الإمارات العربية المتحدة، دبي – تستعد فرنسا لتجديد تأكيد مكانتها كشريك رئيسي في مجال الابتكار خلال معرض ويتيكس 2025، المنصة الأبرز عالميًا لعرض أحدث الحلول في مجالات المياه والطاقة والبيئة. فخلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، سيشهد الجناح الفرنسي، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس، مشاركة 13 شركة رائدة في مجال الابتكار، من بينها 9 شركات تعرض للمرة الأولى، حيث ستقدم حلولًا مبتكرة في مجالات كفاءة استخدام المياه، الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المناخ.

يجمع وفد هذا العام بين التميز الفرنسي في مجال استدامة المياه، وأنظمة الطاقة الذكية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036.

بهذه المناسبة، قال السيد أكسيل بارو، المدير العام لوكالة"بيزنس فرانس" في منطقة الشرق الأدنى والأوسط: "يوفر معرض ويتيكس فرصة فريدة للوصول إلى كبار صناع القرار ومطوري المشاريع في المنطقة. وتعكس المشاركة الفرنسية ليس فقط روح الابتكار، بل أيضًا التزامًا طويل الأمد بدعم دول الخليج في بناء مستقبل مستدام عالي الكفاءة".

دعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة

تستثمر دولة الإمارات أكثر من 200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة، مع ضمان الأمن المائي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة. وقد حددت وزارة الطاقة والبنية التحتية أهدافًا طموحة تشمل خفض الطلب على المياه بنسبة 21%، وإعادة استخدام 95% من المياه المعالجة، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 نقاط بحلول عام 2036.

تندرج هذه الجهود ضمن أجندات وطنية أوسع تشمل التوطين، واستقطاب المواهب، ونقل المعرفة، بهدف بناء قدرات محلية في قطاعي الطاقة والبيئة. في هذا الإطار، تعتبر الشركات الفرنسية، المعروفة بريادتها في مجالات إزالة الكربون وتحويل النفايات إلى طاقة وأنظمة المراقبة البيئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شريكًا طبيعيًا لدولة الإمارات في مسيرة التحول المستدام.

وبفضل خبرتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، تتبوأ فرنسا موقع الشريك الاستراتيجي في مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة. فمن خلال تقديم ابتكارات تدعم بشكل مباشر الطموحات الوطنية في مجال الأمن المائي، وكفاءة الطاقة، والقدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية في جميع أنحاء منطقة الخليج، تُسهم الشركات الفرنسية إسهامًا ملموسًا في بناء مستقبل الإمارات. ويشكّل معرض ويتيكس، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) سنويًا، منصة عالمية مثالية لتسليط الضوء على هذه الحلول وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

شركات فرنسية تقود جهود استدامة المياه في دولة الإمارات

تلعب الشركات الفرنسية مثل "فيوليا" (Veolia) دورًا محورياً في دعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الترشيح متعدد الحواجز والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساهم هذه الشركات في زيادة إعادة استخدام المياه وضمان جودة مستمرة. كما تعزز شراكاتها طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص وحضورها المحلي القوي مساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى للدولة.

وقد تم مؤخراً تكريم هذا الدور الريادي خلال "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه 2025"، حيث حصلت شركتان فرنسيتان على تقدير لحلولهما المبتكرة:

حصلت شركة "كومولوس إس إيه إس " (Kumulus SAS) على تقدير عن جهازها لتوليد المياه من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، قادر على إنتاج ما يصل إلى 30 لترًا من مياه الشرب يوميًا من الهواء مباشرة .

على تقدير عن جهازها لتوليد المياه من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، قادر على إنتاج ما يصل إلى لترًا من مياه الشرب يوميًا من الهواء مباشرة تم تكريم شركة "ستيم إس إيه إس " (STEM SAS) عن ابتكارها لنظام "أكواهيف " (AQUAHIVE) ، للتقطير الغشائي الموفر للطاقة لتنقية مياه البحر والمياه العادمة .

