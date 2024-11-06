ستقام النسخة الخمسون من معرض ومؤتمر الصحة العربي في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفل معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بدورته الخمسين عندما يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير 2025، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض جمهورًا دوليًا تحت شعار "حيث يجتمع عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد".

وفي دورة العام الماضي، تم إبرام صفقات تجارية قياسية تجاوزت قيمتها 9 مليارات درهم إماراتي، إلى جانب مشاركة قياسية من قبل 3627 عارضًا وأكثر من 58 ألف زائر، وهو ما زاد عامًا بعد عام.

لقد حقق معرض ومؤتمر الصحة العربي نمواً ملحوظاً منذ انطلاقته في عام 1975 بأكثر من 40 عارضًا، ليصبح حدثًا معترفًا به عالميًا، حيث سلط المعرض في بدايته الضوء على عرض المنتجات الطبية، ثم بدأ ينمو بشكل تدريجي، مما أدى إلى زيادة عدد المشاركين الإقليميين والدوليين طوال الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يحصل على اعتراف عالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويستقطب معرض ومؤتمر الصحة العربي اليوم نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال الرعاية الصحية والعارضين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تستقطب دورة عام 2025 أكثر من 3,800 عارض، حيث سيكشف العديد منهم عن ابتكارات عالمية حصرية في قطاع الرعاية الصحية، كما يتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 60 ألف زائر.

ومن المتوقع أن تستقطب دورة 2025 من المعرض أكثر من 3800 عارض نتيجة زيادة المساحة الأرضية، بما في ذلك الاستفادة من قاعة المستقبل، مع الكشف عن العديد من الابتكارات العالمية الحصرية في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذه المناسبة قالت سولين سينجر، نائب الرئيس لدى شركة إنفورما ماركتس: "بينما نحتفل بالذكرى الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، فهي الوقت المثالي للتفكير في تطور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تطور جنباً إلى جنب مع نمو الدولة على مدى العقود الخمسة الماضية".

وأضافت سولين قائلة: " نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتبني التقنيات المتطورة والتعاون الدولي، في تحويل مشهد الرعاية الصحية لديها، وضمان رعاية عالية الجودة لمواطنيها، وترسيخ مكانتها في مركز التميز والابتكار الطبي".

واختتمت سولين حديثها قائلة: "لقد كان معرض ومؤتمر الصحة العربي في قلب هذه الرحلة، حيث سهّل إبرام صفقات بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمسين الماضية، وعزز النمو وتبادل المعرفة والتقدم الذي يواصل تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتأكيدًا على التزام الحدث بالابتكار، ستشهد النسخة الخمسين من المعرض ظهور عالم العافية ومؤتمرات الرعاية الصحية البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تركز على مستقبل الرعاية الصحية، حيث ستتاح الفرصة للزوار لاستكشاف مبادرات العافية والاستدامة المتطورة، مع عروض تقديمية تتراوح من التطورات الصيدلانية الرائدة إلى مبادرات السياحة الصحية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مستقبل أكثر صحة واستدامة.

ستوفر منطقة المستشفى الذكي والتشغيل البيني، التي تقام بدعم من قبل سيتي سكيب، للزوار تجربة غامرة لمستقبل الرعاية الصحية، حيث ستتضمن هذه المنطقة الرائدة عروضًا لتقنيات الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة، وتسلط الضوء على كيفية دمج التقنيات بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية لتحسين بيئة رعاية المرضى بشكل عام.

وستتضمن منطقة التحول محادثات وعروضًا للمنتجات ومسابقة "حوارات إنوفيت" الشهيرة للشركات الناشئة، حيث فازت شركة فيتروفيان إم دي بالمسابقة في دورة العام الماضي وبجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي عن تقنيتها التي تجمع بين الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي المتطور.

ستعود قمة مستقبل الرعاية الصحية هذا العام، حيث تجمع خبراء عالميين لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي في العمل: إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية، حيث توفر القمة المخصصة للمدعوين فقط فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل واكتساب رؤى حول التطورات الرائدة القادمة في الصناعة.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: "إن الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من أنه لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه يظهر إمكانات واعدة للغاية، ويركز البحث على تطوير خوارزميات متقدمة تستفيد من التعلم العميق والرؤية الآلية، مما يتيح الارتباط التلقائي لبيانات المرضى بالرؤى السريرية".

وأضاف ويليامز قائلاً: يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تسهيل التشخيص في الوقت المناسب وبدقة أكبر، وتحسين نتائج المرضى، وهو بالضبط ما نريد مناقشته خلال قمة مستقبل الرعاية الصحية".

سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون المشاركون في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 من حضور 9 مؤتمرات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، والتي ستقام في فندق كونراد دبي، بما في ذلك: الأشعة، وطب النساء والتوليد، وإدارة الجودة، والجراحة، وطب الطوارئ، ومكافحة العدوى، والصحة العامة، والتطهير والتعقيم، وقيادة الرعاية الصحية، حيث سيكون مؤتمر جراحة العظام مؤتمرًا غير معتمد للتعليم الطبي المستمر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد 4 مؤتمرات جديدة للقيادة الفكرية غير المعتمدة من التعليم الطبي المستمر: تمكين المرأة: المرأة في الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقيادة الرعاية الصحية، والاستثمار.

كما سيضم معرض الصحة العربي 2025 للمرة الثالثة على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يستمتعون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2 وستكون مفتوحة طوال أيام المعرض وحتى المساء.

سيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2025 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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