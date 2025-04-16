الدورة الحادية عشرة من المعرض الفني تنطلق يوم الخميس، لربط الفنانين الصاعدين بجمهور عالمي جديد.

المعرض يضم 400 فنان ويشتمل على أكثر من 120 معرضاً فنياً، منها 35 معرضاً من دبي.

الحدث يقدّم فرصة للزوار للاستمتاع ببرنامج يضم 24 ورشة عمل مجانية و54 عرضاً حياً.

دبي - الإمارات العربية المتحدة – بعد طول انتظار من جانب عشاق الفنون، يفتتح معرض فنون العالم دبي 2025 أبوابه يوم غد الموافق 17 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الأحد 20 أبريل. ويعود هذا المعرض الفني التجاري الشهير من جديد بحجم أكبر من أي وقت مضى في هذه النسخة، بمشاركة أكثر من 400 فنان، يقدمون ما يزيد على 10,000 عمل فني، وينتمون لأكثر من 65 دولة.

ويقدّم معرض فنون العالم دبي 2025 فرصة لزواره لحضور حدث فني استثنائي، سواءً كانوا من عشاق الفن، أو جامعي الأعمال الفنية، أو القائمين على تنسيق الفعاليات الفنية، أو حتى الباحثين عن مصادر الإلهام. ويضم هذا المعرض الذي يستمر أربعة أيام، 12 جناحاً عالمياً، و54 عرضاً موسيقياً وفنياً حياً، و10 محاضرات يلقيها الخبراء المتخصصون في هذا المجال، خاصة مع عرض ما يزيد على 10,000 عمل فني من اللوحات الزيتية الكلاسيكية والأعمال الرقمية المتطورة، حيث يُقدّم كل جناح شيئاً جديداً يمكن للزوار اكتشافه.

ويُكرّس المعرض رسالته لتعزيز التبادل العالمي للأفكار، كما يرحّب في دورته الحادية عشرة بالجميع، من المحترفين هذه المجالات الفنية، إلى جانب استقباله العائلات المُهتمة بالفن، وجميع أنواع الزوار.

وتقول أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: "تجمع نسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي بين خصائص جديدة ومميزة وأعمال فنية مفضلة جاءت للمشاركة. لقد حرصنا على إعداد تجربة ستظل خالدة في أذهان الزوار، بدءاً من الأجنحة الجديدة المخصصة للفنانين العالميين، والتجارب التفاعلية للزوار، وصولاً إلى الأعمال التركيبية العامة واسعة النطاق، والعروض الترفيهية المتنقلة. ونتوجّه بالدعوة إلى وسائل الإعلام وعشاق الفن والباحثين عن الثقافة للانضمام إلينا غداً، حيث نتيح لهم الفرصة ليكونوا جزءاً من هذا الحدث المميز".

فعاليات متنوعة تنتظركم في الحدث:

أجنحة جديدة: استكشفوا الفنون القادمة من 65 دولة، بما في ذلك أجنحة جديدة لهذه النسخة تمثل منغوليا وإستونيا وزيمبابوي وأستراليا والصين، وهي دولة الشرف لنسخة هذا العام.

أعمال إماراتية مميزة: احتفالاً بتراثه المحلي الغني، ينطلق أيضاً الجناح الإماراتي الذي يضم 50 فناناً إماراتياً رائداً، ومن بينهم محمد الأستاد (غاليري الأستاد للفنون)، وراشد الملا، وعبد الرحيم سالم، والدكتورة نجاة مكي، وغيرهم الكثير.

مركز النسيج: تركز مهمة هذا المركز الحيوي الذي تُقدمه شركة "هاندمايك" المتخصصة في صناعة الخيوط، على الترويج لفنون النسيج بمختلف الوسائط، بمشاركة 14 فناناً من تسع دول. وهناك فرصة للانضمام إلى ورش عمل ممتعة لتعلم طرق التافتين والنسج والتطريز وأساليب التعامل المبتكر مع الأقمشة.

المعرض الإبداعي لدبي للثقافة: يُقدّم جناح دبي للثقافة برنامجاً ثرياً يهدف إلى رعاية المواهب الفنية في الإمارة والاحتفاء بها، بدءاً ​​من فن الخط والخزف، إلى ورش العمل الفنية للشباب، وفقرات الأداء الحي.

برنامج الإرشاد الفني: يعود هذا البرنامج للعام الثاني بزيادة قدرها 100% في عدد المتدربين، حيث يُتاح للفنانين الإماراتيين فرصة فريدة للتعاون مع مدربين مشهورين، بمن فيهم راشد الملا والدكتورة نجاة مكي وعبد الرحيم سالم.

وفي ظل أجواء الترقب وسرعة بيع التذاكر، يُتوقع أن يُقدّم معرض فنون العالم دبي 2025 واحداً من أكثر الفعاليات الثقافية جاذبية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام. لذا فإننا ندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة للاطلاع على فنون العالم التي تعرض تحت سقف واحد.

ويتم تنظيم معرض فنون العالم دبي 2025 بدعم من الراعي القانوني "نايتسبريدج غروب"، والراعي العقاري الرسمي، أناكس للتطوير العقاري.

لمحة حول معرض فنون العالم دبي:

يعود معرض فنون العالم دبي بدورته العاشرة، التي تستضيف مجموعة من الفعاليات الفنية في مختلف مجالات الفنون العالمية، لتلبية تطلعات عشاق الفن من المهتمين والخبراء وهواة جمع وشراء الأعمال الفنية من الشركات والأفراد، والذين يرغبون في الحصول على مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة والقطع الفنية الأصلية.

وتشهد الفعالية، التي تنطلق بين 2 و5 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة ما يزيد عن 300 فنان وصالة عرض من أكثر من 50 دولة لاستعراض ما يتجاوز 4 آلاف عمل فني فريد من مختلف أنحاء العالم.

ويوفر معرض فنون العالم دبي لزواره فرصة استكشاف عالم الفنون الزاخر بالأعمال الفنية المتميزة في مجالات الرسم والطباعة والنحت والفنون الرقمية وفن الجرافيتي والموسيقى والأزياء والتصوير الفوتوغرافي، من إبداع مجموعة واسعة من المواهب الصاعدة والفنانين العالميين.

ويتضمن برنامج المعرض على مدى أيامه الأربعة أنشطة تواكب تطلعات جميع عشاق الفنون، بما في ذلك ورش عمل ميدانية وجلسات حوار واستشارات فنية وعروض حية، بالإضافة إلى برنامج ربط الفنانين مع صالات العرض الذي ينطلق لأول مرة في دورة عام 2024.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

وبناءً على هذا الإرث، يُعتبر مركز دبي للمعارض، الموقع الرئيسي الثاني لمركز دبي التجاري العالمي، وجهة رئيسية للفعاليات المحلية والعالمية الضخمة. وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، فإن التوسعة التي أعلن عنها مركز دبي للمعارض مؤخراً بقيمة 10 مليارات درهم تُعد جزءاً أساسياً ضمن رؤية مدينة إكسبو دبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً للمعارض والفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "قرية إكسبو" التي طورها مركز دبي التجاري العالمي قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، مجتمعاً سكنياً حيوياً ومزدهراً يضم 2,273 وحدة سكنية موزعة على أربع مجمعات سكنية ضمن منظومة مدينة إكسبو دبي.

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