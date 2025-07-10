كرّم سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في مسابقة "المبتكر السياحي لعام 2025"، تقديراً لأفكارهم الإبداعية وما قدموه من مشاريع ريادية أسهمت في صياغة حلول مبتكرة تدعم مسيرة عجمان نحو تعزيز التنمية المستدامة في القطاع السياحي بالإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

ويأتي هذا التكريم في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل إرساء ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الشباب وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والخروج بمشاريع هادفة تواكب توجهات إمارة عجمان وتتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية الى دمج الابتكار في كافة الممارسات والقطاعات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي حرص الدائرة على ترسيخ دعائم الابتكار في في القطاع السياحي والمجتمع. وقال: "نعي، في دائرة التنمية السياحية، أهمية الابتكار ودوره كعنصر جوهري في تطوير حلول وسياسات تواكب التطورات والتحديات المتسارعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي يشهد تحولات متواصلة ومتطلبات متزايدة. ونرى في الطاقات الشبابية سبيلاً لرسم ملامح مستقبل مشرق عماده الاستدامة والتميّز، حيث نحرص على استثمارها وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "تجسّد هذه المسابقة شهادة على التزامنا بتحفيز الابتكار والابداع في الإمارة، متيحةً منصة مميزة لتشجيع الشباب وتنمية روح المبادرة لديهم، واستكشاف حلول نوعية تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات عجمان، من خلال تقديم خدمات سياحية ذكية ومتطورة ترتقي بمعايير الجودة وتعزز استدامة القطاع السياحي. ونتوجّه بالتهنئة للمشاركين الذين أظهروا مستوى عالياً من الإبداع والالتزام، والفائزين الذين أثبتوا بأفكارهم وإصرارهم، جدارتهم واستحقاقهم لهذا التكريم. ونتطلّع في الدائرة الى مواصلة جهودنا في دعم الكفاءات الوطنية واحتضان الأفكار الريادية، تحقيقاً لرؤية إمارة عجمان الطموحة".

وشهدت المسابقة مشاركة طلابية متميزة اتسمت بالتنوّع والإبداع وجاءت في إطار أكاديمي يفسح المجال للتجدّد والأفكار النوعية ويقيّم المشاركات وفق معايير الابتكار، والقيمة المضافة، وإمكانية التطبيق العملي. وشملت قائمة الفائزين دانة بنت خالد عش، التي حصدت المركز الأول عن فكرة "سياحة الأحلام"، والتي تعتمد على تصميم تجارب سفر شخصية وفريدة من نوعها، مستندة إلى تقنيات التحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي لتحليل شخصية السائح وميوله النفسية، ما يتيح تقديم تجارب سياحية تلبي تطلعاته بشكل دقيق ومميز.

وحلّ في المركز الثاني فريقٌ مؤلف من نور رضوان، سميرة أنور، وسارة غزال، عن فكرة "محور"، وهي منصة تفاعلية ذكية تقدم محتوى متنوعاً وشخصياً يتوافق مع تفضيلات السائح، بهدف تعزيز جودة تجربة الزائر عبر خدمات مبتكرة تجمع بين المعلومات والسفر الترفيهي بشكل متكامل.

فيما جاء في المركز الثالث كل من شهد رائد إبراهيم بعلوشة وغنى فادي الحسني بفكرة تطبيق "TriPlay"، الذي يدمج بين السياحة والألعاب التفاعلية لتوفير تجربة ممتعة ومشوقة تستهدف فئات عمرية مختلفة، ما يسهم في تنويع عروض السياحة وجذب جمهور أوسع.

وحصل أحمد مختار شريف على المركز الرابع عن مشروع "SmartAI-Tour"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التصنيف والتفتيش السياحي في الإمارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة وتحسين جودة الخدمات السياحية.

أما المركز الخامس فكان من نصيب محمد حسن نصار وملك حسن نصار عن فكرة "منظّم الفعاليات السياحية الذكي"، وهو نظام تقني متطور يتيح تنظيم الفعاليات السياحية بكفاءة عالية، مع تطبيق معايير رقمية مبتكرة تسهل عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ما يعزز من تنافسية عجمان كوجهة سياحية متميزة.

وتحرص الدائرة، من خلال تعاونها مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات، على بناء منظومة بحث علمي تشجع الأجيال الشابة على الغوص في بحر العلم والمعرفة وطرح التساؤلات والأفكار النيّرة، التي من شأنها أن تثمر منهجيات ومبادرات جديدة تواكب التغيرات الحاصلة في شتّى القطاعات وتتماشى مع التطلعات الوطنية نحو عصر من الابتكار والتجدد والمعرفة.

وتجدر الإشارة الى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تواصل جهودها في تعزيز دور الشباب وغرس مبادئ الاستدامة والابتكار في القطاع السياحي، من خلال إطلاق مبادرات سياحية هادفة تدعم الأفكار الريادية وتفتح آفاقاً جديدة للمواهب الوطنية لتحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ما يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة الرامية الى ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية