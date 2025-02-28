دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: حصلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات الماليّة في العالم ومقرّها دبي، على جائزة "أفضل تطبيق لتداول الفوركس" عن تطبيقها "MultiBank-Plus"، وذلك خلال فعاليات معرض قطر المالي 2025، الذي أقيم في الدوحة خلال الفترة 4 و5 فبراير الجاري.

ويُعتبر معرض قطر المالي منصّة عالميّة مرموقة تجمع تحت مظلّتها أبرز المؤسسات الماليّة والخبراء في القطاع لعرض أحدث الابتكارات في مجال الخدمات الماليّة. ويعكس فوز المجموعة بهذه الجائزة التزامها الراسخ بتقديم حلول مبتكرة مع التركيز على المستخدم، ما يُسهم في تمكين العملاء حول العالم.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "يُسعدنا الحصول على جائزة أفضل تطبيق محمول لتداول الفوركس، وهو الأمر الذي يؤكّد تركيزنا الدائم على الابتكار وحرصنا المستمرّ على تزويد عملائنا بتجارب تداول سلسة وآمنة ومتطوّرة. سنواصل جهودنا للحفاظ على مكانتنا المتقدّمة في المشهد التكنولوجي لتلبية الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا الدوليين".

ويُتيح التطبيق الفائز إمكانيّة الوصول الآمن إلى أكثر من 20,000 أداة ماليّة، تشمل الفوركس، والمعادن، والسلع، والأسهم، والمؤشرات، والعقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتيّة، والأصول الرقميّة. ويتميّز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة، وأدوات رسم بياني متقدّمة، وتنفيذ للأوامر في الوقت الفعلي، ما يوفّر تجربة تداول متميّزة على المنصات المحمولة. كما يستفيد التطبيق من إشراف تنظيمي قوي وتكنولوجيا متطوّرة، ما يعكس تركيز مجموعة ملتي بانك على الشفافيّة والموثوقيّة والراحة.

وتُسهم جائزة "أفضل تطبيق لتداول الفوركس" مكانة مجموعة ملتي بانك الرائدة في مجال التكنولوجيا الماليّة، حيث تقود مستقبل الحلول المحمولة بتميّز ونزاهة.

ومنذ تأسيسها في عام 2005، توسّعت مجموعة ملتي بانك لتطال خدماتها أكثر من مليوني عميل في 100 دولة، مع حجم تدول يومي يتجاوز 25.6 مليار دولار. وعبر انتشارها الواسع في مراكز عالميّة رئيسة، وحصولها على أكثر من 70 جائزة في القطاع، تُواصل المجموعة تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في عالم المشتقات الماليّة.

حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وهي واحدة من أبرز الرواد العالميين في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليوني عميل في 100 دولة، ويتجاوز حجم التداول اليومي لديها 25.6 مليار دولار. وتشتهر المجموعة بحلولها المبتكرة للتداول وامتثالها التنظيمي الصارم والتميّز في خدمة العملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 17 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. وقد نالت المجموعة أكثر من 70 جائزة تقديراً لتميّزها في التداول وامتثالها التنظيمي.

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