دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود إيطاليا إلى معرض المطارات 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 6 و8 مايو، بمشاركة 25 شركة ضمن الجناح الإيطالي، في أكبر حضور وطني من نوعه على أرض المعرض. ويؤكد هذا الحضور القوي على الدور المتنامي لإيطاليا كشريك استراتيجي في تقديم حلول مستدامة وعالية الأداء للمطارات والطيران على مستوى العالم.

يجمع الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية (ITA) بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات وبالشراكة مع Air Tech Italy، حيث يضم مجموعة بارزة من الشركات التي تُقدم حلولاً مبتكرة وفعالة ومستدامة في قطاع المطارات – بدءاً من الأنظمة الأرضية إلى تصميم المحطات، ومن الإضاءة الذكية إلى أتمتة المطارات.

وحول مشاركة إيطاليا في هذا المعرض، قال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تُسهم الشركات الإيطالية في تشكيل رؤية مستقبلية تتماشى مع طموحات دولة الإمارات والمنطقة في بناء منظومة مطارات أكثر ذكاءً واستدامة. وتعكس مشاركة 25 شركة إيطالية في معرض المطارات بدبي نضج الخبرة الإيطالية في هذا القطاع، كما تؤكد استمرار استثمارنا في شراكاتنا الإقليمية. ونحن فخورون بدعم الابتكار الذي يعزز التواصل والاستدامة، ويقوي العلاقات الراسخة بين إيطاليا ودولة الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران."

تغطي الشركات الإيطالية العارضة طيفاً واسعاً من التقنيات المتعلقة بالمطارات والطيران، بما يشمل أنظمة الإضاءة المتقدمة والمراقبة الذكية وأمن المحيطات وإدارة حركة المسافرين وحلول مواقف السيارات المؤتمتة والأسوار المستدامة. كما يضم الجناح مزوّدي حلول التصميم المتكامل للبنية التحتية، ومعدات الدعم الأرضي، ومنصات رقمية لإدارة العمليات في المطارات والتحكم في الحركة الجوية. وتعكس هذه التشكيلة الشاملة قوة إيطاليا في تقديم حلول مستدامة شاملة تعزز السلامة والكفاءة وتجربة المسافرين في مختلف بيئات المطارات.

كما يعكس الحضور الإيطالي الموسّع في معرض المطارات النمو الكبير في حجم التجارة الثنائية بين البلدين. ففي عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري بين إيطاليا والإمارات 9.9 مليار يورو، حيث ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى 7.8 مليار يورو بزيادة سنوية قدرها 19.4%، مسجلة رقماً قياسياً جديداً. بينما بلغت الواردات 2 مليار يورو، بفائض تجاري قدره 5.8 مليار يورو. وقد كان قطاع الهندسة الميكانيكية من أبرز المساهمين، حيث بلغت صادراته 1.5 مليار يورو بزيادة سنوية 27%. وتؤكد هذه الأرقام مكانة إيطاليا كعاشر أكبر مورّد لدولة الإمارات وثاني أكبر مورد لها من الاتحاد الأوروبي، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية لإيطاليا في منطقة الخليج.

وعلّق فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دولة الإمارات، قائلاً: "يتميز حضور إيطاليا في معرض مطارات دبي لهذا العام بطابعه الاستراتيجي الأوسع. تلعب تقنيات الطيران والتنقل دوراً رئيسياً في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً. من الآلات الصناعية إلى أنظمة البنية التحتية، تواصل الصادرات الإيطالية توسّعها، ونرى إمكانات واعدة في القطاعات المرتبطة بالطيران. من خلال جناحنا، نعرض شركات مستعدة لتلبية طلب المنطقة على الكفاءة والمرونة والاستدامة، بالإضافة إلى بناء شراكات طويلة الأمد".

ومن جانبه، قال جوليو دي كارلي، رئيس شركة إير تك إيطاليا والشريك المؤسس لشركة ون وركس: "ما يميز النهج الإيطالي هو قدرتنا على تقديم منصة مركزية موحدة قادرة على معالجة جميع التحديات المتعلقة بالمطارات. سواءً كان الأمر يتعلق بالتخطيط أو البناء أو التطوير أو التحسين، فإننا نقدم خبرة متكاملة تغطي دورة حياة المطار بأكملها".

ووفقاً لتوقعات المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً حول العالم إلى 20 مليار مسافر بحلول عام 2042 و25 مليار مسافر بحلول عام 2052. ومن المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من 58% من هذا الطلب العالمي. ولمواكبة هذا النمو، ستحتاج مطارات الشرق الأوسط إلى استثمارات تُقدر بنحو 151 مليار دولار بحلول عام 2040. ويجمع الجناح الإيطالي في معرض مطارات دبي شركات إيطالية تُقدم حلولاً عملية في جميع جوانب تصميم المطارات وعملياتها وابتكارها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً جذرياً في قطاع الطيران، مع مشاريع استثمارية تتجاوز 150 مليار دولار، من ضمنها توسعة مطار آل مكتوم في دبي بقيمة 35 مليار دولار، ومطار الملك سلمان الدولي في السعودية بقيمة 50 مليار دولار. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تخدم مطارات المنطقة أكثر من 1.1 مليار مسافر سنوياً، مما يعزز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للطيران. وفي هذا السياق، يوفر معرض المطارات بدبي منصة حيوية، وتأتي إيطاليا في قلب هذا النمو من خلال تقديم حلول متكاملة وجاهزة للمستقبل.

كما يسلط الجناح الضوء على التزام إيطاليا المتقدم تجاه الاستدامة في قطاع الطيران، حيث تلتزم جميع الشركات المشاركة بالأطر البيئية الدولية مثل CORSIA، وتتبنى الوقود المستدام للطيران (SAF)، وأساليب البناء منخفضة الأثر، ومبادئ التصميم الدائري.

للمزيد من المعلومات حول مشاركة إيطاليا في معرض المطارات، يُرجى الاطلاع على الكتالوج الإلكتروني للمعرض هنا: https://shorturl.at/RvNxK

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