر تركيزًا على التجربة والخدمة والقيمة الثقافية في قطاع الرفاهية.

وقال أندريه مايدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيلفريدجز: "يشرفني الحصول على جائزة القيادة في قطاع التجزئة الفاخرة. يُعد قطاع التجزئة من أكثر القطاعات حيوية وديناميكية، وعلى مدى الخمسين عامًا الماضية كان لي شرف العمل مع نخبة من الأفضل في هذا المجال. سيبقى العميل دائمًا في قلب كل ما نقوم به، كما أنني متحمس جدًا للفرص القادمة ونحن نعمل معًا على إلهام وصياغة الفصل التالي من قطاع التجزئة الفاخرة".

وافتُتحت أعمال القمة في 4 يونيو بكلمة من أدولفو أورسو، وزير المؤسسات و"صُنع في إيطاليا"، تلتها كلمة ترحيبية من ديبورا ماسّاري، المستشارة الإقليمية للسياحة والتسويق الإقليمي والأزياء والفعاليات الكبرى في إقليم لومبارديا، بما يعكس الأهمية المؤسسية للقمة ودورها في ربط الاقتصاد الإبداعي الإيطالي بالأجندة العالمية للأزياء والرفاهية.

وشهدت القمة مشاركة نخبة من كبار القادة، من بينهم ستيفانيا لازاروني، الرئيسة التنفيذية لألتاغاما؛ وكارلو كاباسا، رئيس غرفة الأزياء الوطنية الإيطالية؛ وجان-ماري تريتان، الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة يونيبايل-رودامكو-ويستفيلد؛ وأليسون ريهيل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز؛ وسيلفيو كامبارا، الرئيس التنفيذي لغولدن غوس؛ وماورا باسيلي، رئيسة غرفة المشترين إيطاليا؛ ولوكا ليساندروني، الرئيس التنفيذي لبرونيلو كوتشينيلي؛ ولانا تودوروفيتش، الرئيسة التنفيذية لشراكات العلامات التجارية العالمية في ساكس غلوبال؛ وأندريا بونيني، المدير المالي لمجموعة برادا؛ وأنطونيو دي ماتيس، الرئيس التنفيذي لكيتون؛ وستيفانو كانالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كانالي؛ وجون هوكس، عضو مجلس إدارة مجموعة أرماني.

وأكدت النقاشات أن مستقبل القطاع لم يعد يُبنى على عناصر منفصلة، بل على منظومة مترابطة تجمع بين النمو والاستثمار والشراكات والتأثير. فنجاح الشركات اليوم يعتمد على قدرتها على المواءمة بين الثقافة وتجربة المستهلك وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وشاركت مبادرة "مستقبل الأزياء" التابعة لهيئة الأزياء السعودية كشريك رئيسي للقمة، ما يضع المشهد المتطور لقطاع الأزياء والتجزئة والاستثمار في الخليج في قلب الحوار الدولي. ومع استمرار التحولات في تدفقات رأس المال والبنية التحتية وتوقعات المستهلكين في المنطقة، قدّم بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي للهيئة، رؤيته حول متطلبات الشراكة الموثوقة طويلة المدى بين العلامات التجارية العالمية والمستثمرين والشركاء المحليين، قائلاً: "يتمحور عملنا على تهيئة الظروف الداعمة للنمو طويل المدى في قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية. ومع استمرار تطور القطاع، نعمل على توسيع الفرص أمام العلامات التجارية العالمية والمصنّعين والمستثمرين والشركاء في القطاع للتفاعل مع سوق المملكة والمساهمة في تطويره. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية ورؤى السوق ومبادرات بناء المنظومة، نساهم في ربط الخبرات العالمية بالفرص المحلية، مما يخلق قيمة مضافة للقطاع وللاقتصاد الأوسع".

وانضمت شركة أو سي آند سي للاستشارات الاستراتيجية كشريك للقمة، مقدمة رؤى حول تحولات سلوك المستهلكين وخلق القيمة والتغيرات في اقتصاد الرفاهية بما أسهم في صياغة النقاش حول المرحلة المقبلة من نمو القطاع.

واختُتمت قمة الأزياء 2026 برسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة من قطاعي الأزياء والرفاهية لن تُقاس بالحجم وحده، بل بمدى الصلة بالمستهلك، والانضباط، والهوية الثقافية، والقدرة على بناء قيمة طويلة الأمد في عالم أكثر تعقيدًا.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "من النادر أن يجتمع هذا المستوى من القيادات في مكان واحد ضمن حوار مفتوح وصريح يمتد ليوم كامل. فقد جمعت قمة الأزياء في ميلانو نخبة من القادة الذين يشكّلون مستقبل قطاعي الأزياء والرفاهية عالميًا، وكانت الرسالة واضحة: هناك فرص نمو حقيقية قادمة، غير أن التحدي يتمثل في تحديد أين وكيف يمكن اغتنامه."

نبذة عن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي:

يُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين وقادة العلامات التجارية والتجزئة والمبتكرين وصنّاع السياسات، بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي عبر قطاعات التجزئة والصناعات الموجهة للمستهلكين. ومن خلال سلسلة فعالياته رفيعة المستوى، بما في ذلك المنتدى السنوي لدائرة قادة التجزئة في الرياض، وقمة الأزياء لدائرة قادة التجزئة في ميلانو، وقمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك، يجمع المنتدى صنّاع القرار من مختلف الأسواق والتخصصات للمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة العالمي. وتُعد قمة الأزياء لدائرة قادة التجزئة الحدث الرئيسي للمنتدى والمخصص لصناعات الأزياء والرفاهية العالمية.

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نبذة عن مستقبل الأزياء

مستقبل الأزياء هي منصة شاملة تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الرؤى والتحليلات المتخصصة. وتعمل المنصة كأحد أبرز مصادر المعلومات والبيانات في قطاع الأزياء، حيث توفر تحليلات ورؤى تساعد المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية وصنّاع القرار على فهم توجهات السوق واستكشاف الفرص المستقبلية.

وتهدف المنصة إلى المساهمة في تطوير منظومة الأزياء في المملكة وتعزيز حضورها عالميًا من خلال نهج قائم على البيانات والمعرفة.

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