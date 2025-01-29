دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، عن مشاركة بعثة مكونة من 19 شركة أيرلندية رائدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، مما يعزز مكانة أيرلندا الرائدة عالمياً على مستوى ابتكارات الرعاية الصحية. وتتولى الشركة الإشراف على الجناح الحكومي الأيرلندي في المعرض، بصفتها وكالة التجارة والابتكار الحكومية في أيرلندا؛ ويستعرض الجناح مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الرقمية في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في بين 27 و30 يناير الجاري.

وبالتوازي مع ترسيخ أيرلندا لمكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا الصحية، شهدت الشركات الأيرلندية، ولا سيما تلك المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية، نمواً ملحوظاً في حضورها بمنطقة الخليج العربي خلال السنوات العشر الماضية. وقد تجسد هذا التوسع في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة، استفادت منها مجموعة واسعة من المستشفيات الرائدة في القطاعين العام والخاص في المنطقة. ويعكس هذا التطور في العلاقات بين أيرلندا ودول مجلس التعاون الخليجي توافقاً ملحوظاً بين إمكانات أيرلندا واحتياجات المنطقة في مجال الرعاية الصحية، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام الأساسية. فخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الأيرلندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 1.648 مليار يورو، وشكّلت صادرات التقنيات الطبية والمستحضرات الصيدلانية منها ما قيمته 381 مليون يورو.

كما تلقّى العديد من الأطباء في دولة الإمارات تدريبات خاصة في المدرسة الملكية للجراحين في أيرلندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا؛ بينما استفاد العاملون في إسعاف دبي من المبادرات التدريبية التي وفرتها مؤسسة الخدمات الصحية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في أيرلندا، مما يعكس الروابط العميقة والالتزام المشترك بين أيرلندا ودولة الإمارات فيما يتعلق بتعزيز التميز في الرعاية الصحية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات: "تبقى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي عموماً من بين الأسواق الرئيسية بالنسبة لشركات الرعاية الصحية المبتكرة في جمهورية أيرلندا، حيث نوفر قيمةً كبيرة تتجاوز حدود الصادرات واتفاقيات الشراكة الرسمية.

ويوفر معرض ومؤتمر الصحة العربي منصة فريدة تتيح لنا استعراض الخبرة الأيرلندية ومواصلة ترسيخ علاقات التعاون التي تعزز أنظمة الرعاية الصحية القائمة في المنطقة، في ضوء العلاقات الدبلوماسية القائمة بين الطرفين منذ أكثر من 50 عاماً. وتشارك الشركات الأيرلندية بصورة فعالة في دورة العام الجاري، مما يسلط الضوء على التزامنا المشترك بالابتكار وترسيخ الشركات طويلة الأمد بيننا".

ومن جانبه، قال جايلز أونيل، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز أيرلندا في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تسلط مشاركتنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي الضوء على أهمية منطقة الخليج العربي بصفتها سوقاً حيوية لابتكارات الرعاية الصحية الأيرلندية. وتستعرض بعثة العام الجاري دور أيرلندا في دعم قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، والتزام عملائنا بالارتقاء بسوية الحلول النوعية التي نوفرها. ونحرص على دعم علاقات التعاون بين المبتكرين الأيرلنديين في القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات؛ وهو ما يعود بالفائدة على الطرفين، من خلال الجمع بين الخبرات الأيرلندية المتقدمة والتركيز في دولة الإمارات على تحسين نتائج المرضى وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية".

أبرز الإعلانات والنقاط الرئيسية خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025