سيستعرض 50 متحدثاً خبيراً أفضل إجراءات الشرطة المتبعة في جميع أنحاء العالم

من بين كبار المتحدثين البارزين: شرطة أبوظبي، و قوة شرطة سنغافورة، و وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، و الإنتربول، وشرطة العاصمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيتناول معرض إنترسك 2025، المعرض التجاري الدولي الرائد للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، كيف تعمل التطورات في التكنولوجيا والبيانات على تحويل مستقبل تنفيذ القانون والسلامة العامة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الدورة الأولى لـ "مؤتمر الشرطة في إنترسك"، حيث سيعقد المؤتمر في الفترة الممتدة من 15 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيجمع أكثر من 50 متحدثاً خبيراً لعرض أفضل الإجراءات المتبعة لدى أجهزة الشرطة من جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي تواجه فيه جهات تنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم تحديات وصعوبات عديدة تتعلق بالتهديدات الإلكترونية والجرائم المالية، فإن مؤتمر الشرطة في إنترسك سيكون بمثابة منصة مثالية للابتكار والتعاون، ومعالجة القضايا والحلول الحرجة في النطاق المتطور للسلامة العامة.

وسيضم المؤتمر نخبة متميزة من أبرز قادة الفكر في مجال تنفيذ القانون من جميع أنحاء العالم، مثل: معالي اللواء طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي؛ وأيلين ياب، مساعد مدير إدارة مكافحة الاحتيال في شرطة سنغافورة؛ و علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ و نيك كورت، مساعد مدير الاستراتيجية وقدرات مركز مكافحة الاحتيال الدولي في الإنتربول؛ و عمر سعد، رئيس الاستراتيجية والابتكار في شرطة العاصمة، الذين سيشاركون تحليلاتهم الدقيقة عن مستقبل الابتكار في مجال تنفيذ القانون.

وفي حديثه قبيل المؤتمر، أبرز الرائد محمد العبد الله، رئيس قسم الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية، أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا لمكافحة عمليات الاحتيال قائلاً: "ستشمل معظم عمليات الاحتيال بشكل متزايد استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث يستخدم المحتالون أدوات متقدمة لإخفاء عناوين بروتوكول الانترنت ومواقعهم لنقل الأموال المسروقة من خلال محافظ رقمية متصلة أو غير متصلة بالإنترنت، كما يستخدمون أجهزة الخلط لإخفاء أصول العملة المشفرة، لذا تستثمر جهات تنفيذ القانون في الأدوات التي يمكنها منع مثل هذه الجرائم والتنبؤ بعمليات الاحتيال قبل حدوثها من خلال الاستفادة من البيانات الصحيحة وضمان التكامل المناسب بين الجهات المعنية ذات الصلة".

هذا وتضطلع تقنيات الذكاء الاصطناعي بدور مهم في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها، حيث يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات لتحديد الخلل الذي يشير إلى الأنشطة الاحتيالية. وفقاً لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في برامج مكافحة الجرائم المالية يعزز دقة وفعالية الكشف عن الاحتيال، مما يمكّن الشركات من مواكبة آخر التكتيكات الاحتيالية المتطورة.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترس

" يجب أن تتطور الاستراتيجيات والأدوات التي تستخدمها جهات تنفيذ القان لمواكبة التطور التكنولوجي، حيث ستعرض الدورة الأولى لمؤتمر الشرطة في إنترسك أفضل الإجراءات التي تتعها أجهزة الشرطة حول أنحاء العالم، ويقدم رؤى عملية لإنشاء مدن آمنة وذكية للجميع".

كما سيستكشف خبراء تنفيذ القانون العديد من موضوعات المؤتمر الاستشرافية مثل: العمل الشرطي في العصر الرقمي، و العمل الشرطي الاستباقي والفعال، ومستقبل السلامة على الطرق، والأتمتة الاستراتيجية في العمل الشرطي، والعمليات باستخدام الطائرات المسيّرة، و الجرائم المدعومة بالحوسبة الكمومية، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

يقام معرض إنترسك 2025، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيوفر منصة مثالية للتواصل وممارسة الأعمال التجارية وعرض آخر التقنيات والابتكارات المتطورة.

تضم دورة 2025 من معرض إنترسك خمسة أقسام شاملة هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، وقسم مكافحة الحرائق والإنقاذ، وقسم السلامة والصحة، قسم الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والعمل الشُرطي، حيث تقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد.

سيستضيف معرض إنترسك 2025 أكثر من 1,200 عارض من 60 دولة، بما في ذلك مشاركون بارزون في قطاع الأمن الوطني والعمل الشرطي، حيث سيعرضون منتجات وحلولاً تغطي القطاع بأكمله. من بين الأمثلة على ذلك: حلول الطائرات المسيّرة والتصدي لها من أيه إي إي أفييشن و دي جي أي، ونظم المراقبة بالفيديو المتطورة من جينيتيك، ومجموعة واسعة من حلول الأمن من مجموعة شركات ترانسغارد، وتقنيات متقدمة لأمن الطيران من غاريت و سيا و أستروفيزيكس و رابيسكان. حيث سيركز هذا القسم على التقنيات المتطورة التي تعيد تشكيل مستقبل طرق تنفيذ القانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

سيضم هذا القطاع أيضاً نظم مراقبة متطورة قائمة على بروتوكول الإنترنت من أفيجيلون وأونيفيو، والكاميرات ذات النطاق الديناميكي الواسع من هانوا فيجن وأكسيس، ونظم التحكم في الوصول الذكية من إتش آي دي وسالتو وهانيويل. معاً، حيث ستسلط هذه الشركات الضوء على التقنيات التحويلية التي تشكل بيئات حضرية آمنة ومستدامة وذكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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