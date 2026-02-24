جدة، المملكة العربية السعودية، تفخر شركة الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالإعلان عن عودة ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2026، المنصة الرائدة في المملكة العربية السعودية للتعليم في مجال الأسواق المالية، والذي سيقام يومي 5–6 سبتمبر 2026 في فندق الريتز-كارلتون جدة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وسيقدّم الحدث هذا العام تجربة تعليمية عالمية المستوى مع كبار الخبراء الماليين، مما يعكس الطلب القوي من المجتمع المالي الإقليمي والدولي.

ويأتي تنظيم ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2026 في ظل طلب غير مسبوق من مجتمع الأسواق المالية إقليمياً ودولياً، حيث حظي الحدث باهتمام مبكّر من المؤسسات المالية وقادة القطاع، قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنه. ويتوقع المنظمون استقبال أكثر من 7,000 زائر، أي ما يقارب ضعف الحضور في النسخ السابقة.

ويمثل الملتقى منصة استراتيجية للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تسعى لتعزيز حضورها وزيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية، من خلال التفاعل المباشر مع أكبر مجتمع للأسواق المالية في المملكة، بما يعزز الثقة ويؤسس لتمركز طويل الأمد.

وفي هذا السياق، صرّح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود:

"يمثل نشر الوعي وتطوير التعليم في الأسواق المالية في صميم أهداف ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن يسجل الملتقى هذا العام حضوراً استثنائياً باعتباره الأكبر والأكثر تميزاً بما يوفره من محتوى معرفي ورؤى تطبيقية تسهم في ترسيخ أسس الاستقلال المالي. ويسعى الحدث إلى تعزيز مجتمع مالي أكثر نضجاً وثقة في المملكة".

مع فتح باب الرعاية رسمياً للحدث هذا العام، ستتماشى الشركات والمؤسسات المالية المشاركة مع خطى الرعاة السابقين، الذين ضمّوا نخبة من الشركات العالمية والإقليمية البارزة مثلFxPro ، ATFX، XM، Equiti، Vantage، OneRoyal، Axi، Ingot، Daman Markets، Valetax، وGivTrade، إلى جانب عودة Your Mind Media كشريك إعلامي رسمي للحدث هذا العام.

ويتضمن برنامج الملتقى أكثر من 40 ورشة عمل تعليمية وجلسات تفاعلية يقودها أكثر من 40 خبيراً مالياً محلياً ودولياً، تغطي محاور رئيسية تشمل التحليل الفني والأساسي، إدارة المخاطر، سيكولوجية السوق، استراتيجيات التداول المنضبط، وأدوات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية.

في ظل الطلب المبكر القوي ومحدودية المواقع المتميزة، تُشجَّع الجهات الراغبة في التفاعل مع مجتمع الأسواق المالية الأكثر نشاطاً في المملكة العربية السعودية بتأكيد مشاركتها في أقرب وقت. للاستفسارات حول الرعاية، وفرص العارضين، وتسجيل المشاركين، يُرجى زيارةwww.jeddahfintechweek.com .

عن ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية

يُعد ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية أكبر حدث تعليمي في الأسواق المالية، حيث يجمع تحت سقف واحد مجموعة متميزة من أبرز الخبراء الماليين من أكثر من 20 دولة. سيستضيف الحدث أكثر من 40 ورشة تعليمية متخصصة تغطي أحدث استراتيجيات الاستثمار، والابتكارات في التكنولوجيا المالية، وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر. كما سيشارك أكثر من 40 خبيراً محلياً ودولياً لتقديم رؤى متعمقة وخبرة عملية، مما يجعل هذا الحدث منصة رائدة لتبادل المعرفة، وتطوير المهارات، وتعزيز فرص النمو في قطاع الأسواق المالية.

