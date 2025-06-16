الجائزة تأكيد جديد على ريادة البنك وتقدير عالمي للجهود الدؤوبة التي تبذلها مجموعة الخزينة

تأكيداً لريادته في تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه، منحت مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني، وللسنة الثالثة على التوالي، جائزة أفضل بنك في إدارة النقد على مستوى الكويت للعام 2025، وذلك ضمن جوائز المجلة السنوية لأفضل البنوك في خدمات الخزينة وإدارة النقد.

وأعلنت «غلوبل فاينانس» عن الفائزين بأفضل مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد للعام 2025 على مستوى 71 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، بالإضافة إلى البنوك الفائزة على المستوى الإقليمي عبر فئات متعددة في كل من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين.

واستندت المجلة في اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة متنوعة من المعايير الموضوعية بما فيها: الربحية، والحصة السوقية، وخدمة العملاء، ونطاق الوصول، والأسعار التنافسية، والمنتجات المبتكرة، ومدى نجاح مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد في التفوق على منافسيهم في تقديم الخدمات الأساسية، مستخدمة عملية تقييم متعددة المستويات لاختيار الفائزين، شملت مشاركات من البنوك ومقدمي الخدمات والمحللين والمديرين التنفيذيين في كبرى الشركات وخبراء التكنولوجيا، إضافة إلى أبحاث مستقلة.

يمثل فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة تقديراً عالمياً للجهود الدؤوبة التي تبذلها مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة عملاء ممتازة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إضافة إلى لعبها دوراً حيوياً في ضمان إدارة الموارد المالية للبنك بفعالية وكفاءة، ومساهمتها في دعم النمو المستقبلي للبنك وتقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

وأتاح الأساس الرقمي القوي لمجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني إدارة السيولة بشكل أكثر كفاءة ودقة، بالإضافة إلى التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي، ما أدى إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة النقد.

ويجني «الوطني» ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، والتي تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية.

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