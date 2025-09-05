المنامة، مملكة البحرين: تتواصل استعدادات مملكة البحرين لانطلاق مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض البترولية "ميوس جيو 2025" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025 في مركز البحرين العالمي للمعارض، تحت شعار "الطاقة من أجل مستقبل مزدهر: قيادة مستقبل مستدام".

ويقدم المؤتمر هذا العام أجندة ثرية ومتنوعة، حيث يجمع بين مؤتمر استراتيجي رفيع المستوى، وبرنامج تقني متخصص يضم أكثر من 12 جلسة متوازية، إلى جانب معرض دولي تشارك فيه مئات الشركات العارضة من مختلف الدول، مما يجعله منصة شاملة تجمع بين تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يستقطب "ميوس جيو 2025" أكثر من 17,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قادة الصناعة وخبراء الطاقة والباحثين، ليشكل حدثاً محورياً لرسم ملامح مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم. ويتميز معرض "ميوس جيو 2025" هذا العام بمجموعة من الفعاليات المميزة التي صُممت لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وتلبية تطلعات مختلف فئات الزوار، ومن أبرزها إقامة مختبرات مباشرة (Live Labs) وحوارات الإلهام (Genius Talks) وهي عبارة عن جلسات تفاعلية وورش عمل تُبرز أحدث حلول الرقمنة وتتيح المجال أمام الشركات الناشئة لتقديم أفكارها. كما سيتضمن المعرض العديد من المساحات التفاعلية المبتكرة ومنها منطقة الملصقات الإلكترونية (e-Poster Zone) وهي مساحة مميزة لعرض الأبحاث والابتكارات بأسلوب بصري تفاعلي، وسيتم خلالها تقديم أكثر من 205 عروض إلكترونية.

كما ستكون هناك منطقة للشركات الناشئة (Start-up Zone) والتي ستشكل منصة لتعريف روّاد الأعمال بتقنياتهم وربطهم بالمستثمرين وقادة القطاع، بالإضافة إلى منطقة الرقمنة (Digitalisation Zone) والتي صُممت لاستكشاف أحدث التوجهات الرقمية والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، و(Truck Zone) وهي مساحة لعرض الشاحنات وحلول النقل المتقدمة في صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى "Coffee Lounge" كمنطقة للقاءات غير الرسمية وتعزيز شبكات العلاقات بين المشاركين. كما سيقام ضمن المعرض "برنامج المهنيين الشباب والطلاب" والذي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من المتخصصين في الطاقة وتعزيز مساراتهم المهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المعرض القرية الثقافية، التي تتيح للزوار فرصة للتعرف على التراث البحريني العريق من خلال الحرف اليدوية، العروض الفنية، والمأكولات المحلية، مما يعزز البعد الثقافي للحدث. ولتعزيز تجربة الزوار والمشاركين، تم إطلاق تطبيق رسمي للهواتف الذكية يتم تحميله من متجري التطبيقات (iOS & Android) ويوفر جداول تفاعلية محدثة لحظة بلحظة حول "ميوس جيو 2025"، وخاصية حجز الجلسات ووضع إشارات مرجعية، إلى جانب الوصول الفوري إلى ملفات العارضين والمشاركين وجدولة الاجتماعات. كما يتيح التطبيق التذاكر الرقمية والدخول الفوري للفعاليات. إضافة إلى ذلك، يوفر الحدث أداة "InGo" للتواصل الاجتماعي، لتتيح للحضور توسيع شبكة علاقاتهم وبدء التفاعل مع المشاركين قبل انطلاق المؤتمر.

من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس": "نحن فخورون بتقديم نسخة هذا العام من "ميوس جيو" التي تتميز بفعاليات مبتكرة ومناطق عرض تفاعلية تسهم في إلهام الحضور وتوسيع آفاق المعرفة. سيتيح هذا الحدث الهام لقادة الصناعة والخبراء فرصة للتواصل واستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطاقة، مما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية". وأضاف: "نعمل بدأب لإتمام الاستعدادات لجعل "ميوس جيو 2025" تجربة متميزة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة. ونتطلع إلى الترحيب بالآلاف من الزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الرائد في مملكة البحرين، وندعوهم للاستفادة من كل ما سيقدمه المعرض، سواء من خلال حضور الجلسات الفنية رفيعة المستوى، أو استكشاف أحدث التقنيات من الشركات العارضة."

يُذكر أن مؤتمر ومعرض "ميوس جيو" يعد من أعرق المؤتمرات المتخصصة في المنطقة منذ انطلاقه عام 1979، ويشهد هذا العام مشاركة متوقعة تزيد عن 17,000 مشارك من قادة الصناعة والخبراء والأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم. وينظم هذا الحدث شركة إنفورما ماركتس بدعم من وزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، والجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).

وتُعد إنفورما ماركتس شركة رائدة عالميًا في تنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث توفر منصات للصناعات والأسواق المتخصصة للتداول والابتكار والنمو. من خلال معارضها المباشرة وخدماتها الرقمية، تربط إنفورما ماركتس المشترين والبائعين عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأغذية، والأزياء. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.meos-geo.com أو تنزيل تطبيق "ميوس جيو 2025".

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن إنفورما ماركتس

توفر إنفورما ماركتس منصات للصناعات والأسواق المتخصصة للتداول والابتكار والنمو. نحن نقدم لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة وممارسة الأعمال التجارية من خلال المعارض المباشرة والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات الفعّالة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com.