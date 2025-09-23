دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في معرض "رؤية للوظائف 2025" لتسليط الضوء على برامج التوطين لديها، وسياسات مكان العمل المرنة التي تتبناها والمراعية للجانب الأسري. وسيقام هذا الحدث السنوي بين 23 و25 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

بصفتها حائزة على شهادة "أفضل بيئة عمل®"، وتملك علامة الجودة "بيئة عمل داعمة للوالدين"، فإن “دي بي ورلد" توفر شريحة واسعة من الفرص المميزة للمواطنين الإماراتيين، تشمل:

تدريب عملي لخريجات وخريجي الثانوية العامة والدبلوم والجامعات ضمن برنامج "رواد" التدريبي للخريجين.

اكتساب مهارات مهنية عملية في القطاع الخاص ضمن برنامج "طموحي" للتطوير المهني.

فرص تدريبية قصيرة خلال موسم الصيف ضمن البرنامج الصيفي "بداية".

فرص تدريب داخلية منظمة في إدارات متنوعة مثل: الهندسة، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، والقسم المالي. ويندرج ذلك كله ضمن برنامج "فرصة" للتدريبي المهني.

فرص تطوعية تعرف الطالبات والطلاب على بيئة الأعمال وتتيح لهم التفاعل معها ضمن برنامج "مبادرة" التطوعي.

وشهد العام الجاري استفادة أكثر من 150 مشارك من هذه البرامج والمبادرات، ما يعكس التزام "دي بي ورلد"برعاية الكفاءات الوطنية وتطويرها. وستحرص "دي بي ورلد" خلال "معرض رؤية" على التواصل المباشر مع الخريجين والمهنيين الإماراتيين، لتعريفهم بهذه المسارات والفرص المتاحة، وتوطيد علاقاتها مع المواهب الإماراتية المستقبلية.

وقال مروان الجسمي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُعد معرض رؤية منصة هامة للتواصل مع الشباب الإماراتي الطموح، واستعراض الفرص المهنية التي نقدمها، وتأكيد التزامنا برؤية دولة الإمارات لتطوير قوى عاملة مؤهلة مواكبة للمستقبل. لدينا أكثر من 121,000 موظف حول العالم، ونوفر مجموعة واسعة من المسارات المهنية المتميزة للمواطنين الإماراتيين الشباب الذين يسعون للنمو والتأثير الإيجابي في العالم".

يُعد التوطين ركيزة أساسية لعمليات "دي بي ورلد" في دولة الإمارات، التي تتضمن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). ومؤخراً، أكمل 15 خريجاً إماراتياً برامج قيادية أطلقتها الشركة بالتعاون مع شنايدر إلكتريك (Schneider Electric)، واكتسبوا خلالها خبرة عملية في مجالات متنوعة مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، والقيادة. وتبرز هذه الخطوة التزام "دي بي ورلد" الراسخ بتطوير كوادر إماراتية تواكب المستقبل واحتياجاته.

كما تُعرف "دي بي ورلد" بسياستها الداعمة للأسرة، فتقدم نظاماً محسناً لإجازات الأمومة والأبوة، ولديها مجموعات دعم أسرية بإشراف الموظفين، وخطط لإنشاء حضانة للأطفال في موقعها.

زوروا جناح "دي بي ورلد" في معرض رؤية للوظائف 2025

يمكن لزوار جناح "دي بي ورلد" في "معرض رؤية للوظائف 2025" مقابلة الموظفين ومسؤولي التوظيف من الكوادر الإماراتية، واكتشاف المسارات المهنية المختلفة، وتجربة محاكاة تفاعلية لبيئة الموانئ ليتعرفوا على مشهد التجارة العالمية. وسبق للشركة أن وظفت عام 2024 50 مشاركاً من خلال مقابلات جرت خلال معرض "رؤيا للوظائف".

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 115 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

