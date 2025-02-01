أطلقت شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، فعاليات مهرجان "بلد بيست 2025" يوم الخميس 30 يناير، محولةً شوارع جدة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى احتفالية مبهرة جمعت عراقة الثقافة وحداثة الموسيقى. وقد مزج المهرجان في نسخته لهذا العام بين التراث والإيقاعات العالمية، مقدّمًا عروضًا ضوئية آسرة وتجارب فنية غامرة في قلب البلد، إحدى أبرز المناطق التاريخية في المملكة.

انطلقت الفعاليات بعروض حماسية على عدة مسارح تألقت فيها المواهب المحلية والعالمية بأداء استثنائي. فعلى مسرح "باب"، قدّم الفنان سعودي المولد ليل إيزي مزيجًا فريدًا من الهيب هوب والآر آند بي، تبعه النجم البريطاني مايكل كيونوكا بأداء أسر قلوب الحضور، فيما أشعل نجم الراب العالمي 21 سافج المسرح بأسلوبه المميز وأدائه النابض. كما أبدعت فرقة ديسكو مصر في تقديم عروض مبتكرة لإحياء الأغاني العربية الكلاسيكية بأسلوب يجمع بين الديسكو والفانك المستقبلي.

أما عشاق الموسيقى الإلكترونية، فقد عاشوا تجربة استثنائية على مسرح "عمدة"، حيث افتتح النجم أرجي الأجواء بإيقاعاته العميقة التي أسرت الجمهور، تلاه أداء مشحون بالطاقة من كورولوفا ودِش داش، حيث قدّما مزيجًا متقنًا من إيقاعات الهاوس والتكنو، محولين المسرح إلى ساحة نابضة بالحياة والإيقاع.

وشهد مسرح "روشان" عروضًا مفعمة بالطاقة، حيث أمتع قونر وماجد الجمهور بإيقاعاتهما التي حافظت على أجواء الحماس في قمتها. في الوقت ذاته، استضاف مسرح "سوق" تشكيلة موسيقية متنوعة، تألق فيها بلاك لووبس وبيرد بيرسون وحمدي رايدر، ليضيفوا مزيدًا من التنوع إلى المشهد الموسيقي الفريد للمهرجان.

وعلى أصداء الإيقاعات التي ترددت في أرجاء جدة، تحولت مباني البلد التاريخية إلى لوحة بصرية مذهلة عبر عروض ضوئية ساحرة، خلقت تجربة بصرية غامرة تأسر الأنظار. هذه العروض أضاءت الليل وأضفت لمسة سحرية جعلت من تاريخ المنطقة جزءًا حيًا من الاحتفال، الذي مزج الماضي بالحاضر في تناغم إبداعي غير مسبوق.

أما "مدل تاون" (سوق البلد)، فقد احتضن مجموعة واسعة من الأطعمة التي منحت الزوار فرصة تذوق النكهات المحلية أثناء استكشافهم التجارب الغامرة. ولعشاق المنتجات الحصرية، قدم متجر "بقالة بيست" تشكيلة من الملابس الحصرية المميزة والمستوحاة من نوافذ الروشان الأيقونية في البلد، إلى جانب الإصدارات الخاصة من قمصان Since 2087 x Hadeed التي تحتفي بثقافة كرة القدم في جدة.

ومع إسدال الستار على فعاليات اليوم الأول، تتصاعد وتيرة الحماس استعدادًا لليوم التالي، الذي يعد بليلة استثنائية من العروض الموسيقية التي لا تُنسى، حيث إيقاعات لوست فريكوينسز المبهرة، وأداء نجم الهيب هوب وز خليفة، وأنغام متروبومن التي تكسر القوالب الموسيقية التقليدية، إضافة إلى السحر الصوتي للمطربة الكندية جوستلي كيسز والطاقة المتفجرة للفنانة تينا سافج.

نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com

للتواصل الإعلامي: مدل بيست: media@mdlbeast.com

-انتهى-

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