يمتد حتى 31 مايو الجاري ويستقطب نخبة من كبار تجار التجزئة

الشارقة، ينطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة "معرض عيد الأضحى 2026"، الذي يستقبل الجمهور بفعاليات نسخته السادسة على مدار 12 يوماً متواصلة حتى 31 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تضم نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل، وبتخفيضات حصرية تصل إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

يوفر المعرض الذي يأتي في أجواء "عام الأسرة" تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، فضلاً عن إسهامه الفعال في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر منصة عرض مباشرة تربط الشركات بالمستهلكين، ويرسخ حضوره بوصفه أبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الإمارة.

تشكيلة واسعة تلبي احتياجات الأسرة

وتغطي أجنحة المعرض هذا العام تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية التي تلبي مختلف احتياجات الأسرة في تحضيراتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتأتي في مقدمتها الملابس الجاهزة والأزياء الرجالية والنسائية بأحدث التصميمات الموسمية، والعباءات والملابس التراثية وأزياء الأطفال، إلى جانب أحدث ابتكارات دور العطور والبخور والعود، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات عالمية مرموقة.

كما يتيح المعرض للمتسوقين فرصة اقتناء أرقى تصاميم الحلي والمجوهرات والإكسسوارات، والاختيار من بين تشكيلات متنوعة من الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى أقسام مخصصة للمستلزمات المنزلية والمفروشات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الهدايا والحلويات والمأكولات المخصصة لضيافة العيد، مما يجعله وجهة شاملة توفر للأسرة كل ما تحتاجه تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية تناسب الجميع.

فعاليات ترفيهية وتراثية

ويشتمل المعرض إلى جانب التخفيضات والعروض على باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية، تسعى إلى إبراز الموروث الإماراتي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية، حيث تخصص مساحات للمأكولات الشعبية والعالمية تعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة، إلى جانب ركن خاص بالأطفال يضمّ أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة.

كما ينظم المعرض سحوبات يومية على جوائز وهدايا فورية للمتسوقين تضفي مزيداً من الحماس والبهجة على تجربة الزيارة، تجسيداً لفرحة العيد وتعميقاً للترابط المجتمعي من خلال الجمع بين العروض والفعاليات التي تسعد أفراد الأسرة.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 مساءً، فيما تبدأ الزيارة أيام الجمعة من الساعة 3 عصراً وتمتد حتى 12 مساءً، بما يتيح لجميع شرائح المجتمع الاستفادة من العروض والتخفيضات والفعاليات المصاحبة.

-انتهى-

#بياناتشركات