أبوظبي: أعلن مركز أدنيك أبوظبي عن جاهزيته الكاملة لاستضافة فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025 في دورته الجديدة والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري مما يؤكد مكانة المركز الرائدة كوجهة عالمية لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة على مستوي العالم .

ويقام المعرض والمؤتمر المصاحب له تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله – وتستضيفه شركة أدنوك، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 205 آلاف من صناع القرار والمنتجين والمستثمرين والمبتكرين في قطاع الطاقة تحت سقف واحد لمناقشة الفرص والحلول المشتركة لمستقبل الطاقة.

ويعد معرض أديبك 2025 أحد أضخم وأهم التجمعات العالمية في قطاع الطاقة، إذ يهدف إلى دفع مسيرة التطور وبناء شراكات نوعية واستقطاب استثمارات جديدة تُسهم في تشكيل مستقبل طاقة أكثر مرونة وشمولية.

ومنذ انطلاقه في مركز أدنيك عام 2006، شهد الحدث نمواً متسارعاً واكب تطور البنية التحتية للمركز، ليشغل اليوم كامل مساحات العرض المتاحة إضافة إلى صالات تم إنشاؤها خصيصاً في منطقتي المارينا وأمام منصة العرض الرئيسية والمنطقة الوسطى المركزية ، ويضم المعرض هذا العام أكثر من 2,250 عارض و30 جناحا دوليا إلي جانب مناطق متخصصة للرقمنة، وخفض الانبعاثات، والقطاع البحري واللوجستي، والذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي"يُعدّ معرض ومؤتمر أديبك واحداً من أبرز الفعاليات الإقليمية وأكثرها مشاركة، حيث يجمع قادة قطاع الطاقة حول العالم لتعزيز بناء قطاع طاقة أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح أنه منذ انطلاق دورته الأولى في مركز أدنيك أبوظبي عام 2006، شهد أديبك نمواً هائلاً على مستوى الحجم والنطاق، ليصبح اليوم واحداً من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.

وتواصل مجموعة أدنيك التزامها الراسخ بتقديم تجربة استثنائية عالمية المستوى للزوار والمشاركين والمعنيين الدوليين بقطاع الطاقة، بما يعزز أُطر التعاون والحوار ويدفع مسيرة التحول في هذا القطاع الحيوي. ويجسّد هذا الالتزام جهودنا المتواصلة في دعم الفعاليات الدولية الكبرى والمساهمة في ترسيخ رؤية مستقبل مستدام لصناعة الطاقة».

