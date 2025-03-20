يضم المعرض في دورته السابعة 39 عارضاً سعودياً، من بينهم العديد من المشاركين الجدد والمشاركين العائدين.

سيغطي المعرض خمس قاعات لتلبية الطلب المتزايد، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 70% في المساحة المتاحة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن أوتوميكانيكا الرياض، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، رسمياً عن بيع كامل مساحة معرض قبل ستة أسابيع من انطلاقه، حيث تعود الدورة السابعة للانعقاد مجدداً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أبريل 2025، بمشاركة عدد كبير من العارضين من جميع أنحاء العالم.

في دورة هذا العام، أكدت شركات من 34 دولة مشاركتها، بزيادة عن 26 دولة شاركت في دورة العام الماضي، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكمبوديا وفرنسا وكازاخستان وعُمان وباكستان وبولندا وروسيا وفيتنام وبيرو، بالإضافة إلى ذلك، سيضم المعرض سبعة أجنحة دولية تعرض شركات من سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وهونغ كونغ وتركيا، بالإضافة إلى منطقتين جديدتين مخصصتين للعارضين من إيطاليا والهند.

وستواصل المملكة العربية السعودية حضورها القوي من خلال 39 شركة متخصصة في خدمات المركبات، أي ما يقرب من 10% من إجمالي العارضين، وهو ما يؤكد نمو السوق داخل البلاد مع التزام العديد من العارضين الجدد والعائدين بالمشاركة في المعرض.

وتضم قائمة الشركات الجديدة التي تشارك في المعرض هذا العام كلاً من: شركة القاضي للتجارة والصناعة، الشركة الرائدة في حلول التنقل؛ وشركة الجفالي للسيارات، خبراء القطاع في مجالات التنقل والتكنولوجيا والهندسة والخدمات؛ وشركة كيان، مورد دهانات السيارات والمعدات؛ وشركة سامبا، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع قطع غيار المركبات التجارية؛ وشركة عبد الحميد السيد وأولاده للتجارة، المزود الرائد لقطع غيار السيارات الفاخرة وخدمات الصيانة في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نيو إيست، المستورد الرائد لقطع غيار السيارات.

وتشمل قائمة العارضين العائدين من المملكة كل من: دي جيه أوتو، و ثاندر تريدينغ، وتأجير،و أو 2 بيرفورمانس و بي إم تي بانايم.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):

"شهد معرض أوتوميكانيكا الرياض نمواً غير مسبوق في العام الماضي، حيث لم يقتصر الأمر على بيع كامل مساحة دورة 2025 من المعرض في وقت قياسي فحسب، بل من المقرر أيضاً الترحيب بعدد قياسي من العارضين الدوليين وزيادة في أعداد الزوار".

واستجابة للطلب المتزايد، تم تخصيص قاعتين إضافيتين في معرض هذا العام، مما يزيد من حجم مساحة المعرض بنسبة 70% مقارنة بدورة 2024، مما يساعد أيضاً في تسهيل استقبال 19 ألف زائر متوقع خلال أيام المعرض.

كما سيقدم معرض أوتوميكانيكا الرياض برنامج مؤتمرات حافلاً كجزء من فعالية أكاديمية أوتوميكانيكا، المؤتمر الرئيسي للمعرض، والذي سيعود مع التركيز على رحلة المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات مع تحديد التوجهات التي تؤثر على سوق خدمات المركبات من منظور عالمي.

سيقدم المؤتمر رؤى من خبراء دوليين وإقليميين ومحليين عن مواضيع مختلفة، مع حلقات نقاش وجلسات تسلط الضوء على الاستراتيجيات الرقمية التكيفية، والنهج التي تركز على العملاء والتي تشكل قطاع السيارات، وأفضل الممارسات في سلاسل التوريد المستدامة في قطاع السيارات.

كما ستقدم فعالية الورشة الحديثة الشهيرة مواضيع يومية متنوعة، بدءاً من التحول في القوى العاملة والتكيف الرقمي إلى نظم خدمة المركبات الهجينة والعمليات الجاهزة للمستقبل.

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً: "يُعيد معرض أوتوميكانيكا الرياض صياغة مشهد معارض خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية بفضل نموه السنوي وتنوع قائمة العارضين، ويتكامل ذلك مع جدول أعمال المؤتمر، الذي يتعمق في الأسواق المحلية والدولية، مع رؤى ثاقبة من قبل أبرز رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم".

وستتضمن الدورة السابعة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

-انتهى-

#بياناتشركات