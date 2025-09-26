بلدية دبي تطلق أول برنامج من نوعه لمفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

دبي: إختتمت اليوم (الخميس 25 سبتمبر) الدورة الرابعة والعشرين من "رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، مسجلاً رقماً قياسياً في عروض التوظيف المتاحة، حيث شهدت فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام توافداً كثيفاً من آلاف الطامحين لاستكشاف فرص عمل، في حين أجرت جهات التوظيف والشركات المشاركة آلاف المقابلات المباشرة داخل أروقة المعرض.

وعزز معرض "رؤية 2025" مكانته كمنصةٍ رائدة في دولة الإمارات للتوظيف وتطوير المهارات ودعم المشاريع الريادية، عبر توسيع دائرة تركيزه لتشمل مجالات الابتكار والصناعات المستقبلية الواعدة.

الابتكار يتصدر المشهد

شهد المعرض العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية، من أبرزها برنامج "مفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي"، الذي أطلقته بلدية دبي لأول مرة على مستوى الدولة، حيث أتاح للمشاركين محاكاة سيناريوهات تفتيش واقعية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأطلقت البلدية أيضاً برنامج "الشهادة المهنية في تحليل البيانات" بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي"، تمكّن الكوادر الإماراتية الشابة من اكتساب مهارات رقمية متقدمة تدعم خطة التحول الشاملة في دبي.

كما شكّلت منصة القيادة العامة لشرطة دبي إحدى أبرز نقاط الجذب في المعرض، من خلال الحملة التوظيفية التي أعلنت عن شواغر لوظائف "ملازم طيار جامعي" و"طيار متدرب". وقد أُتيحت للمتقدمين فرصة التسجيل، وتحميل المستندات، وحجز مواعيد المقابلات في الموقع مباشرةً لشغل وظائف تُسهم في تنفيذ العمليات الإنسانية، ومهام البحث والإنقاذ، وخدمة المجتمع.

واستقطبت جمارك دبي إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل من المواطنين من خلال برنامجها الرائد "مسار 33"، إلى جانب مجموعة من مبادرات التطوير المهني التي تهدف إلى تعزيز المهارات في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والتجارة.

إقبال واسع من جهات التوظيف

سجل المعرض حضور نخبةٍ من المؤسسات الرائدة في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والتجزئة والتأمين والخدمات الرقمية والخدمات اللوجستية، وقدم للمشاركين مسارات وظيفية في قطاعات تشهد نمواً متسارعاً. وساهمت المقابلات السريعة ضمن مبادرة "توظّف في رؤية" في تسريع عمليات التوظيف، إلى جانب توفير فرص تدريبية تتماشى مع مستهدفات التوطين في دولة الإمارات.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "أصبح معرض «رؤية» جسراً يربط بين الشباب الإماراتي الطموح وجهات التوظيف المستعدة للاستثمار في قدراتهم. وقد شهدنا هذا العام طلباً قوياً ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل أيضاً في المجالات المستقبلية مثل تحليل البيانات والطيران والخدمات الرقمية."

و قالت شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي بنك» في الإمارات : "نحن ملتزمون في سيتي بتمكين ورعاية الكفاءات الإماراتية باعتبارها الجيل القادم من القادة، وذلك من خلال توفير فرص مهنية هادفة وبرامج تطوير مهني. ويُعد معرض رؤية 2025 منصة استثنائية للتواصل مع الشباب الإماراتي الطموح، مما يتيح لنا فرصة تسليط الضوء على مبادرات رئيسية مثل برنامجنا “مهنتي”، وعرض مجموعة واسعة من الفرص التي نوفرها عبر برامج التدريب العملي، و فرص الانطلاق المهني المبكر، و المناصب المهنية. إن مشاركتنا تهدف إلى المساهمة المباشرة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن التوطين والتنمية الشاملة للشباب."

صوت الشباب وريادة الأعمال

في اليوم الأخير من المعرض، تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات المختلفة التي نُظّمت على هامش المعرض. وقد حصدت مدرسة الاتحاد الخاصة المركز الأول في مسابقة "مهمة الكوكب الأحمر"، بينما فازت مدرسة ديرة الدولية بالمركز الأول في مسابقة "ابتكارات المستقبل". أما المركز الأول في مسابقة "رائد الأعمال القادم" فقد كان من نصيب مدرسة الاتحاد الخاصة – جميرا، فيما فازت مدرسة المواكب-القرهود في المركز الأول ضمن مسابقة "تحدي المبرمجين الشباب".

واستعرض "متجر رؤية" للمرة الأولى أعمال تسعة من روّاد الأعمال الإماراتيين، الذين عرضوا وباعوا منتجاتهم العديدة في مجالات الفن والملابس والإكسسوارات خلال المعرض.

وقالت أمل الكعبي، مالكة متجر باي سباركل: "منحني معرض "رؤية" الفرصة لأكون جزءًا من "متجر رؤية" في معرض التوظيف. لقد كانت تجربة رائعة بفضل الدعم القوي الذي أظهره المعرض للمواطنين الإماراتيين، مما أتاح لي عرض منتجاتي، والتواصل مع المجتمع، وتلقي دعوات للتعاون مع العديد من الشركات".

كما عبّر عدد من الباحثين عن عمل عن حماسهم للفرص المتاحة في المعرض، حيث قال عبدالرحيم الظاهري: "أجريت ثلاث مقابلات في يوم واحد، وكلها مع شركات رائدة أكنّ لها الاحترام. أتاح لي المعرض فرصة لا تتكرر ولا يمكن الحصول عليها في مكان آخر."

دعم مؤسسي قوي

حظي معرض "رؤية 2025" بدعم من أبرز الجهات، حيث كانت موانئ دبي العالمية الراعي البلاتيني، ومصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الذهبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) الراعي الفضي، تجسيداً لالتزام هذه المؤسسات بدعم الكفاءات الوطنية وتنميتها.

كما سلطت شركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط" الضوء على برنامجها "وطني"، الذي نجحت الشركة من خلاله في استقطاب أكثر من 250 مواطناً إماراتياً وضمهم إلى فريق عملها. وقال خالد بن بريك، الشريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نفتخر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع معرض رؤية للوظائف، حيث نواصل تعزيز التزامنا بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة الفاعلة في معارض التوظيف المحلية والدولية، انطلاقًا من رؤيتنا لأن نكون شركة القطاع الخاص المفضلة للمواطنين والكفاءات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي."

نحو مستقبل مشرق

نجح معرض "رؤية" في تعزيز مكانته كمحرك رئيسي في استراتيجية التوطين وتمكين الشباب في دولة الإمارات، حيث حقق نتائج قياسية من حيث المشاركة والتأثير.

وتقام النسخة المقبلة من معرض "رؤية" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، ليواصل من خلالها المعرض رسالته كحلقةٍ استراتيجية تربط بين الكفاءات الإماراتية وأصحاب العمل والمبتكرين والمرشدين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة.

