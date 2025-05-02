يقام على مدار 5 أيام في الفترة من 26 ولغاية 30 نوفمبر 2025 في مركز أدنيك العين

ينظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات

يضم 11 قطاع رئيسي: الصقارة، الهجن، الفروسية، السلوقي، الحرف اليدوية، المعدات البيطرية، معدات الترفيه الخارجي، معدات التخييم، المنازل المتنقلة، الحفاظ على التراث والبيئة، رحلات الصيد والسفاري.

يتضمن عدد من الفعاليات المصاحبة مثل مسابقات إعداد القهوة ومسابقات المأكولات الشعبية بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية وثقافية للزوار والعائلات

أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم مجموعة أدنيك النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025، والتي ستقام في الفترة ما بين 26 ولغاية 30 نوفمبر 2025 في مركز أدنيك العين.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الدورة الأولى للمعرض، التي تنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، مشاركة كوكبة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاعات معدات الصيد ورياضات الصقارة والهجن والفروسية والسلوقي بالإضافة لأنشطة المغامرات والسفاري من جميع أنحاء العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " يعد إطلاق النسخة الجديدة من معرض الصيد والفروسية في مدينة العين، امتداداً لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه المجموعة في مركز أدنيك أبوظبي، والذي شهد نجاحاً كبيراً منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وقد تم اختيار مدينة العين لما تتمتع به من تراث حضاري وثقافي غني بالإضافة لأهمية سوق العين الكبير للشركاء والعارضين خاصة في قطاع الرياضات الخارجية والتخييم والمغامرات".

وأضاف : "ستقام فعاليات المعرض على مساحة تتجاوز الـ 12 ألف مترمربع، وسيتم من خلالها عرض آخر الابتكارات والمعدات والتقنيات الحديثة المتخصصة في هذه القطاعات، وكلي ثقة بأن الدورة الأولى للمعرض ستشكل قصة نجاح جديدة تضاف لأجندة الفعاليات الحافلة التي تقام في إمارة أبوظبي ومدينة العين".

ويقسم المعرض إلى 11 قطاعاً رئيسياً، وهي قطاعات: الفنون والحرف اليدوية، المركبات ومعدات الرياضات الخارجية 4x4، معدات التخييم، الصقاره، الهجن، الفروسية، السلوقي، بالإضافة إلى قطاعات المنتجات والمعدات البيطرية، والحفاظ على البيئة والتراث، وصولاً للمنازل المتنقلة RV، ورحلات الصيد والسفاري.

كما سيضم المعرض عدداً كبيراً من الفعاليات المصاحبة مثل مسابقات تحضير القهوة ومسابقات المأكولات الشعبية، بالإضافة لعدد من الأنشطة المخصصة لزوار المعرض ولكافة فئات المجتمع المحلي والعائلات، ومنها عروض الخيول الترفيهية والفعاليات الثقافية والبيئة المختلفة.

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