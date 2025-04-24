الرياض، المملكة العربية السعودية– تستعد سعودي تريبز، الشركة الرائدة في إدارة الوجهات السياحية المتكاملة (iDMC) والتابعة لمجموعة المطار، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025 في دبي. حيث يمكن للزوار استكشاف جوهر السياحة السعودية في الجناح ME:1620 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو.

بصفتها الشركة الأولى في المملكة لإدارة الوجهات السياحية المتكاملة، ستسلط سعودي تريبز الضوء على تجارب سفر حصرية، ومسارات مصممة خصيصًا، وحلول متكاملة للسياحة الوافدة موجهة للشركاء الدوليين ومنظمي الرحلات.

ويسعى الفريق لتقديم لمحة عن رحلات مُعدة بعناية عبر مختلف مناطق المملكة، مع إبراز التراث الغني، والعجائب الطبيعية، والمعالم الحديثة التي تزخر بها المملكة.

وتستمد سعودي تريبز قوتها من مجموعة المطار، إحدى أسرع منصات السفر والسياحة نموًا في المملكة. وتلتزم المطار برؤية تهدف إلى رقمنة تجربة السفر وتحقيق ثورة في هذا القطاع، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل تذاكر الطيران، والإقامة، والتجارب المحلية المُخصصة.

وقال فيصل الراجحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار:

“يعد معرض سوق السفر العربي منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات العالمية وبناء علاقات تعاون جديدة. وندعو جميع المختصين في القطاع للتواصل معنا واكتشاف كيف نُسهم في جعل المملكة أكثر جذبًا وتميزًا للسياح الدوليين.”

وقال مهند ندا، مدير عام سعودي تريبز DMC:

“تشهد المملكة عصرًا ذهبيًا في قطاع السياحة، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول وملتزمون بأهداف رؤية السياحة 2030. في ATM 2025، سنعرض عمق وغنى ما تقدمه المملكة، من تجارب ثقافية غامرة إلى حلول سياحية متقدمة تلبي تطلعات المسافر العالمي المعاصر.”

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