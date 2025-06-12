بمشاركة 32 شركة إماراتية ناشئة و19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة

>> معالي عبدالله بن طوق المري:

الإمارات وفرنسا تتقاسمان رؤى مشتركة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل.. والمعرض يُمثل محطة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال في البلدين

تعمل في السوق الإماراتية أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%

شهد المعرض سلسلة اجتماعات عمل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة من المستثمرين بهدف بناء شراكات مثمرة في مجالات الاقتصاد الجديد

أبرز الجهات المشاركة في المعرض "إنوفيشن هب" و"شراع" و"كليات التقنية العليا" و"جمعية الإمارات لريادة الأعمال" و"جامعة الإمارات" و"هب 71" وغرفتي "عجمان" والفجيرة"

الشركات الإماراتية قدمت حلولاً تكنولوجية وذكية تضمنت منصات رقمية للذكاء الاصطناعي والتعليم وتحليل البيانات والزراعة والاقتصاد الدائري والمركبات الكهربائية وتقنيات الميتافيرس

توقيع مذكرة تفاهم بين NodeShift LimitedوQareeb Data Centres لتعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة

أبوظبي: شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار"، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، حيث ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً واقتصادياً من الدولة للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التعاون وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي.

وضم وفد الدولة المشارك مسؤولين وممثلين من 19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة، ومنها مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وكليات التقنية العليا، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجامعة الإمارات، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهب 71، إلى جانب 32 من الشركات الإماراتية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تجمعهما علاقات تاريخية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في المجالات كافة، مدعومة بالرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين وإرادتهما المشتركة بدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يلبي تطلعات الدولتين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة.

رؤى مشتركة بين البلدين لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقال معاليه: "يتمتع البلدان برؤى مشتركة حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارهما ركيزتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء نموذج معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق تُمثل مشاركة وفد الدولة في معرض "فيفا تك" خطوة داعمة لهذا التوجه، كما تُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة لدى الجانبين، لا سيما أن الإمارات وفرنسا تمتلكان بيئة أعمال ريادية ومقومات واعدة تدعم نمو وازدهار أعمال هذه الشركات".

وأضاف معاليه: "تأتي المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)".

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا

وتابع معاليه: "نحن حريصون من خلال المشاركة أيضاً على تعزيز جذب الشركات الفرنسية إلى الأسواق الإماراتية ودعم استفادتها من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها تشريعات اقتصادية مرنة مثل السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتخفيضات على ضريبة الشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لتأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة".

مناخ تشريعي تنافسي للشركات الناشئة

وقال معاليه: "تحتضن السوق الإماراتية اليوم أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بمجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة، حيث نمت هذه الشركات بنسبة 166% منذ العام 2020 حتى الآن، كما وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%، وهو ما يؤكد أن الإمارات تمتلك مناخاً تشريعياً تنافسياً ورائداً للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير".

جولة في جناح الدولة بالمعرض

وزار معالي عبدالله بن طوق خلال جولته في المعرض جناح دولة الإمارات، للاطلاع على المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشاركة في هذا الحدث والحلول المبتكرة التي تقدمها، كما تفقَّد معاليه عدداً من أجنحة الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

مذكرة تفاهم في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

وشهد معالي عبدالله بن طوق المري أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي NodeShift Limited وQareeb Data Centres، حيث جرى توقيع المذكرة في جناح دولة الإمارات بالمعرض، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، حيث تسهم هذه المذكرة في توسيع حلول الذكاء الاصطناعي وWeb3، بما يدعم تقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة.

لقاءات ثنائية بين الشركات الإماراتية والفرنسية الناشئة

إلى ذلك، تضمنت مشاركة الوفد عقد سلسلة من لقاءات الأعمال بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما قدم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض.

ابتكارات وحلول متقدمة وذكية للشركات الإماراتية

وقدمت الشركات الإماراتية الناشئة خلال مشاركتها بالمعرض مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء بيئة ريادة الأعمال في الدولة، حيث شملت هذه الحلول: تطوير البرمجيات بأنماط تقنية متقدمة، ومنصات حوسبة سحابية لمراكز الاتصال الذكية، وبنى رقمية لبرامج الولاء عبر البلوكتشين، ونظام ري ذكي يوفر المياه مباشرة لجذور النبات اعتماداً على الإشارات الكيميائية المنبعثة من النبات، ومنصات تسويق عقاري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية لتحفيز الاقتصاد الدائري، وتقنيات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب الهمم في التفاعل مع المجتمع.

إلى ذلك، عرضت الشركات الإماراتية منتجات وخدمات رقمية مبتكرة في أنشطة متنوعة أخرى مثل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وتحليل المناخ في المناطق الحضرية، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني للبيانات، والتحليل الرياضي الفوري، وتقنيات الميتافيرس، وإدارة العقود القانونية، والحلول الصحية الرقمية، وتوظيف الروبوتات في التعليم، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وبناء الموظفين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات الجغرافية.

يُذكر أن معرض "فيفا تك" أكبر حدث تكنولوجي وأكبر معرض للشركات الناشئة في أوروبا، وتحظى نسخة العام الحالي من المعرض بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، حيث تستقطب نحو 165,000 زائر، ويشارك فيه أكثر من 13,500 شركة ناشئة، إلى جانب 3,500 عارض و3,200 مستثمر، مما يجعله منصة فريدة لتسريع الابتكار، وتبادل الأفكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية في قلب باريس خلال أربعة أيام من الفعاليات المكثفة.

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