أبوظبي، تستعد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمشاركة الأولى لها في النسخة الجديدة من "اصنع في الإمارات" هذا العام التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، من خلال جناح يضم منصة استراتيجية لإبراز دور الهيئة وجهودها في تمكين الصناعات الغذائية والتحويلية وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية وتشجيع ودعم الابتكار في القطاعين الزراعي والغذائي.

وتُقام النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة أدنوك، وشركة العماد القابضة "لعماد"، وستجمع نسخة 2026 نخبة من رواد الصناعة المحليين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات، وممثلي الجهات الحكومية، بهدف تسريع وتيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات.

ومن خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات"، تدعم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الابتكار والاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي، من خلال استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تعكس دورها المحوري في تطوير المنظومة الغذائية في الإمارة. وتشمل هذه المبادرات مشروع "عسل أبوظبي" الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال المعرض بهدف رفع جودة العسل المحلي ودعم مربي النحل وتعزيز القيمة الاقتصادية لمنتجات النحل، إلى جانب منصة الزراعة الذكية 4.0 التي تبرز التحول نحو الزراعة المتقدمة وربط المزارع بسلاسل القيمة الغذائية. كما تسلط الهيئة الضوء على مبادراتها في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، بما في ذلك منصة سوق الأعلاف ومبادرة تطوير قطاع الإبل وسلاسل إنتاج الألبان، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية في الأنشطة الاقتصادية الزراعية والغذائية عبر مكتب الاستثمار. ويقدم جناح الهيئة تصوراً متكاملاً لرحلة المنتج الغذائي في أبوظبي، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع والجودة ووصولاً إلى التصدير، بما يعكس جهود الهيئة في تمكين الصناعات الغذائية والتحويلية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي ودعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة. وتؤكد مشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في "اصنع في الإمارات 2026" التزامها بدعم مسيرة التنمية الصناعية والغذائية في الدولة، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الزراعي والصناعات الغذائية. وتمثل هذه المشاركة منصة مهمة لاستعراض جهود الهيئة في بناء منظومة غذائية متقدمة ومستدامة، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعد نسخة هذا العام هي الأكبر في تاريخ "اصنع في الإمارات"، بحيث تضم 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، تشمل: الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وتصنيع السفن والصناعات البحرية والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف اليدوية، التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي ومقومات الثورة الصناعية الرابعة، والصناعات الكيماويات والبلاستيك والمواد المستدامة، والبناء ومستلزمات الإنشاءات، والمعدات الصناعية والآلات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والهيدروجين وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والآلات والمعدات، فضلاً عن قطاعات الفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية.

وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في عدد من الجلسات النقاشية، بحيث يسلط خبراء الهيئة وكوادرها الضوء على دورها في تطوير الزراعة الذكية، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين الصناعات الغذائية، والتشجيع على الابتكار الزراعي، واستعراض أهمية سوق الأعلاف لتنمية قطاع الإبل من خلال التركيز على تطوير منظومة الأعلاف وسلاسل إنتاج الألبان لتعزيز استدامة الإنتاج، وعرض الفرص الاستثمارية ودليل رحلة المستثمر.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية. وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي. كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية. من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP) تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

