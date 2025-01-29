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- المؤتمر يشهد مشاركة 19 شركة أيرلندية رائدة في مجال الرعاية الصحية بإشراف مؤسسة إنتربرايز أيرلندا لاستعراض الحلول المبتكرة من التقنيات الطبية وخدمات الرعاية الصحية الرقمية
- أيرلندا تمثل ثاني أكبر المصدرين الأوروبيين للمنتجات وحلول التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم وتحتضن ما يزيد على 450 شركة تضم أكثر من 45 ألف موظف وتقوم بتصدير حلول علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية التي تصل إلى المرضى في أكثر من 160 دولة وتبلغ قيمتها 14.9 مليار يورو
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دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، عن مشاركة بعثة مكونة من 19 شركة أيرلندية رائدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، مما يعزز مكانة أيرلندا الرائدة عالمياً على مستوى ابتكارات الرعاية الصحية. وتتولى الشركة الإشراف على الجناح الحكومي الأيرلندي في المعرض، بصفتها وكالة التجارة والابتكار الحكومية في أيرلندا؛ ويستعرض الجناح مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الرقمية في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في بين 27 و30 يناير الجاري.
وبالتوازي مع ترسيخ أيرلندا لمكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا الصحية، شهدت الشركات الأيرلندية، ولا سيما تلك المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية، نمواً ملحوظاً في حضورها بمنطقة الخليج العربي خلال السنوات العشر الماضية. وقد تجسد هذا التوسع في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة، استفادت منها مجموعة واسعة من المستشفيات الرائدة في القطاعين العام والخاص في المنطقة. ويعكس هذا التطور في العلاقات بين أيرلندا ودول مجلس التعاون الخليجي توافقاً ملحوظاً بين إمكانات أيرلندا واحتياجات المنطقة في مجال الرعاية الصحية، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام الأساسية. فخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الأيرلندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 1.648 مليار يورو، وشكّلت صادرات التقنيات الطبية والمستحضرات الصيدلانية منها ما قيمته 381 مليون يورو.
كما تلقّى العديد من الأطباء في دولة الإمارات تدريبات خاصة في المدرسة الملكية للجراحين في أيرلندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا؛ بينما استفاد العاملون في إسعاف دبي من المبادرات التدريبية التي وفرتها مؤسسة الخدمات الصحية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في أيرلندا، مما يعكس الروابط العميقة والالتزام المشترك بين أيرلندا ودولة الإمارات فيما يتعلق بتعزيز التميز في الرعاية الصحية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات: "تبقى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي عموماً من بين الأسواق الرئيسية بالنسبة لشركات الرعاية الصحية المبتكرة في جمهورية أيرلندا، حيث نوفر قيمةً كبيرة تتجاوز حدود الصادرات واتفاقيات الشراكة الرسمية.
ويوفر معرض ومؤتمر الصحة العربي منصة فريدة تتيح لنا استعراض الخبرة الأيرلندية ومواصلة ترسيخ علاقات التعاون التي تعزز أنظمة الرعاية الصحية القائمة في المنطقة، في ضوء العلاقات الدبلوماسية القائمة بين الطرفين منذ أكثر من 50 عاماً. وتشارك الشركات الأيرلندية بصورة فعالة في دورة العام الجاري، مما يسلط الضوء على التزامنا المشترك بالابتكار وترسيخ الشركات طويلة الأمد بيننا".
ومن جانبه، قال جايلز أونيل، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز أيرلندا في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تسلط مشاركتنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي الضوء على أهمية منطقة الخليج العربي بصفتها سوقاً حيوية لابتكارات الرعاية الصحية الأيرلندية. وتستعرض بعثة العام الجاري دور أيرلندا في دعم قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، والتزام عملائنا بالارتقاء بسوية الحلول النوعية التي نوفرها. ونحرص على دعم علاقات التعاون بين المبتكرين الأيرلنديين في القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات؛ وهو ما يعود بالفائدة على الطرفين، من خلال الجمع بين الخبرات الأيرلندية المتقدمة والتركيز في دولة الإمارات على تحسين نتائج المرضى وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية".
أبرز الإعلانات والنقاط الرئيسية خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025
- أيروجين:
أعلنت أيروجين، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توصيل العقار بالرذاذ للعناية المركزة وأكبر شركة تكنولوجيا طبية محلية في أيرلندا، رسمياً عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل هذا الإنجاز تقدماً لافتاً في إطار مخطط الشركة لاستثمار 300 مليون يورو خلال العقد القادم، مما يؤكد التزامها بدعم السوق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيزها على تشجيع الابتكار من الجيل الجديد وتحسين نتائج المرضى.
- ومن جانبه، قال علاء عاصي، المدير الإقليمي في شركة أيروجين: "يسرنا افتتاح مكتبنا الجيد في الرياض، والذي يشكل جزءاً أساسياً في إطار خطط النمو الاستراتيجية للشركة، مما يؤكد التزامنا بتقديم حلول عالمية المستوى في المنطقة".
- إيس تيك:
كشفت شركة إيس تيك، المتخصصة بتوفير حلول متطورة لذكاء المركبات المتقدمة لخدمات الطوارئ، عن توقيع عقد بقيمة 9.1 مليون دولار أمريكي مع شركة بسام التجارية لتزويد سوق خدمات الإسعاف السعودي بأحدث التقنيات المتطورة. ويشمل المشروع ذكاء المركبات وأنظمة التحكّم داخل المركبات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المرضى، وحوكمة المركبات، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى رفع مستوى المساءلة فيما يتعلق بالمعدات الخاصة بأساطيل مركبات الطوارئ.
