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دبي – تجري التحضيرات لفعاليات النسخة الثالثة من "ترايب – ملتقى الرؤساء التنفيذيين للتسويق 2025" في 14 مايو 2025 في فندق "العنوان" سكاي فيو في دبي، وذلك برعاية فعاليات خليج تايمز، حيث يجتمع في هذا المؤتمر طيفٌ من الرؤساء التنفيذيين للتسويق ورواد العلامات التجارية وخبراء استراتيجيات التسويق من الشرق الأوسط، ضمن تجربة تفاعلية وتبادل لوجهات النظر حول الواقع الحيوي للتسويق اليوم.
وسيستمع المشاركون والحضور إلى وجهات نظر متحدثين بارزين منهم بطرس بطرس، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات، بالإضافة إلى مندوبين عن داماك العقارية، وشنايدر إلكتريك، وسبوتيفاي، وسوني ميوزيك، وOSN+/أنغامي، وبينانس، ومجموعة المسعود، والعديد من الشركات الأخرى.
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