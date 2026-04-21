دبي، الإمارات العربية المتحدة- تُقام النسخة الثالثة من قمة «موارد» للتكنولوجيا المالية والابتكار في 23 أبريل 2026 بفندق جراند حياة دبي، بمشاركة أكثر من 1000 من أبرز قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. ومع اقتراب موعدها، تواصل القمة ترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية رائدة تجمع بين الحوار البنّاء وتعزيز الشراكات وتمكين التنفيذ العملي داخل منظومة الخدمات المالية.

تُعقد القمة بتنظيم مشترك من جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، وشركة ماستركارد، وشركة الخدمات المالية العربية (AFS)، وشركة O Gold لتجارة المعادن الثمينة، بما يعكس مستوى عالياً من التكامل المؤسسي عبر قطاع التكنولوجيا المالية. كما تُنظَّم القمة بالتعاون مع نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في المنظومة، وبدعم من Pay10 وBML Technologies وCedar Management Consultant International، مما يعزز من مكانتها وانتشارها في أوساط القطاع.

وتتميز نسخة هذا العام بمنطقة عرض تفاعلية نابضة بالحيوية، تضم 25 شركة تستعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والحلول التي ترسم ملامح مستقبل القطاع. وابتداءً من حلول المدفوعات الرقمية و المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطبيقات القائمة على تقنية البلوك تشين، يتيح المعرض للحضور فرصة الاطلاع المباشر على أبرز الاتجاهات الناشئة والحلول القابلة للتوسع.

تم إعداد برنامج القمة ليقدّم مزيجاً متكاملاً من الرؤى الاستراتيجية والقيمة العملية، من خلال ست كلمات رئيسية (Keynote Sessions) تتناول موضوعات محورية تشمل التمويل المفتوح، وتقنية البلوك تشين، والعملات الرقمية والعملات المستقرة (Stablecoins)، وأبحاث ورؤى التكنولوجيا المالية، إضافة إلى تطور دور المنظومات المالية المتكاملة.

كما ستتضمن القمة جلسات نقاشية متخصصة يقودها نخبة من الخبراء، لاستكشاف موضوعات رئيسية مثل التمويل المدمج (Embedded Finance)، ومستقبل المدفوعات، والأثر المتسارع لحلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاع المالي.وعلى مدار اليوم، ستشهد القمة أيضاً سلسلة من مراسم توقيع الشراكات الاستراتيجية، بما يعكس استمرار التعاون بين أبرز الأطراف الفاعلة في القطاع، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار المالي.

وقد تطورت قمة «موارد» للتكنولوجيا المالية والابتكار لتصبح منصة تعكس النضج المتزايد، والترابط العميق، والطموح المتصاعد لمشهد الخدمات المالية في المنطقة. وخلال الفترة الماضية، ركّزت «موارد للتمويل» على التنفيذ الفعلي، من خلال العمل الوثيق مع شركاء التكنولوجيا المالية لإطلاق عدة حلول مالية إلى السوق بطريقة منظمة، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وقابلة للتوسع.

من خلال الربط بين الجهات التنظيمية، والمراكز المالية والأنظمة العالمية ومزوّدي التكنولوجيا، تمكنت «موارد للتمويل» من تأسيس منظومة متكاملة وقوية تُمكّن من تقديم حلول مالية بكفاءة عالية ومسؤولية مدروسة. ويواصل هذا النهج المتكامل، المدعوم بنموذج داخلي موحّد يرتكز على السرعة والوضوح، جذب شركاء يبحثون عن منصة موثوقة تدعم النمو والابتكار. كما يعكس هذا المسار ريادة دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا المالية والتزامها المستمر بتشكيل مستقبل أكثر تطوراً واستدامة للخدمات المالية.

