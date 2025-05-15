يواصل معرض "إنتيغريت ميدل إيست 2025"، الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، فعالياته لليوم الثاني، مستعرضاً أحدث التقنيات السمعية البصرية الاحترافية التي تُسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية حول العالم، لاسيما في قطاعات التجزئة، والتعليم، والضيافة.

واطلع الحضور خلال الفعالية على الدور الحيوي لهذه الابتكارات، حيث تضمنت حلول اللافتات الرقمية الذكية التي تُقدم محتوى مخصصاً مع البيانات في الوقت الفعلي، والتجارب السمعية البصرية الغامرة التي تُعيد تشكيل الأنظمة التعليمية، إلى جانب تقنيات غرف التحكم المتقدمة التي تُعزز أنظمة الإدارة الحضرية.

وجمعت النسخة الثالثة من المعرض نخبة من الشركات الرائدة في القطاع، مثل "يونيلومين" (Unilumin)، و(VUEAV)، و(HOHEM)، و"أي بي إس" (IPS)، و(CZUR Tech)، و"أنالوغ واي" (Analog Way)، وليارد (Leyard)، التي قدّمت أحدث خدماتها ومنتجاتها، مظهرةً الإمكانيات الهائلة لدمج التقنيات السمعية البصرية الاحترافية في مُختلف المجالات، بما في ذلك الشاشات التفاعلية في قطاع التجزئة، وأدوات التعليم الهجين، وأنظمة إدارة الأماكن الذكية، لتؤكّد بذلك على مرونة هذه التقنيات وقدرتها على إحداث تأثير واقعي ملموس.

قالت ديانا وو، مديرة المبيعات في بويا: "يسعدنا أن نشارك في معرض إنتيغريت ميدل إيست لهذا العام لنستعرض حلولنا المبتكرة، مثل بوياميك 2 وبويالينك 3، اللذان يُعدّان أول ميكروفونين لاسلكيين في العالم يعملان بالذكاء الاصطناعي. حيث يمثل هذان الميكروفونان نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الصوت، ويتمتعان بقدرات تعلم عميق تعيد تعريف تقنية إلغاء الضوضاء، وتوفر للمبدعين جودة صوت متفوّقة لم يشهدوها من قبل".

وقال أندي لين، المدير العالمي لتطوير الأعمال في شركة نانلوكس: "نفخر بالكشف عن الجيل التالي من أنظمة الإضاءة الاحترافية ((Evoke 5000B خلال المعرض هذا العام. إذ يتمتع بقوة تبلغ 5000 واط مع تعديل دقيق للون الأخضر/الماجنتا وتصنيف IP66 المقاوم للعوامل الجوية، كما يتميز بتصميم متكامل ليمنح راحة في الاستخدام والنقل. ويُمثّل ((Evoke 5000B خطوة فارقة في انتقال الصور المتحركة إلى عصر الإضاءة بتقنية LED".

ويوفّر معرض "إنتيغريت ميدل إيست" منصة مهمة لأبرز أصحاب المصلحة في القطاع، تتيح لهم استكشاف أحدث الاتجاهات، وبناء شبكة من العلاقات المهنية، وإقامة شراكات استراتيجية. وأصبح من الممكن تسجيل الزوار ووسائل الإعلام شخصيًا عند مدخل المعرض، قبل أن يختتم فعالياته في 15 مايو الجاري.

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