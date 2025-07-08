المملكة العربية السعودية "الدولة الشريكة" للمعرض هذا العام وسط مشاركة دولية واسعة

مجموعة روشن تسلط الضوء على مكانتها الرائدة في القطاع العقاري من خلال استعراض محفظة مشاريعها المتنوعة في مختلف أنحاء المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تُشارك مجموعة روشن، المطوّر العقاري الوطني متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، للمرة الأولى في معرض “إينوبروم” الصناعي، الحدث الصناعي الأكبر في روسيا. وتأتي مشاركة مجموعة روشن ضمن وفد المملكة تحت مظلة "استثمر في السعودية"، حيث تشارك المملكة هذا العام بصفتها “الدولة الشريكة” للمعرض هذا العام. وتعرض مجموعة روشن مشاريعها المتنوعة، كما يشارك ممثلو المجموعة في لقاءات ونقاشات مع شركاء محتملين خلال فترة المعرض، الذي يُقام في مدينة يكاتيرينبورغ في الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.

وتتواجد مجموعة روشن تحت مظلة جناح "استثمر في السعودية"، حيث يستعرض فريق القيادة في المجموعة أبرز إنجازات المجموعة وتطورات بناء المجتمعات والوجهات المتكاملة التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة. وتشمل محفظة مشاريع مجموعة روشن حالياً تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات مثل المجتمعات السكنية والمرافق التجارية والتعليمية والصحية والترفيهية والرياضية في مختلف مناطق المملكة. وتنطلق مجموعة روشن في أعمالها من رؤية طموحة تهدف إلى رفع معايير التطوير العقاري عبر الابتكار وتعزيز المحتوى المحلي، مما يرسّخ مكانتها كمطور وطني يعيد تشكيل المشهد الحضري في المملكة.

ويُعد معرض "إينوبروم" منصة أعمال دولية متخصصة تربط المصنعين بالمشترين من مختلف أنحاء العالم، ويستقطب أكثر من 100 ألف زائر من 90 دولة، ليُشكّل نقطة التقاء محورية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية.

تمتلك مجموعة روشن محفظة مشاريع تطوير ضخمة ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء المملكة، وتسعى من خلال مشاركتها في معرض "إينوبروم 2025" إلى بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار والاستدامة في قطاع التطوير العقاري. وتضم محفظة الأصول المتنامية للمجموعة مجالات متنوعة تشمل الأصول السكنية والتجارية والمكاتب والمنشآت الرياضة والمرافق التعليمية ومنشآت الضيافة وغيرها من الأصول. وخلال مشاركتها في المعرض، تسلّط مجموعة روشن الضوء على اتساع نطاق مشاريعها وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل التطوير العمراني في المملكة. وستتواجد المجموعة في جناح المملكة العربية السعودية الرسمي على مدار أيام المعرض.

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