توقعات بنمو غير مسبوق لقطاع إدارة المرافق في الخليج ليصل إلى 72 مليار دولار بحلول 2028

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعلن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) عن موعد النسخة الثانية عشرة من مؤتمرها السنوي الرائد ميفما كونفكس إلى جانب النسخة الرابعة من جوائز التميز في إدارة المرافق، والمقرر إقامته في فندق جي دبليو ماريوت مارينا – دبي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025.

يُعد الحدث الأبرز والأشمل في قطاع إدارة المرافق على مستوى الشرق الأوسط، حيث يجمع تحت مظلته قادة الفكر، وصنّاع القرار، والمبتكرين، والخبراء من مختلف القطاعات لتشكيل ملامح مستقبل القطاع، وسط نمو غير مسبوق وتحول رقمي متسارع في البنية التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي 54.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.7% ليصل إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويُعزى هذا النمو إلى التنفيذ الفعّال لرؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية، مما ساهم في توسع البنية التحتية، وزيادة تدفق المقيمين، وتأسيس صناعات جديدة، والنمو السريع في القطاع العقاري. كما تشهد المباني في المنطقة تطوراً ملحوظاً من حيث التركيز على الاستدامة وكفاءة الطاقة والاعتماد على الحلول الذكية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، يشهد ميفما كونفكس برنامجًا غنيًا بالحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى معرض متخصص يعرض أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية، كما يتضمن الحدث حفل جوائز ميفما للتميز، التي تسلط الضوء على قصص النجاح وأفضل الممارسات التي ساهمت في تطوير قطاع إدارة المرافق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلّق الأستاذ جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة ميفما، قائلًا: "يمثل ميفما كونفكس وجوائز ميفما للتميز 2025 نقطة تحوّل حقيقية في مسار قطاع إدارة المرافق في منطقتنا. إنه يجمع العقول الرائدة لدفع عجلة التطوير، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات مؤثرة. نحتفي بما تم تحقيقه حتى اليوم، ونعمل معاً لصياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة لهذا القطاع الحيوي."

ومع تزايد الاعتراف بأهمية قطاع إدارة المرافق في بناء مدن ذكية، قابلة للعيش، وأكثر كفاءة، يواصل ميفما كونفكس ترسيخ مكانته كقوة إقليمية لتعزيز تبادل المعرفة، والتأثير في السياسات، وتعزيز التعاون بين القطاعات.

لا تفوّتوا فرصة المشاركة في الحدث الأهم والأكثر تأثيراً في قطاع إدارة المرافق في المنطقة. تابعونا للاطلاع على برنامج المتحدثين والفعاليات قريبًا.

تُعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) المرجع الإقليمي الرائد في تعزيز ممارسات إدارة المرافق في العالم العربي، من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة، وتنظيم فعاليات نوعية، وتمكين المهنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة التغيير وتحقيق التميز في القطاع.

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