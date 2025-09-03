يتناول المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته الـ14، الذكاء الاصطناعي كإحدى القضايا المحورية عبر جلسات تطرح تأثيراته على الإعلام والقانون والتدريب والأمن السيبراني، وتفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لاختبار أدواته الإبداعية.

وتتضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى برنامج «الاتصال للطلبة» الذي يركز على تزويد طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال في دولة الإمارات بمهارات الاتصال الحكومي المعاصرة مع التوظيف المسؤول والفعّال لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمثل البرنامج، الذي يختتم يوم غد 4 سبتمبر في مسرح المجاز بالشارقة، محتوى تدريبياً تكاملياً يجمع التأطير الأكاديمي بالتطبيق العملي. ويقام المنتدى يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في اكسبو الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

رؤية قانونية للذكاء الاصطناعي

أما جلسة "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية"، التي تنظمها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في قاعة "حديث الاتصال الحكومي" التي تضم برنامجاً متنوعاً برعاية مجموعة المروان، فتركّز على انعكاسات التقنية على ممارسات القضاء والتشريع، من العقود الذكية إلى التنبؤ القضائي، وأهمية الأطر الأخلاقية التي تحافظ على حقوق الإنسان، ويشارك فيها الدكتور عبدالله آل ناصر، محامي ومستشار قانوني، كما يديرها المحامي والمستشار القانوني عادل فاخر.

كما تنظم جلسة "الإعلام الرقمي لرفع المناعة السيبرانية"، ويناقش فيها المحاميان صبيحة الصريدي وزايد سعيد الشامسي، وإدارة المحامية خديجة سهيل، كيفية الوقاية من التهديدات الإلكترونية والتصدي للتضليل والهجمات المعلوماتية، إلى جانب تأسيس حملات مشتركة بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام لرفع الوعي المجتمعي.

الشباب والمستقبل المهني للآلة

ومن زاوية أخرى، تستضيف الجامعة القاسمية في قاعة "حديث الاتصال الحكومي"، جلسة بعنوان "نافذة إلى مستقبل مهني يتولّد بالإنسانية والذكاء"، وتسلط الضوء على أحدث أدوات التدريب المؤسسي مثل أنظمة التعلّم التكيفية والمدرّبين الافتراضيين وتحليل بيانات التعلم، وكيفية توظيفها لتطوير جودة الحياة المهنية. ويتحدث في الجلسة كل من الدكتور هشام عباس، عميد كلية الاتصال في الجامعة القاسمية؛ والدكتور بسام مكاوي، رئيس قسم الاتصال في الجامعة؛ والدكتورة هالة حمدي غرابة، أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة؛ ويديرها الدكتور عطا حسن عبد الرحيم، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية.

كما يفتح المنتدى المجال لليافعين من خلال "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، ويستمر ثلاثة أيام وفق منهجية تفاعلية تقوم على التعلّم والتفكير والتنفيذ والعرض.

ويُدرب المشاركين، من عمر 10 إلى 16 عاماً، كل من: مثنى خلف، والدكتورة وداد عقاد، وعبدالرحيم الهاشمي، وعيسى المناعي، وحور صالح، وأحمد الجسمي، وعبدالله الشالوبي، وعبدالرحمن الكمالي، وزكريا عبدالرحمن، وسلطان القابض، ومحمد المزروعي، وحمزة قرعان وسعيد محمد. حيث يقدمون برامج تدريبية متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والمهارات الناعمة في التقنية، وكيفية توظيفها في رسائل اتصالية حول الأمن الغذائي وجودة الحياة.

"الاتصال للطلبة".. برنامج متكامل

وفي إطار تمكين الطلبة والخريجين من مهارات الذكاء الاصطناعي، خصص برنامج "الاتصال للطلبة، ورشة «صناعة المحتوى الإعلامي الأكثر تخصصاً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولاً للجمهور» للدكتور محمد عبد الظاهر، عضو اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مع جانب تطبيقي قدّمه المدرّب عبد الرحمن آل علي من «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة». وتلتها ورشة «أسس التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية» للدكتورة شيرين موسى، عضو اللجنة الأكاديمية، حيث قدّمت المدربة سمية عارف خطوات التنفيذ وفق أفضل الممارسات المهنية. وأعقب ذلك ورشة «تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي» قدّمها الدكتور السيد بخيت، مع تطبيقات عملية قدّمها المدرّب إسماعيل البلوشي.

ويُختتم البرنامج غداً بورشة «توظيف الذكاء الاصطناعي في حكاية القصة الحكومية» للدكتور محمد عايش، والتي تقدّم إطاراً عملياً لصياغة السرد الحكومي المؤثّر باستخدام الأدوات التوليدية، من كتابة البيانات الصحفية وتحويلها إلى مواد صوتية ومرئية احترافية، إلى استكشاف إمكانات «المتحدّث الافتراضي» للتفاعل مع الجمهور، على أن تختتم الدكتورة أمل عنبر بجانبٍ استراتيجي حول دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الاتصال الحكومي وإدارة الرسائل أثناء الأزمات والحملات التوعوية.

التحديات الأخلاقية والمهنية

كما تتضمن الجلسات المتخصصة حلقة نقاشية من تنظيم جامعة الشارقة بعنوان "أخلاقيات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي"، تركز على التحديات المهنية والأخلاقية لاستخدام التقنية في صناعة المحتوى الإعلامي والاتصالي، بمشاركة الدكتور خيرت عياد- رئيس قسم الاعتماد الأكاديمي - مكتب نائب مدير الجامعة للاعتماد الأكاديمي والفاعلية المؤسسية بجامعة الشارقة، والدكتور محمد بن موسى - نائب عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، وإدارة الدكتورة نورا الهوتي - أستاذ مساعد في كلية الاتصال بجامعة الشارقة.

ويجمع المنتدى في دورته الـ14 أكثر من 237 متحدثاً دولياً يثرون حوارات تمتد عبر 51 جلسة ضمن برنامج متكامل يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة، بمشاركة 30 شريكاً من جهات محلية وإقليمية ودولية على 22 منصة تفاعلية. وتشمل الفعاليات أيضاً 7 خطابات ملهمة و22 ورشة عمل، بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإعلام. وتناقش دورة هذا العام خمس أولويات عالمية هي: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، مؤكدةً دور الاتصال الاستراتيجي في إحداث التأثير، وتوجيه السياسات، وتحفيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

