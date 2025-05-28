أبوظبي : يستعد مركز أدنيك العين، لاستضافة المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ويُعد هذا الحدث، الذي سيقام من 28 إلى 31 مايو، منصة وطنية تجمع صنَّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين، وقادة الصناعة لتعزيز القطاع الزراعي في الإمارات، وتشجيع الممارسات المستدامة، وتقوية استراتيجية الأمن الغذائي للدولة بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأمد للدولة .

ويشغل المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 كامل مساحة مركز أدنيك العين، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 11 ألف زائر. ويهدف الحدث، بصفته أحد الفعاليات الزراعية المتخصصة إلى تسريع تطوير القطاع الزراعي في الإمارات، وتعزيز الممارسات المستدامة، والمساهمة في استراتيجية الأمن الغذائي طويلة الأمد للدولة.

يوفر مركز أدنيك العين منصة مثالية للمعارض التجارية الراغبة في التوسع وتعزيز التواصل بين المشترين والبائعين. كما يضمن تنظيم الفعاليات بأعلى المعايير العالمية عن طريق دعم شامل وتخطيط دقيق، إذ عملت الفرق المتخصصة بتنسيق وثيق مع المنظمين لضمان نجاح الحدث من التخطيط إلى التنفيذ. ولعب فريق العمليات دورًا محوريًا في تخطيط المكان لتحسين تدفق الزوار وسهولة الوصول، بينما أشرفت فرق الخدمات اللوجستية والفنية على تركيب البنية التحتية الرئيسية لضمان أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. وتعكس هذه الجهود قدرة المركز على استضافة فعاليات واسعة النطاق ذات أهمية وطنية ودولية.

وتعزز مجموعة أدنيك، باستضافة المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، دورها كمحفز للنمو في القطاعات الاستراتيجية، بينما تدعم بنشاط رؤية الإمارات لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونة الغذاء، وتشجيع تبادل المعرفة في الزراعة المستدامة.

يُشار إلى أن مدينة العين، وتماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أصبحت مدينة سريعة التحول إلى مركز لسياحة الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وتُعرف بشكل متزايد كوجهة للفعاليات الكبيرة والمؤثرة، إذ يواصل مركز أدنيك العين لعب دور رئيسي في هذا التحول عًبرّ جذب وتمكين المعارض والمؤتمرات والمبادرات العامة الكبرى. ويُشجع أفراد المجتمع في مدينة العين على حضور هذا الحدث الوطني الهام والمشاركة فيه.

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