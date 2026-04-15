أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن فتح باب التقديم لبرامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية وذلك ابتداءً من تاريخ 13 أبريل وحتى 17 مايو 2026.

تم تصميم برامج الماجستير في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتلبية تطلعات الطلبة الساعين إلى تطوير معارفهم وخبراتهم في مجالات العلاقات الدبلوماسية، القانون الدولي، حقوق الإنسان، التنمية، والعمل الإنساني. حيث توفّر هذه البرامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، إلى جانب المحاكاة ودراسة الحالات الواقعية، بما يعزز المهارات التحليلية وقدرات اتخاذ القرار لدى الطلبة.

وتمتد مدة برامج الماجستير في الأكاديمية إلى تسعة أشهر إلى عام واحد، وتُعقد المحاضرات بشكل منتظم في الفترة المسائية بمقر الأكاديمية في أبوظبي، ما يوفّر للطلبة بيئة تعليمية مرنة تساعدهم على التوفيق بين متطلبات الدراسة والتزاماتهم المهنية أو الشخصية، وبما يعزز من قدرتهم على الاستفادة القصوى من التجربة التعليمية الأكاديمية والعملية التي تقدمها البرامج.

كما تشجّع برامج الأكاديمية المشاركين على التعامل مع التحديات العالمية بمسؤولية والتركيز على الحلول العملية. كما تعكس البرامج التزام الأكاديمية بتطوير الكفاءات الوطنية ودعم أولويات دولة الإمارات، وتعزيز فهم متوازن للقضايا العالمية.

ويقدم كل برنامج من برامج ماجستير الآداب الثلاثة مساراً أكاديمياً متميزاً مصمماً خصيصاً لمواكبة المتطلبات المتطورة للأحداث المتتالية على صعيد الدبلوماسية الإماراتية. حيث تم تصميم برنامج ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والدبلوماسية. أما برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، فإنه يركز على تزويد الطلبة بفهم شامل حول مجال الأعمال الإنسانية والتنموية على الصعيدين النظري والعملي، إضافة إلى تعزيز معارفهم بالدراسات التنموية، ويهدف البرنامج أيضاً إلى صقل مهارات الخريجين في عملية صناعة القرار. أما برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، فقد صمم لتنمية مهارات الطلبة في التفكير النقدي في الاتجاهات السياسية والاقتصادية، واكسابهم مهارات التفاوض والدبلوماسية والقيادة، وإدارة الأزمات في المجال الدبلوماسي.

وتشترط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لقبول المتقدمين في برامج الماجستير توافر عدد من المعايير في مقدّمتها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون قد أكمل درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من جامعة معترف بها، بالإضافة لنيله درجات معينة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية مثل الآيلتس أو التوفل بما يتوافق مع متطلبات البرنامج، كما يجب على المتقدم تقديم سيرة ذاتية محدثة ورسالة تحفيزية توضّح أهدافه المهنية والأكاديمية.

قدِّم الآن وابدأ مسيرتك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية: www.agda.ac.ae/masters

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤسسة تعليمية مُرخصة من وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014.

-انتهى-