- سايك رياليتي:
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تعتزم شركة سايك رياليتي، المزود الرائد لحلول الواقع الافتراضي الرامية إلى تعزيز أساليب العلاج النفسي من خلال التعامل مع أخصائيي الصحة النفسية، توقيع عدة مذكرات تفاهم على هامش معرض الصحة العربي، بما يشمل عقد شراكات مع كل من جامعة برمنجهام وجامعة هيريوت وات وجمعية علم النفس في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير الأبحاث في مجال علم النفس والرعاية السريرية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي وخارجها.
- فيتالوجراف:
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أعلنت فيتالوجراف، الشركة المتخصصة في توفير حلول تشخيص أمراض الجهاز التنفسي، عن عقد شراكة لتوزيع منتجاتها مع شركة المزروعي للتجهيزات الطبية والكيماوية ذ.م.م في سلطنة عُمان. وتسهم هذه الشراكة في تكامل الخبرات العالمية لفيتالوجراف في تشخيص الأمراض التنفسية مع الحضور الإقليمي القوي لشركة المرزوعي، بهدف تحسين نتائج الرعاية الصحية في هذا السوق الهام.
- فول هيلث ميديكال:
تقدم فول هيلث ميديكال برمجيات توفر قراءات طبية دقيقة وسهلة الوصول تعزز الكفاءة وإمكانية التطور وتحسين النتائج الصحية عالمياً. وتلقي الدكتورة آن شورت، المؤسس المشارك للشركة، كلمة رئيسية في منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المؤتمر، تركز فيها على "أهمية الاستفادة من البيانات العملية: والنهوض بالكفاءة التشغيلية وتحسين الرعاية الصحية للسكان". كما أعلنت الشركة عن تعاونها مع موزع إقليمي جديد بهدف توسيع نطاق وصولها في منطقة الخليج العربي.
- تي-برو:
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أعلنت تي-برو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإملاء الرقمي والتعرف على الكلام وتكنولوجيا الاستماع المحيطي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن شراكتها مع إميتاك انتربرايز سوليوشنز، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وتهدف الشراكة إلى إطلاق تقنيات مبتكرة لتبسيط سير العمل السريري وتعزيز تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
- فليمينج ميديكال:
نجحت فليمينج ميديكال، الشركة الرائدة في مجال تطوير وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية، بتحقيق مستوى مبيعات قياسية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024. ومواصلةً لمسيرة الشركة الناجحة على مدى أكثر من عقد في معرض ومؤتمر الصحة العربي، أعلنت عن تعيين تي دي فارما لتكون أول موزع لمنتجاتها في ليبيا، مع التزام الموزع الجديد بمشتريات تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار أمريكي.
- نوفايروس:
أعلنت شركة نوفايروس المحدودة، التي توفر أجهزة تنقية الهواء المحمولة، عن استمرار شراكتها الناجحة مع شركة بسام التجارية لتوريد تقنيتها الفريدة لتنقية الهواء، والتي تستخدم تكنولوجيا نانوسترايكTM الفريدة والحائزة على براءة اختراع في سيارات الإسعاف لأهم العملاء في المملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة جهاز نوفايروس بروتيكت 200، وهو أداة مُصمّمة لتنقية الهواء بشكلٍ مستمر، مما يُساهم في الحدّ من انتشار الكائنات الحية الدقيقة الضارة داخل المركبة، ويُخفّف من خطر العدوى على الموظفين والمرضى على حدّ سواء.
منصة مميزة لتعزيز التعاون والنمو
على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استضافت المدرسة الملكية للجراحين في أيرلندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا فعالية جلسة حوار مشتركة في دبي مخصصة للأطباء، جمعت فيها قادة قطاع الرعاية الصحية في أيرلندا ودولة الإمارات لمناقشة التطورات في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات معالجة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية عالمياً.
وتعكس مشاركة أيرلندا في معرض ومؤتمر الصحة العربي دورها المتنامي في مواجهة تحديات الرعاية الصحية العالمية، وتعزيز الابتكار وعقد الشراكات التي تسهم في تطوير أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
لمحة حول إنتربرايز أيرلندا
إنتربرايز أيرلندا هي الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار وشركة رأس المال المغامر الأكثر نشاطاً في أوروبا حسب عدد الصفقات المُبرمة (وفقاً لبيانات بيتشبوك). وتستثمر في أكثر الشركات الأيرلندية ابتكاراً خلال مختلف مراحل نموها وتقوم بربطها مع العملاء الدوليين عبر مختلف القطاعات. ويتمثل هدف الوكالة في بناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية والشركاء الأيرلنديين. وتتمتع المؤسسة بحضور عالمي واسع وتدير 39 مكتباً تشمل مكاتب في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل فرقها من الخبراء الاقتصاديين على التشاور مع الشركات الدولية لفهم احتياجاتها وتلبيتها.
تفضلوا بزيارة جناح أيرلندا
ترحب إنتربرايز أيرلندا بخبراء الرعاية الصحية والمبتكرين وقادة القطاع وتدعوهم لزيارة الجناح بي 10 في القاعة 3، حيث يمكنهم التواصل مع رواد قطاع الرعاية الصحية في أيرلندا، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث حلول التقنيات الطبية واستكشاف المساعي التطويرية للشركات الأيرلندية للارتقاء بأنظمة الرعاية الصحية العالمية.
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