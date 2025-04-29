تشمل المواضيع الرئيسية التي ستُناقش خلال المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام ويشهد إقبالاً كثيفاً، معالجة نقص المهارات وتبني التحول الرقمي، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للمركبات، وأهمية اتباع نهج يركز على العملاء.

يشهد المعرض مشاركة عدد قياسي من العارضين تصل إلى أكثر من 450 عارضاً من 30 دولة، بحضور أكثر من 19,000 زائر.

الرياض، المملكة العربية السعودية: افتتح السيد عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة الرياض رسميًا فعاليات معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية في قطاع خدمات المركبات، وتستمر فعاليات المعرض حتى الأربعاء 30 أبريل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقد زار السيد عجلان خلال جولته الافتتاحية عددًا من الشركات العارضة البالغ عددها 450 شركة، بما في ذلك نيو إيست، وشركة القاضي للتجارة والصناعة، وهيكسيس الشرق الأوسط، وشركة دي جي لقطع غيار السيارات المحدودة، وريد لاين لخدمات السيارات، حيث شهد معرض أوتوميكانيكا الرياض زيادة بنسبة 32% عن عدد العارضين في العام الماضي، والذي يشمل أيضًا مشاركة عدد قياسي من الشركات السعودية التي تغطي جميع جوانب سوق خدمات الرمكبات، مما يؤكد نمو السوق في المملكة، مع وجود العديد من العارضين الجدد والعائدين.

ومن المتوقع أن يحطم معرض هذا العام أرقام الحضور القياسية السابقة، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 19 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، مما أدى إلى توسعة مساحة العرض وزيادة عدد القاعات من ثلاث إلى خمس لمواكبة الطلب من العارضين والزوار.

وفي أعقاب الافتتاح الرسمي للمعرض، شارك الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة وعضو المجلس الاستشاري لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، برؤى الخبراء عن أهم التطورات الصناعية في سوق المركبات في المنطقة كجزء من كلمته الافتتاحية.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):

"نفخر بافتتاح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 رسميًا، المنصة المثالية التي تُسهم في دفع عجلة التحوّل في سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تُمثّل دورة هذا العام من المعرض الدورة الأكثر شمولًا وطموحًا حتى الآن، مما يعكس التقدم الديناميكي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030".

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً:"يسعدنا الترحيب بعدد قياسي من الزوار والعارضين في معرض أوتوميكانيكا الرياض لهذا العام، والذي يُتوقع أن يكون دورتنا الأكثر عالميةً وديناميكية حتى الآن، حيث يُؤكد النمو القوي في مشاركة العلامات التجارية العالمية على التأثير المتنامي للمملكة في سوق خدمات المركبات، وفي الوقت نفسه يُبرز تنوع الشركات السعودية العارضة قوة الابتكار المحلي والتنمية الصناعية، ويعكس هذا التنوع مشهد التنقل المتطور في المملكة، والتزامنا المستمر بربط الأسواق وفتح آفاق جديدة".

وقد استضافت أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض، التي أُقيمت تحت شعار "التوطين والابتكار في خدمات المركبات" في يومها الأول، نخبة من أبرز رواد القطاع، بمن فيهم أولف شولت، الرئيس التنفيذي للعمليات في EVIQ، الذي سلّط الضوء على التوسع السريع للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودور حلول خدمات المركبات في تعزيز كفاءة شبكات الشحن وإطالة عمرها الافتراضي.

وفي سياق متصل، سلّط محمد السحيم، المدير العام للأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA)، الضوء على الدور المحوري للتدريب والتطوير في رسم ملامح مستقبل ورش عمل السيارات، واستعرض كيف تُسهم نافا في سد فجوة المهارات من خلال برامج تدريبية عملية ومُوجّهة.

وقد سلطت جلسة نقاشية بقيادة عماد داغريري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوتوبيا، وأليستير والتون، المدير العام الأول للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في شركة عبد اللطيف جميل للمشاريع، الضوء على تعزيز الابتكار الرقمي والربحية لموزعي خدمات المركبات، حيث ناقشوا تنفيذ منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة وتطوير استراتيجيات التسعير القائمة على البيانات.

وستتضمن الدورة السابعة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

هذا ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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