المعرض وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أجواء نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والثقافة

أبوظبي: يستعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، المُقام حالياً في مركز أدنيك أبوظبي، لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار وعشاق الرياضات التراثية، تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تتخللها إجازة رسمية. ويُعدّ هذا الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء داخلية مكيّفة ومريحة.

وينظَّم المعرض من قِبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، حيث يشهد جدول فعاليات حافلاً بالأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية على مدى عطلة نهاية الأسبوع، محتفياً بالتراث الإماراتي الأصيل، إلى جانب عرض أحدث المنتجات العالمية عبر أكثر من 2068 شركة عارضة وعلامة تجارية.

ويُقدّم المعرض خيارات تناسب جميع أفراد العائلة، إذ يحظى الأطفال بتجارب تفاعلية مميزة تشمل العروض الحيَّة، وورش العمل الإبداعية، والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب أنشطة تعليمية عملية ضمن 15 قطاعاً متنوعاً يضمها المعرض. ومع مشاركة عارضين من 68 دولة، يُمثل المعرض وجهة متكاملة للعائلات الباحثة عن أجواء ثقافية وترفيهية ثرية. كما أضيفت في هذه الدورة منطقة "السوق" التي تتيح للزوار شراء منتجات تقليدية وابتكارات عصرية.

ويستعرض المعرض أيضاً مجموعة واسعة من الحيوانات مثل السلوقي العربي، والخيول، والإبل، والصقور، وأنواع متعددة من الطيور من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أحدث المستلزمات والخدمات الخاصة بها. ويهدف هذا الجانب إلى تعريف الزوار بالقيمة التاريخية لهذه الحيوانات في الثقافة الإماراتية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يتيح ركن الصقار الصغير للأطفال فرصة خوض تجربة تعليمية تفاعلية تحاكي أجواء المخيمات البدوية والتعرف على فنون الصقارة، إلى جانب حصص تعليمية حول آداب الضيافة الإماراتية وطريقة إعداد القهوة العربية، بما يعزز القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

ومن الفعاليات البارزة أيضاً لعبة مغامرة الحروف العربية، وهي لعبة تعليمية تفاعلية تستغرق 30 دقيقة، تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية وتشجيع التواصل بين الأهل والأطفال بطريقة مبتكرة تجمع بين التعلم والمرح.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى المنطقة الحية التي تُعد مركز العروض في المعرض، حيث تقدم سلسلة من الفعاليات المميزة مثل العرض العالمي الأول لـ "هورس ماستر ليبرتي" بقيادة الفارس العالمي علي العامري، ومزاد الخيول العربية الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية، إضافة إلى عروض تراثية متنوعة تشمل سباقات السلوقي، ومحاكاة الصقارة وصيد النسور المغولية، وعرض الجمال البدوي التقليدي.

كما يحظى الزوار بتجربة ضيافة استثنائية من خلال خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تجمع بين الأطباق الإماراتية الأصيلة وأشهى النكهات العالمية، لتقديم رحلة ذوقية غنية تلبي جميع الأذواق.

للحجز وشراء التذاكر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والمشاركة في أكبر حدث من نوعه في المنطقة والمخصص للصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية.

-انتهى-

