الإمارات العربية المتحدة، تشارك شركة "رد بلانيت"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الابتكار الغذائي، في "معرض سعودي فود 2025"، الذي يُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، حيث تستعرض الشركة حلولاً متقدمة في مجال الأمن الغذائي تعتمد على تكنولوجيا تجفيف الأغذية بالتجميد، بما يلبي احتياجات التغذية طويلة الأمد والاستعداد للطوارئ في المنطقة.

وتُركّز "رد بلانيت" في مشاركتها على إبراز منتجاتها المبتكرة عالية الجودة، التي تتميز بقدرتها على البقاء طازجة لمدة تصل إلى 25 عاماً دون الحاجة إلى أي إضافات صناعية مثل المواد الحافظة أو الألوان أو النكهات. وتشمل المنتجات المعروضة تشكيلة متنوعة من الوجبات الجاهزة الغنية بالعناصر الغذائية، والمستوحاة من المطبخ الخليجي والأطباق العربية الأصيلة، تم تطويرها لتلائم الاستخدام اليومي وظروف التخزين والطوارئ.

وأشاد جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة "رد بلانيت"، بمعرض سعودي فود 2025، الذي يُمثّل منصة حيوية لاستعراض دور التكنولوجيا الغذائية المتقدمة وأهميتها في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة. وأكد أن المعرض يلبي طموحات "رد بلانيت" لتعزيز حضور الشركة في السوق السعودية ودفع عجلة توسعها الإقليمي.

وأضاف: "نشارك اليوم في المعرض، لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الغذائية المتقدمة في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً. منتجاتنا مصممة لتقديم تغذية موثوقة في مختلف البيئات، من الأزمات والكوارث إلى استكشاف الفضاء. وقد لمسنا اهتماماً كبيراً من شركاء محتملين في المملكة والمنطقة، ونتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية تعزز قدرتنا على دعم منظومات الغذاء المستدام في الشرق الأوسط وخارجه."

وتتيح الشركة لزوّار المعرض تجربة عملية عبر عروض حية لتقنية تجفيف الأغذية بالتجميد، بالإضافة إلى بوفيه تذوق يُقدم وجباتها الغنية بالنكهات. وتعتمد "رد بلانيت" في تصنيع منتجاتها على إزالة أكثر من 95% من رطوبة الطعام، مع الحفاظ الكامل على المذاق والقيمة الغذائية والسلامة الصحية، ما يجعلها مناسبة للاستهلاك الفوري والتخزين طويل الأمد.

وتستهدف حلول "رد بلانيت" قطاعات متعددة تشمل منظمات الإغاثة الإنسانية، والجيش والقوات المسلحة، ووكالات الفضاء، والجهات الحكومية، حيث تُنتج وجباتها من مكونات طبيعية طازجة وتخضع لاختبارات صارمة لضمان الجودة والسلامة والدوام لفترات طويلة. كما تعتمد الشركة بروتوكولات صيانة صارمة، وتعمل على تطوير أنظمة توزيع مرنة وفعّالة تضمن إيصال منتجاتها بكفاءة إلى مختلف الأسواق.

وتأتي مشاركة "رد بلانيت" في المعرض بعد تدشين علامتها التجارية رسمياً في دولة الإمارات، ضمن خطة توسعية تشمل المملكة العربية السعودية وأسواقاً إقليمية أخرى، مدفوعة برؤية تهدف إلى إعادة تعريف مفاهيم حفظ الطعام، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للمستقبل.

وتُواصل "رد بلانيت" توسعها بخطى ثابتة، مدفوعة برؤية طموحة لإعادة رسم ملامح حفظ الطعام، وتعزيز مرونة المنظومة الغذائية في المنطقة، ودعم الجاهزية العالمية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم سريع التغيرات.

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