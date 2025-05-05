عجمان: ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة التخطيط المالي واستدامة إدارة الموارد العامة، نظّمت دائرة المالية في حكومة عجمان ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية في الإمارة بهدف شرح التعميم المالي رقم (3) لسنة 2025، والذي يمثّل ركيزة أساسية في الإعداد للخطة المالية متوسطة المدى للأعوام 2026–2028، ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026.

هدفت الورشة إلى تمكين ممثلي الجهات الحكومية من فهم متطلبات التعميم وآليات تنفيذه، وتزويدهم بالمتطلّبات الفنية الضرورية لإعداد تقديرات دقيقة وواقعية للإيرادات والمصروفات بالاستناد إلى الأداء الفعلي والتوقعات المستقبلية.

وتناولت الورشة التدريبية عدة محاور رئيسية، شملت التعليمات والقواعد العامة لإعداد الخطة المالية متوسطة المدى للأعوام 2026–2028 ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026، والعمل على ضمان الالتزام بالجداول الزمنية، إضافة إلى تعزيز جودة البيانات ودقة التحليل المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، ورفع مستويات الشفافية.

وفي هذا السياق، قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: "يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص دائرة المالية بعجمان على تعزيز قدرات الجهات الحكومية في مجالات العمل المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينها من إعداد موازنات واقعية قائمة على أسس تحليلية دقيقة تجسّد توجُّهات حكومة عجمان وتدعم رؤيتها في التنمية المستدامة".

وأكد سعادته أن التنسيق المتكامل بين مختلف الجهات الحكومية يمثل حجر الزاوية في مسيرة تحقيق تخطيط مالي رشيد ومستدام. وأوضح أن هذا التعاون الوثيق سيفضي حتماً إلى تعظيم الانتفاع من الموارد، الأمر الذي يصب في مصلحة الامارة، وصولاً إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

خلال الورشة، سلّطت الدائرة الضوء على أهمية التزام الجهات الحكومية بكافة المتطلبات الفنية، باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لإعداد خطط وموازنات تعكس الأولويات التنموية للإمارة، وتمكّن الجهات من اتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات موثوقة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي تنفذها الدائرة، تجسيداً لحرص حكومة عجمان على ترسيخ مبادئ التخطيط المالي الفعّال، وتحقيق التكامل بين الموارد والأهداف الحكومية، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة المستقبلية.

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