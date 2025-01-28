أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة والاتحاد أرينا اتفاقية تعاون تستضيف بموجبها الإمارة للمرة الأولى في المنطقة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة برعاية الخطوط الجوية التركية خلال شهر مايو المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتُشكل هذه الاتفاقية، التي تأتي بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي للدوري "آي أم جي"، توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة، مستثمرةً إرثها الرياضي العريق الممتد لـ 25 عاماً. ويطمح الدوري، عبر تنظيم النهائيات في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على "شغف مشجعيه"، وشعاره "كل مباراة مُهمة" أمام الجمهور في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "رسخت أبوظبي مكانتها حاضنة للإبداع الرياضي وعاصمة للرياضات المختلفة ومن أبرزها رياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط. ونرحب بالدوري الأوروبي لكرة السلة الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى في المنطقة، عاملين على توفير تجارب استثنائية، بناء على سجلنا الحافل بتنظيم أبرز البطولات الرياضية. وندعو محبي الرياضة والمشجعين إلى اكتشاف عروضنا ومعالمنا الفريدة، وكرم ضيافتنا الأصيلة خلال حضورهم مباريات "المربع الذهبي" والنهائي في الاتحاد أرينا. ويسهم الدوري الأوروبي في تجسيد مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للرياضات والمنافسات عالمية المستوى ومنصة جاذبة لنجوم كرة السلة وجمهورها على حد سواء، مؤكداً على ما تمتلكه الإمارة من مقومات مُتكاملة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى".

من جانبه، قال ديجان بوديروغا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة: "نشكر أبوظبي على ثقتها في الدوري الأوروبي لكرة السلة، ومبادرتها باحتضان مبارياته النهائية، وهي خطوة طموحة تمنح عشاق كرة السلة على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة الاستمتاع بأجواء بطولتنا العريقة. وتتيح هذه الشراكة المجال أمام جمهورنا للتعرف عن قرب على وجهة سياحية مذهلة تُرحب بالجميع لصناعة أجمل الذكريات. وسنتعاون معاً على تنظيم مباريات وفعاليات تنطلق بالدوري الأوروبي لكرة السلة إلى آفاق غير مسبوقة".

ويجمع هذا التعاون بين ما تتميز به أبوظبي من موارد وبُنى تحتية حديثة وشبكة رحلات جوية تربطها بالعالم ومعالم سياحية وثقافية مُلهمة، والأجواء الكلاسيكية الرائعة لملاعب الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وستنطلق مباراتا نصف النهائي بين أفضل 4 فرق أوروبية يوم الجمعة 23 مايو، في الساعة 7 و10 مساءً بتوقيت الإمارات، فيما ستُقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم الأحد 25 مايو، في الساعة 6 و9 مساءً بتوقيت الإمارات. وستتاح تذاكر الجمهور العامة، التي توفر مقاعد لجميع المباريات الأربع، اثنتان يوم الجمعة واثنتان يوم الأحد، بعدة فئات اعتباراً من 26 فبراير. وسيصدر المزيد من التفاصيل حول مبيعات التذاكر في الأيام القادمة.

وقال باوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة: "تُمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة الدوري، وإنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتنا للنمو العالمي. ونسعى من خلالهاإلى إطلاق بطولتنا في وجهة جديدة تنفرد بمرافقها عالمية المستوى وشغفها باستضافة البطولات الرياضية الدولية".

وقال مات دواير، نائب الرئيس الأول لإدارة الرياضة في شركة "آي أم جي": "تعدّ هذه الشراكة الأكبر في تاريخ الدوري الأوروبي لكرة السلة، حيث ستُسهم في توسيع نطاق البطولة على المستوى الدولي، وستفتح أمامها آفاقاً واعدةً للنمو. وستمنح أبوظبي كلاً من اللاعبين والجمهور تجربة "لا نظير لها"، تمتزج بسلاسة مع الأجواء الحماسية لكرة السلة الأوروبية".

واحتضنت الإمارة بنجاح باقة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الرياضية الدولية مثل كأس العالم للأندية لكرة القدم (2009، 2010)، وبطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، ونزالات يو إف سي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. واكتسبت كرة السلة زخماً كبيراً في أبوظبي، مع تنظيمها لمباريات ودية للمنتخب الأمريكي لكرة السلة بمشاركة منتخبي صربيا وأستراليا، ومباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال ماركوس أوزبورن، المدير العام للاتحاد أرينا: "توفر "الاتحاد أرينا"، التي تعدّ من أهمّ الوجهات متعددة الأغراض في المنطقة، تجربة تنبض بالحياة للمشجعين كافة، لما تتمتع به من تجهيزات حديثة ومرافق متطورة يمكن توظيفها وتعديلها بسهولة لتنظيم بطولات كرة السلة العالمية. وشهدنا عن كثب شغف الجمهور بهذه الرياضة خلال استضافتنا لعديد من مبارياتها، ونحن متحمسون للترحيب بأفضل فرق كرة السلة الأوروبية في أبوظبي، ونتطلع إلى استقبال نجومها وأطقمها وجمهورها في "الاتحاد أرينا"، مؤكدين التزامنا بتزويدهم بتجربة رياضية وترفيهية "لا تُنسى".

وتتميز الاتحاد أرينا، التي تتسع لحوالي 12,000 متفرّج، بموقعها الرائع على الواجهة البحرية الخلابة لمرسى ياس. ومنذ افتتاحها في عام 2021، كرست مكانتها ضمن أفضل قاعات الفعاليات عالمياً عبر احتضان أهم المنافسات الرياضية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وعروض فنية لنخبة من النجوم العالميين.

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