استعراض التميز الفرنسي في مجال التقنيات النظيفة

سيستعرض الجناح الفرنسي في معرض ويتيكس 2025، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس، مجموعة واسعة من التقنيات المصممة لدعم التحول في مجال الطاقة والمياه في دولة الإمارات. وفي مجال ابتكار المياه، ستقدم "إير ووتر أكتيفيتي" Air Water Activity و"هيليو ووتر" Helio Water حلولاً لتوليد مياه شرب نظيفة من رطوبة الهواء أو الطاقة الشمسية، بينما تقدم شركتا "أكواسبوت"Aquaspot و"سيفك" Cifec أنظمة فعالة لترشيد ومعالجة المياه في المرافق الجماعية والصناعية.

وعلى صعيد المرونة، تقدم شركة "فلوستوب إندستري" Flowstop Industrie حواجز فيضانات قابلة للنفخ لحماية البنية التحتية، بينما توفر شركة "هيميرا" Hemera أنظمة مراقبة آنية التي تحمي العمليات البيئية والصناعية. وفي مجال الطاقة المتجددة، فستعرض شركات "ستولكت" Stolect ، و"صنستريم إنترناشونال" Sunstream International ، و"فايسالا فرانس" Vaisala France" ابتكارات في تخزين الكهرباء، وتوليد الطاقة الشمسية المتنقلة، وأجهزة استشعار الرياح والطاقة الشمسية التي تعزز الأداء.

كما سيتم تسليط الضوء على الكفاءة الصناعية، حيث تقدم شركات "برنارد كنترولز"Bernard Controls أنظمة تشغيل صمامات ذكية، و"ليرو إيه لوتز تكنولوجيز" Leroux et Lotz Technologies غلايات تحويل النفايات إلى طاقة. وأخيراً، تعزز "تروفاي إيه كوفان" Trouvay & Cauvin مكانتها كشريك موثوق في تحلية المياه وشبكاتها، بينما تقدم "يلوسكان" YellowScan أجهزة استشعار ليدار تعتمد على الطائرات المسيرة للمسح الدقيق في البيئات الصعبة.

وتواصل "توتال إنيرجيز" (TotalEnergies)، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة، دعم الجناح الفرنسي في معرض ويتيكس 2025. وإلى جانب حرصها على توفير طاقة أكثر موثوقية، أقل تكلفة، وأكثر استدامة لأكبر عدد ممكن من الناس، تتخذ الشركة خطوات ملموسة للحفاظ على الموارد المائية، التي تعد أولوية إستراتيجية في المنطقة. كما تلتزم الشركة بتمكين الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر بعثات مشتركة للاستكشاف التجاري، واستضافة برامج V.I.E (التدريب الدولي في الشركات) والموظفين ضمن شركاتها التابعة في الخارج، وتقديم الدعم المالي والتشغيلي المخصص.

في هذا الإطار، قال ألكسندر مارتن-دينافيت، مدير التنمية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة "توتال إنيرجيز" في فرنسا: "بينما تواصل "توتال إنيرجيز" تحولها إلى شركة متعددة الطاقة، يمتد التزامنا ليشمل ما هو أبعد من رحلتنا الخاصة. إننا نرى في ذلك التحول فرصة حقيقية لتمكين الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين أثناء توسعهم الدولي، لا سيما في أسواق مثل دولة الإمارات حيث تعتبر الاستدامة أولوية وطنية. ومن خلال مشاركة خبراتنا وشبكاتنا ومواردنا، نعمل كشريك داعم، لمساعدتهم على تقديم حلول ملموسة في مجالات إدارة الطاقة والمياه، بما يسهم بشكل مباشر في بناء مستقبل أكثر استدامة".

ونود أن أيضا أن نتقدم بالشكر لشركائنا "تيراكوتا" (Terracotta) و"أوبيجي" (Ubigi) و"الخطوط الجوية الفرنسية"( Air France)على دعمهم القيم.

نبذة حول بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي وكالة الاستشارات العامة الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا.

وهي تروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس 1400 موظف، في كل من فرنسا و53 دولة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، أتاح الدعم المقدم من بيزنس فرانس توليد 3,3 مليار يورو من عائدات التصدير الإضافية للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم، وهو ما يمثل أكثر من 27,111 وظيفة تم إنشاؤها أو التخطيط لها. كما دعمت بيزنس فرانس 58٪ من قرارات الاستثمار الأجنبي البالغ عددها 1,815 في عام 2023، مما يمثل 67٪ من 59,254 وظيفة تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على الصعيد الوطني.

