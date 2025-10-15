أعلنت دائرة البلديات والنقل عن توقيعها عشر مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، وذلك بهدف تسريع نشر أنظمة الإدارة الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكي، ومبادرات الابتكار الرقمي عبر جميع أنحاء الإمارة.

ويمكن لزوار المعرض استكشاف سبل استخدام دائرة البلديات والنقل للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات وتقنيات التوأمة الرقمية، لإحداث نقلة نوعية في مجالات المدن الذكية المستدامة، ويضمن هذا النهج مواءمة عمليات التخطيط والخدمات المجتمعية بشكل فعال لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسكان والنمو العمراني.

وتعقيباً على أحدث التطورات في مسيرة أبوظبي لتحقيق رؤية المدينة الذكية، قال سعادة الدكتور عمر الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات في دائرة البلديات والنقل: "يعكس حضورنا في معرض جيتكس العالمي للتقنية هذا العام رؤية دائرة البلديات والنقل طويلة المدى لتوظيف التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز مستويات الحوكمة والكفاءة وجودة الحياة عبر جميع أنحاء الإمارة. ونسعى من خلال هذا الحدث الدولي الكبير إلى إبراز حجم ونطاق التحول الرقمي الذي تشهده أبوظبي، وما الذي يمكن تحقيقه عندما تتكامل البيانات والتصميم والخدمات المتكاملة معاً لإعادة صياغة سبل تخطيط المدن وتصميمها وإدارتها وتجارب سكانها".

ومن أبرز الابتكارات التي تعرضها دائرة البلديات والنقل هذا العام "منصة المعيشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "LivAI"، وهي نسخة مطوّرة من منصة التوأمة الرقمية أطلقتها الدائرة لأول مرة في معرض جيتكس العام الماضي. وتوفر LivAI مؤشرات آنية حول جودة الحياة في أنحاء أبوظبي، مما يساعد المخططين والجهات الحكومية على تحليل نمط المعيشة لكل منطقة بالاستناد إلى نموذج ديناميكي ثلاثي الأبعاد. كما تدمج المنصة التحليلات التنبؤية ومحاكاة السيناريوهات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، مما يتيح تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وفي إطار التزامها بتعزيز الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تستعرض الدائرة خلال المعرض نظام "عين المدينة"، وهو إطار عمل متطور قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز إدارة المدن في جميع أنحاء الإمارة، وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ لتعزيز الخدمات المجتمعية التي ترتقي بجودة الحياة في الإمارة. ويعتمد النظام على خرائط شاملة من منصة LivAI لتمكين الموظفين من الرصد الذكي للتفتيش وتحليلها والتعامل معها، كما يتميز النظام بقدرات الأوامر الصوتية والوظائف التنبؤية التي تتيح التدخل الاستباقي لضمان كفاءة إدارة الموارد لإدارة المدن.

واستكمالًا لنظام "عين المدينة"، يستعرض مركز النقل المتكامل - التابع لدائرة البلديات والنقل - "النظام الآني للإدارة الذكية للسلامة المرورية". ويشمل ذلك خريطة السلامة التفاعلية، وهي واجهة متكاملة توفر عرضاً تفصيلياً وآنياً لحالة سلامة الطرق في جميع أنحاء الإمارة مع استخدام التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات المُباشرة لرصد وتتبع النقاط الأكثر عرضة للحوادث، ورصد الحوادث الوشيكة، والتنبؤ بالتصادمات، ما يدعم استدراك المخاطر وتوجيه عمليات التدخل في الوقت المناسب، وعلى نحوٍ يدعم توجهات الإمارة بتصفير نسبة وفيات الحوادث المرورية.

وتكشف الدائرة كذلك عن الميزة الجديدة الثالثة في منصة التوأم الرقمي LivAI والتي تُعرض لأول مرة في معرض جيتكس 2025، وهي روبوت تفتيش ذكي مصمم لدعم المراقبة الميدانية والاستجابة للعمليات في الحدائق والمرافق الترفيهية، ويتميز الروبوت بمجسّات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات إدراك بيئي متعددة الوظائف، تتيح له المساعدة في صيانة الحدائق، والكشف عن المشوهات.

وتعكس مشاركة دائرة البلديات والنقل في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 التزامها الراسخ بتحسين جودة الحياة في أبوظبي من خلال منصات رقمية متقدمة، وتحفيز التعاون بين القطاعات، وتطوير بنية تحتية مستقبلية، لترسي بذلك معياراً للابتكار على مستوى المنطقة والعالم. كما تؤكد هذه المشاركة على الدور المحوري للدائرة في بلورة مسار المدن الذكية، واعتمادها على التكنولوجيا والبيانات لتحقيق التزامها بتقديم خدمات أسرع وأذكى وأكثر استجابةً لتلبية احتياجات المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية