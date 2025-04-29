دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مجلس هونج كونج للسياحة عن إطلاق مبادرات جديدة خلال معرض سوق السفر العربي 2025، الفعالية التي تجمع أكثر من 30 ممثلاً عن قطاع السفر في هونج كونج، بما في ذلك وكلاء السفر والمعالم السياحية والفنادق، للتواصل مع الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط واستكشاف فرص التعاون، وذلك في إطار حرص المجلس على ترسيخ التزامه تجاه منطقة الخليج العربي. ويُعتبر المعرض أكبر فعالية تجارية دولية للسفر في المنطقة. ويوفر منصة مثالية تتيح لمجلس هونج كونج للسياحة استعراض استراتيجيته المتينة والمصممة لاستقطاب المزيد من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم تجارب مخصصة وشراكات استراتيجية.

وتتمتع هونج كونج بموقع مثالي يستقطب مسافري دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم مزيجاً فريداً يجمع بين التقاليد والتجارب العصرية، وعناصر جمالية تلتقي فيها الثقافات الشرقية والغربية، وتجارب حضرية نابضة بالحياة، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تتميز بها. ويركز مجلس هونج كونج للسياحة على تعزيز مبادراته الخاصة بالسوق، في ضوء تزايد حركة السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين من المنطقة إلى هونج كونج بنسبة 69% على أساس سنوي في عام 2024. وتشمل هذه المبادرات رفع مستوى الوعي بالوجهة، وتوسيع نطاق الوصول ضمن قطاع السياحة، وتطوير عروض مخصصة عالية الجودة مثل الخدمات والمرافق التي تحمل شهادة حلال والمعالم السياحية العائلية، وتجارب التسوق والعافية الفاخرة التي تتوافق مع نمط حياة وتفضيلات الزوار القادمين من الشرق الأوسط.

في إطار مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025، وقّع المجلس مذكرة تفاهم مع موقع musafir.com، التي تستهدف المسافرين من قطر. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حضور هونغ كونغ لدى المسافرين القطريين من خلال عروض ترويجية مشتركة ومبادرات تسويق رقمي مصممة خصيصًا.

في خطوة مماثلة، أبرم المجلس اتفاقية مع شركة المسافر، إحدى أبرز شركات السفر في المملكة العربية السعودية. وسيركز هذا التعاون على إشراك المسافرين السعوديين من خلال حملات ترويجية موجّهة ومحتوى رقمي استراتيجي، مما يعزز مكانة هونغ كونغ كوجهة سفر رائدة في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد دان تشنغ، المدير التنفيذي لهيئة هونج كونج للسياحة: "توفر هونج كونج مزيجاً جذاباً من التجارب التي تتماشى مع مختلف أذواق وتفضيلات السياح والزوار من منطقة الخليج العربي والمسافرين المسلمين. وتوفر المدينة تجارب ثقافية أصيلة وكرم الضيافة الفاخرة والخدمات الحلال، ما يجعل هونج كونج ترتقي إلى تلبية تطلعات الضيوف المميزين من منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزوار من منطقة الخليج العربي ومنحهم الفرصة لاستكشاف التجارب المذهلة التي توفرها هونج كونج، بالتزامن مع توسيع نطاق الرحلات الجوية وتعزيز مساعي الترويج السياحي".

كما يتعاون مجلس هونج كونج للسياحة مع ويجو، تطبيق السفر الرائد وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في المنطقة، وذلك في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز حضوره في منطقة الخليج العربي. ويهدف هذا التعاون إلى تسليط الضوء على الثقافة النابضة بالحياة والوجهات السياحية عالمية المستوى في هونج كونج، بالإضافة إلى جاذبيتها المتجددة بوصفها وجهة سياحية مفضلة لدى المسافرين في منطقة الخليج العربي.

ويسهم الربط الجوي بين المنطقتين بفعالية في استراتيجية تعزيز حضور المجلس في منطقة الخليج العربي، مع تسيير العديد من الرحلات الجوية اليومية من دبي والدوحة ورحلات منتظمة من الرياض، ما يجعل الوصول إلى هونج كونج أكثر سهولة من أي وقت مضى بالنسبة للمسافرين من منطقة الخليج العربي. وتلعب هذه الرحلات دوراً محورياً في تعزيز السياحة الترفيهية، وتدعم نمو قطاعات الأعمال والاجتماعات والحوافز المؤتمرات والمعارض، بالنظر إلى مكانة هونج كونج كمركز عالمي للفعاليات والثقافة والتجارة.

وتزداد أهمية هونج كونج بوصفها وجهة سياحية فاخرة للمسافرين المميزين من منطقة الشرق الأوسط. ويعمل المجلس على إطلاق الحملات الترويجية الموجهة وعقد الشراكات الإقليمية القوية، مع التركيز الواضح على توفير تجارب السياحة المناسبة للمنطقة، مما يتيح له وضع أسس راسخة لتحقيق نمو طول الأمد على امتداد منطقة الخليج العربي.

يمكن للزوار استكشاف التجارب الفاخرة والتجارب المحلية التي تقدمها هونج كونج عبر زيارة موقع حملة "اكتشف المعالم السياحية الفخمة في هونج كونج"- الذي يوفر دليلاً للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية في واحدة من أجمل المدن الآسيوية وأكثرها حيوية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.discoverhongkong.com.

لمحة حول مجلس هونج كونج للسياحة

مجلس هونج كونج للسياحة هو هيئة مدعومة حكومياً تتولى مسؤولية زيادة مستوى مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد هونج كونج، والارتقاء بالمدينة بوصفها وجهة سياحية عالمية المستوى. ويعمل المجلس بالتعاون مع الدوائر والمنظمات الحكومية ذات الصلة والقطاعات المرتبطة بالسفر وغيرها من الهيئات التي تعمل في مجال السياحة، بهدف التسويق لهونج كونج والترويج لها على مستوى العالم، إلى جانب العمل لتحسين تجارب الزوار من خلال توفير منتجات وخدمات سياحية متنوعة وعالية الجودة. ويتميز المجلس بشبكة عالمية واسعة تضم 15 مكتباً، مع وجود ممثلين له في سبع أسواق مختلفة.

للاستفسارات الإعلامية:

اسراء ابوكوش - تين من تيش تاش للعلاقات العامة

israa@tishtash.com

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