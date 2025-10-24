جمع رواد الأعمال والمستثمرين تحت مظلة مجمع الشارقة للابتكار لتعزيز منظومة الابتكار في الشارقة

المحمودي: الصفقة منصة تلتقي فيها العقول المبدعة بالمستثمرين الطموحين، وتتحول فيها الأفكار إلى مشاريع واعدة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : اختُتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة الصفقة “Seal the Deal”، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وربط المؤسسين المبتكرين بالمستثمرين وقادة الأعمال، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار ومؤتمر الاستثمار العالمي 2025 .

وقد نُظمت هذه المبادرة من قبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، مؤكدة بذلك مكانة الشارقة كمركز إقليمي مزدهر للابتكار وريادة الأعمال.

وأقيمت الفعالية في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن فعاليات المنتدى والمؤتمر، لتحتفي بمنظومة الابتكار النشطة في الشارقة، بوصفها منصة تلتقي فيها العقول المبدعة بالمستثمرين الطموحين، وتتحول فيها الأفكار إلى مشاريع واعدة. واستلهامًا من رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ، تواصل مبادرة الصفقة تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال لتحويل الابتكارات الأكاديمية إلى مشاريع استثمارية قابلة للنمو.

وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى، توسعت نسخة هذا العام لتشمل مشاريع ناشئة يقودها الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والمتمركزة في الشارقة، بما يعكس روح الابتكار والطاقة الريادية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للإمارة.

وشهدت المبادرة مشاركة تسعة مشاريع ناشئة، قدّم كل منها عرضًا تقديميًا مدته خمس دقائق تلاه نقاش قصير مع لجنة التحكيم، حيث نجحت الشركات المشاركة في جذب تعهدات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من أربعة ملايين درهم إماراتي.

وضم الحدث نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من بينهم: عبدالله أبو شيخ، مؤسس “أبو شيخ”؛ مشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو؛ محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد؛ محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة؛ وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي.

ومن خلال جلسات العروض التنافسية ، عرضت الشركات الناشئة مشاريعها أمام المستثمرين مباشرة، وتلقت تعليقات فورية، وتمكنت من الحصول على اهتمام استثماري فعلي، في انعكاس واضح لثقافة التعاون المتنامية بين المبتكرين والمستثمرين في المنطقة.

واختتم الحدث بحفل تكريم المستثمرين والمشاركين من الشركات الناشئة تقديرًا لالتزامهم المستمر بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.

وقال سعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي : لقد تطورت مبادرة الصفقة لتصبح منصة فريدة تجمع بين القطاع الأكاديمي والمستثمرين والقطاع الخاص، لتحويل البحث العلمي والابتكار إلى مشاريع تجارية مستدامة. إن نموذج الشارقة في التعاون يمثل تجربة ملهمة تحدث تأثيرًا حقيقيًا في مختلف القطاعات والمجتمعات.”

ومن جهتها قالت سعادة سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز شراع: تعكس هذه المبادرة الرؤية المتجددة للشارقة في مجال ريادة الأعمال، حيث تتحول الأفكار التي تولد في قاعات الدراسة ومختبرات البحث إلى مشاريع قابلة للنمو وجاذبة للاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع المجمع وشركائنا في المنظومة، نعمل على بناء مسار متكامل يربط الطموح بالفرص، لضمان حصول كل رائد أعمال في الشارقة على الإرشاد والدعم والتمويل اللازمين للنجاح.”

كما أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة، أن مبادرة الصفقة تجسد رؤية الإمارة في تحويل الابتكار إلى استثمار منتج، يربط المعرفة برأس المال ويترجم الشراكة الحقيقية بين الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة متكاملة.

وأضاف: "تمثل هذه المبادرة نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي لريادة الأعمال ووجهة رئيسية للاستثمارات المؤثرة. والاهتمام المتزايد من المستثمرين اليوم يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الابتكار في الشارقة وقدرتها على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع تُحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا يمتد إلى ما بعد المبادرة نفسها.”

يركز برنامج "الصفقة" على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والاستدامة، حيث تتاح للشركات المرشحة فرصة تقديم مشروعاتها أمام لجنة من المستثمرين الذين يقومون بتقييم جدوى تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق النجاح في السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

تُعزز مبادرة الصفقة 2025 مكانة الشارقة الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توفير منصة فريدة للشركات الناشئة والباحثين للوصول إلى المستثمرين والحصول على الإرشاد والفرص الاستراتيجية للنمو. ومع ختام الفعالية، تم التأكيد على أن الابتكار لا يتوقف عند الحدث نفسه، بل يستمر من خلال كل حوار وتوجيه واستثمار يتبعه.

