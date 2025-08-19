الرياض، المملكة العربية السعودية: مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 (GIoTC 2025) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 في الرياض، يُتوقع أن يتصدر الإبتكار المرتبط بالأثر المشهد. حيث يُعد إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات الناشئة ذات الصلة أحد الممكنات الأساسية لرؤية السعودية 2030، حيث يدعم مساعي المملكة نحو التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة ورفع الكفاءة التشغيلة وتقليل التكاليف. وذالك من خلال ربط الموارد عبر شبكات ذكية لمراقبتها والتحكم بها عن بعد وكذالك الحصول على بيانات حولهاةتمكّن من اتخاذ قرارات قائمة على هذه البيانات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحسن الخدمات المقدمة للمستفيدين ويقلل التكاليف ويرفع مستوى الأمان والشفافية، وهي جميعها أهداف أساسية لرؤية 2030.

وقال المهندس عبد الله بن سالم البديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء، الجهة المنظمة لهذا الحدث: "تدعم تقنيات إنترنت الأشياء بشكل مباشر ثلاثة من ركائز رؤية 2030، وهي: «مجتمع حيوي» الذي يهدف إلى مدن أذكى وخدمات عامة أكثر كفاءة وتعزيز السلامة، و«اقتصاد مزدهر» يسعى إلى خلق صناعات جديدة وتوطين القطاعات التقنية المتقدمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الابتكار والتصنيع المحلي، و«وطن طموح» الذي يركز على تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، والإدارة المستدامة للموارد في جميع أنحاء المملكة".

ويعمل القطاع على تطوير أطر عمل متكاملة لإنترنت الأشياء، بما في ذلك متطلبات الترخيص وتخصيص الطيف الترددي لتطبيقات إنترنت الأشياء. وتحدد الاستراتيجية الوطنية لإنترنت الأشياء الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خارطة الطريق لدمج تقنيات إنترنت الأشياء في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والنقل والصناعة، كما تعتمد العديد من برامج رؤية 2030، والمشاريع الحيوية الأخرى، التي تعتمد على هذه التقنيات بشكل أساسي.

وتُعد المملكة أكبر سوق لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ 25.8 مليار ريال سعودي في عام 2025، مع نمو سنوي يتراوح بين 12% و18%. في حين من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 90 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026، وأن تتجاوز الاستثمارات العالمية في إنترنت الأشياء 4.5 تريليون ريال سعودي بحلول العام نفسه، مما يضع المملكة في موقع يمكنها من الاستحواذ على حصة إقليمية مؤثرة.

ويقف في قلب هذا النمو والتحول الهائل منظومة ديناميكية من قادة الصناعة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تسهم ابتكاراتها في صياغة مستقبل المملكة المتصل. ومن الأمثلة على ذلك شركة "IoT Squared"، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، والتي تقود حلول إنترنت الأشياء على المستوى الوطني في مجالات المدن الذكية والتنقل واللوجستيات. أما الشركات الخاصة مثل شركة "Saudi Paramount Computer Systems (SPCS)" فتعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا التحول من خلال خدمات رقمية متكاملة وآمنة تتيح دمج تقنيات إنترنت الأشياء بسلاسة عبر مختلف القطاعات. كما تقدم شركات مثل "IoTech" حلولاً متقدمة وقابلة للتوسع تدعم الأتمتة الصناعية وكفاءة الطاقة والبنية التحتية الذكية، في حين تضمن جهات داعمة مثل "Channels by stc" الانتشار السريع والوصول الواسع لتقنيات إنترنت الأشياء عبر شبكات التوزيع الخاصة بها.

وفي المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025، ستجتمع هذه الشركات، إلى جانب ممثلين من أكثر من 60 دولة، تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية والدعم من جمعية إنترنت الأشياء، لدفع سوق إنترنت الأشياء في المملكة نحو آفاق جديدة.

ومع تسارع المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من المتوقع أن يصبح إنترنت الأشياء محركاً اقتصادياً يضيف ملايين الريالات للناتج المحلي الإجمالي، ويوفر وظائف نوعية، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال إنترنت الأشياء. وسيمثل المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 في الرياض منصة محورية لاستعراض هذه التطورات، وجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز ريادة المملكة في اعتماد وتنفيذ تقنيات إنترنت الأشياء.

-انتهى-

#بياناتشركات