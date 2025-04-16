المنامة، البحرين – عقدت جامعة ستراثكلايد البحرين اجتماعها الأول لمجلس الأمناء للعام 2025، وذلك يوم الأحد الموافق 13 أبريل، في حرم الجامعة بمملكة البحرين، وقد ارتكز هذا الاجتماع على مراجعة الأداء المؤسسي للجامعة وتحديد الأولويات الاستراتيجية للعام الأكاديمي المقبل.

ترأس الاجتماع بالمشاركة كل من السيد خالد الحمادي رئيس مجلس أمناء جامعة ستراثكلايد -البحرين والبروفيسور السير جيم ماكدونالد، مدير جامعة ستراثكلايد - اسكتلندا، حيث ناقش الأعضاء التقدم المحرز في أداء الجامعة والإنجازات التشغيلية ومبادرات البحث والابتكار بالإضافة إلى هياكل الحوكمة المعتمدة.

وأكد عقد هذا الاجتماع في حرم الجامعة بمملكة البحرين على الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعة في دعم التقدم العلمي بما ينسجم مع أهداف التنمية بالمملكة وأهداف الجامعة في السياق المحلي والإقليمي. كما تم تقديم عرض مفصل لاستراتيجية الجامعة بما يشمل التوسع والتطوير في البرامج الأكاديمية المطروحة وتعزيز النمو المؤسسي وترسيخ الجهود المرتكزة على توفير كل الدعم للطلبة بما يتماشى مع معايير الجامعة من جودة وتميز في توفير الأفضل من ناحية تجربة التعلم الشاملة.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على التوسع المستمر في أجندة البحث والابتكار لدى الجامعة، ما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز المعرفة، ودعم ريادة الأعمال، وتعميق الشراكات مع القطاعات الصناعية. كما تم استعراض مستجدات الحوكمة لضمان الشفافية وتعزيز فعالية صنع القرار على جميع المستويات المؤسسية.

ويجسد هذا الاجتماع التأكيد المتجدد على الشراكة الاستراتيجية المتينة بين جامعة ستراثكلايد واس إليفن القابضة وشركة إس إليفن التعليمية، نحو الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية مملكة البحرين لتطوير نظام تعليمي عالمي المستوى ومواكب لمتطلبات المستقبل في البحث والابتكار على جميع الأصعدة.

نبذة عن إس إليفن التعليمية:

شركة إس إليفن التعليمية هي شركة استثمارية رائدة تأسست في يناير ٢٠٢٤ تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عن طريق الاستثمار في مبادرات تعليمية مبتكرة ذات أثر ومن خلال التعاون مع أفضل الخبرات العالمية والشراكة مع رواد وقادة الفكر التعليمي والنهج الأكاديمي والتقني والعملي بما يخدم جميع الأعمار. بالإضافة لترجمة الفهم العميق للتغيرات التي تطرأ على مشهد التعليم والعمل في مشاريع إس إليفن التعليمية وتعزيز شراكاتها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع السيدة سارة عابدين، رئيس قسم الشؤون الإدارية على البريد الإلكتروني sabdin@selevenedu.com أو الاتصال على هاتف رقم +973-39953553

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